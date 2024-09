El 50% de los dueños de mascotas confían en Internet para consejos de cuidado, según TGM

Attitude towards pets 3 Pet ownership 3 Pet Ownership Regions 3

Con la era digital, las búsquedas en línea se vuelven la principal fuente de consejos sobre cuidado de mascotas, especialmente en APAC.

La Encuesta Global sobre el Cuidado de las Mascotas 2024 de TGM revela el vínculo entre mascotas y dueños, y las tendencias clave para el futuro del cuidado.” — Greg Laski, director general de TGM Research

SINGAPORE, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- TGM Research , una empresa de investigación de mercado global, innovadora e impulsada por la tecnología que se especializa en la recopilación global de datos en línea y en la tecnología innovadora de encuestas, ha lanzado oficialmente las perspectivas innovadoras de su último TGM Global Pet Care Report 2024 (Informe global sobre el cuidado de mascotas 2024). Esta encuesta, que abarca 34 países, profundiza en la evolución del mundo del cuidado de los animales de compañía y pone de relieve los principales cambios en las preferencias de los dueños y en el mercado en general.El mercado mundial del cuidado de mascotas está en auge, impulsado por una poderosa tendencia: los animales de compañía son ahora apreciados como miembros de pleno derecho de la familia. Este auge del sector refleja un profundo cambio en la forma en que los propietarios ven y cuidan a sus mascotas, con un énfasis cada vez mayor en los productos de calidad, los servicios sanitarios y el bienestar emocional. A medida que las mascotas ocupan un lugar central en los hogares de todo el mundo, su cuidado se está convirtiendo en una prioridad, impulsando las innovaciones y ampliando el mercado a un ritmo notable.Greg Laski, director general de TGM Research, ha comentado la publicación: «La Encuesta Global sobre el Cuidado de las Mascotas 2024 de TGM descubre el poderoso vínculo entre las mascotas y sus dueños, destacando las tendencias clave que dan forma al futuro del cuidado de las mascotas. Nuestras conclusiones arrojan luz sobre los cambios del mercado y ofrecen una hoja de ruta para que las empresas se adapten a las necesidades y valores cambiantes de los dueños de mascotas. Estamos aquí para proporcionar a las empresas de animales de compañía la información que necesitan para conectar de verdad con sus clientes».Conclusiones clave de la Encuesta Mundial sobre el Cuidado de las Mascotas 2024 de TGM:• Las mascotas son miembros de la familia: La encuesta revela que más de la mitad de los encuestados de todo el mundo ven a sus mascotas como miembros queridos de la familia, y muchos los consideran como hijos, especialmente en la región APAC. Esta fuerte conexión emocional subraya el importante papel que desempeñan los animales de compañía a la hora de enriquecer la vida de sus dueños.• Internet emerge como guía de confianza: Aunque los veterinarios siguen siendo la principal fuente de asesoramiento sobre el cuidado de las mascotas en todo el mundo, las búsquedas en Internet son cada vez más populares este año. La facilidad de acceso a la información y la posibilidad de encontrar respuestas rápidamente hacen que cada vez más dueños de mascotas recurran a Internet en busca de orientación fiable.• Preocupación creciente por las alergias cutáneas: Los propietarios de mascotas de todo el mundo han expresado su creciente preocupación por las afecciones médicas de sus mascotas, siendo las alergias cutáneas las más frecuentes. Este problema es especialmente importante en la región APAC, donde ocupa el primer lugar.• La peluquería profesional gana popularidad: En los últimos 12 meses, la atención veterinaria ha sido el servicio para mascotas más utilizado en todo el mundo. Sin embargo, la peluquería profesional se está convirtiendo rápidamente en una tendencia clave, situándose ahora como el segundo servicio más utilizado, impulsada por la creciente concienciación sobre la higiene y la estética de las mascotas.• Los juguetes encabezan la lista de la compra: En todo el mundo, los juguetes son el artículo para mascotas que se compra con más frecuencia, ya que más de la mitad de los dueños los compran habitualmente, lo que refleja un fuerte compromiso por mantener a las mascotas felices y ocupadas a través del juego.• Aumento de las compras en línea: Aunque los supermercados siguen siendo populares en todo el mundo, las compras en línea están ganando terreno, especialmente en Europa. La comodidad, la mayor selección y los precios competitivos que ofrecen las plataformas en línea las están convirtiendo en la opción preferida de muchos dueños de mascotas.• El consejo del veterinario impulsa las compras: Aparte del precio, las recomendaciones de los veterinarios son el factor más influyente a la hora de elegir dónde comprar artículos para mascotas, sobre todo en Europa.• Soluciones a medida: Aunque la calidad y el precio siguen siendo las principales prioridades de los dueños de mascotas en todo el mundo, hay una creciente demanda de alimentos para mascotas que se centran en problemas de salud específicos o necesidades dietéticas. Cada vez son más los dueños de mascotas que buscan soluciones a medida para garantizar su bienestar.• Fuerte apoyo a la marca entre los dueños de mascotas: Más del 80 % de los dueños de mascotas encuestados expresaron una alta probabilidad de recomendar la marca principal de comida de su mascota a amigos y familiares, lo que demuestra no solo fidelidad, sino un poderoso respaldo que las marcas pueden aprovechar para ampliar su alcance.• Marcas de alimentos para mascotas de confianza: La encuesta identifica varias marcas de alimentos para mascotas de confianza conocidas por su calidad y transparencia. En todo el mundo, Pedigree destaca como una de las marcas más reconocidas entre los propietarios de mascotas.• Razas populares: A la hora de elegir una mascota, los dueños suelen dar prioridad a la compatibilidad con el estilo de vida y al atractivo estético. La encuesta destaca al Moggy y al Pastor Alemán como las primeras opciones. Estas razas no sólo son apreciadas por sus características físicas, sino también por su capacidad para integrarse perfectamente en diversos entornos familiares.Para profundizar en las tendencias específicas de cada región o país y en el rendimiento de las marcas, visite nuestra página TGM Global Pet Care Survey 2024 o póngase en contacto con nosotros en contact@tgmresearch.com

