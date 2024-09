FUJIFILM lancerer et standardiseret uddannelseskursus i grundlæggende koloskopi i 16 lande på tværs af vækstmarkedsregionerne (GEM)

RATINGEN, Tyskland, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FUJIFILM Healthcare Europe GmbH er stolte af at kunne annoncere lanceringen af deres længe ventede standardiserede uddannelseskursus i grundlæggende koloskopi i 16 lande på tværs af vækstmarkedsregionerne (GEM). Dette nye kursus har til formål at give sundhedsprofessionelle i forskellige regioner den samme læringsoplevelse af høj kvalitet.



Efter den vellykkede introduktion af EndoRunner, distributionen af den banebrydende mikoto kolonsimulator og lanceringen af EndoGel ESD-træningssimulator er det standardiserede uddannelseskursus i grundlæggende koloskopi i vækstmarkedsregionerne (GEM) det næste skridt i FUJIFILM's forpligtelse til at levere kvalitetsuddannelse på globalt plan med lokal effekt – bekvemt leveret til deltagernes dørtrin for løbende at forbedre patientresultaterne.

Dette intensive kursus, der varer to dage, anvender den innovative mikoto kolonsimulator, hvilket sikrer, at deltagerne får praktisk træning med de mest avancerede simuleringsværktøjer til rådighed.

FUJIFILM Healthcare Europe arbejder tæt sammen med FUJIFILM Middle East og FUJIFILM Healthcare Turkey for at levere uddannelseskurset i grundlæggende koloskopi til følgende lande fra september 2024: Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Ungarn, Litauen, Etiopien, Kenya, Uganda, Tanzania, Nigeria, Tunesien, Algeriet, Marokko, Rwanda, Uzbekistan og Kasakhstan.

For yderligere at øge effektiviteten af uddannelsen får deltagerne mulighed for at deltage i spørgeskemaundersøgelser før og efter kurset for at evaluere deres læring. Denne værdifulde feedback vil hjælpe til kontinuerligt at forbedre og skræddersy dette uddannelsesprogram for at imødekomme sundhedsprofessionelles specifikke behov.

Professor Mostafa Ibrahim vil stå i spidsen for kurserne. Han er en anerkendt ekspert inden for det medicinske uddannelsesfelt og grundlægger af ROEYA Training Center i Egypten. Han har desuden en ph.d. fra Université Libre de Bruxelles i Belgien og et professorat i gastroenterologi og endoskopi fra Kairo, Egypten. Professor Ibrahim vil være til stede ved hvert kursus sammen med en ekspert fra hvert kursusdeltagende land for at sikre, at deltagerne får det højeste niveau af ekspertise og vejledning.

„Vi er glade for at kunne lancere uddannelseskurset i grundlæggende koloskopi i 16 lande på tværs af vækstmarkedsregionerne (GEM),“ siger professor Mostafa Ibrahim. „Med dette omfattende uddannelsesprogram sigter vi efter at udstyre sundhedsprofessionelle med de færdigheder og den viden, de har brug for for at yde den bedst mulige pleje til deres patienter. FUJIFILM's forpligtelse i uddannelse og træning på et globalt plan er virkelig prisværdigt, og jeg er beæret over at være en del af denne rejse.“

For yderligere oplysninger om det nye uddannelseskursus i grundlæggende koloskopi kan du kontakte Saskia Papa på saskia.papa@fujifilm.com.

Om FUJIFILM Healthcare Europe

Efter opkøbet af Hitachis billeddiagnostiske virksomhed i 2021 blev det europæiske hovedkvarter for FUJIFILM’s Medical Systems Business Unit til FUJIFILM Healthcare Europe i 2023 for at maksimere værdien af den kombinerede produktportefølje. Sideløbende med dannelsen af det nye, strategiske regionalhovedkvarter fulgte flere lokale FUJIFILM-datterselskaber vejen for at danne dedikerede Healthcare-enheder med det formål at forene viden, passion og inspiration for at skabe øget værdi for kunderne. Mere end 1.500 medarbejdere stræber efter at understøtte sundhedsprofessionelle i at forbedre patienternes livskvalitet ved at udvikle den mest omfattende og innovative portefølje af medicinsk-tekniske løsninger, der er afledt af FUJIFILM’s kernekompetence inden for medicinsk billedbehandling. Du kan finde flere oplysninger på fujifilm.com.

Kontaktoplysninger

Stefan Bachmeier

Marketing Manager Europe Endoscopy Systems

FUJIFILM Healthcare Europe GmbH

E-mail: stefan.bachmeier@fujifilm.com

Et billede til denne meddelelse findes på https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f74ed61-7f0f-4990-99b4-61f07df44c2c

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.