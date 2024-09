Davantage de produits agricoles du Guizhou attirent la RAS de Hong Kong

Département provincial de l’Agriculture et des Affaires rurales du Guizhou

GUIYANG, Chine, 04 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’agriculture est devenue l’un des domaines de coopération les plus importants entre la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, et la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong.



Plusieurs activités de promotion, organisées par le département provincial de l’Agriculture et des Affaires rurales ainsi que par le département du Commerce du Guizhou, ont eu lieu au Centre des congrès et des expositions de Hong Kong en août.

C’était la huitième année que le Guizhou participait au Hong Kong Food Trade Expo (Salon de l’alimentation) et à la Foire internationale du thé de Hong Kong, dans l’espoir d’élargir le marché international avec l’aide de la RAS de Hong Kong.

Les organisateurs ont invité 32 entreprises agricoles du Guizhou à organiser des expositions agricoles et à promouvoir leur marque lors de l’événement.

Le Guizhou bénéficie d’un bon environnement écologique et a développé des produits agricoles nutritifs et écologiques, notamment du matcha, des graines de coix et de la gastrodia elata.

Grâce à ses ressources, le Guizhou a développé huit groupements industriels et agricoles avantageux dans les domaines du piment, des champignons comestibles, du bœuf, des herbes médicinales chinoises, du thé vert et du poulet de chair.

Aujourd’hui, les superficies totales cultivées de feuilles de thé, de piment et de roses de Roxburgh se sont stabilisées à 7 millions de mu (environ 466 667 hectares), 5 millions de mu et 2,1 millions de mu respectivement, toutes classées en tête du pays.

En 2023, les ventes de matcha provenant du comté de Jiangkou ont dépassé les 1 000 tonnes, pour une valeur de production totale de 200 millions de yuans (environ 28,2 millions de dollars américains).

Source : département provincial de l’Agriculture et des Affaires rurales du Guizhou

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/89ad1de0-ba90-4e7b-857c-8c4be9825020

Interlocutrice : Mme Zhang, Tél. : 86-10-63074558

