Prawie połowa właścicieli zwierząt domowych szuka porad o opiece w Internecie, jak pokazuje badanie TGM

Z postępem ery cyfrowej, wyszukiwanie online staje się coraz popularniejszym źródłem porad o opiece nad zwierzętami, zwłaszcza w regionie Azji i Pacyfiku.

Badanie TGM Global Pet Care Survey 2024 ujawnia silną więź między zwierzętami a ich właścicielami, rzucając światło na kluczowe trendy kształtujące przyszłość opieki nad zwierzętami.” — Greg Laski, Dyrektor Generalny TGM Research

SINGAPORE, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- TGM Research , globalna, innowacyjna, zorientowana na technologię firma zajmująca się badaniami rynku, która specjalizuje się w globalnym gromadzeniu danych online i innowacyjnej technologii ankietowania, oficjalnie opublikowała przełomowe spostrzeżenia z najnowszego raportu TGM Global Pet Care Report 2024 . Badanie objęło 34 kraje i dogłębnie przeanalizowało zmieniający się świat opieki nad zwierzętami domowymi, zwracając uwagę na najważniejsze zmiany w preferencjach właścicieli zwierząt domowych i na całym rynku.Rynek opieki nad zwierzętami domowymi na świecie przeżywa rozkwit, napędzany silnym trendem: zwierzęta domowe są teraz traktowane jak pełnoprawni członkowie rodziny. Rozwój branży odzwierciedla głęboką zmianę w sposobie, w jaki właściciele zwierząt postrzegają i troszczą się o swoje zwierzęta, kładąc coraz większy nacisk na wysoką jakość produktów, usługi zdrowotne i dobre samopoczucie emocjonalne. W miarę jak zwierzęta domowe zajmują coraz ważniejsze miejsce w gospodarstwach domowych na całym świecie, opieka nad nimi nabiera priorytetowego znaczenia, napędzając innowacje i rozwijając rynek w niebywałym tempie.Greg Laski, Dyrektor Generalny TGM Research, skomentował wydanie: „Badanie TGM Global Pet Care Survey 2024 ujawnia silną więź między zwierzętami a ich właścicielami, rzucając światło na kluczowe trendy kształtujące przyszłość opieki nad zwierzętami. Nasze odkrycia rzucają światło na zmiany na rynku i oferują firmom plan działania, dzięki któremu będą mogły dostosować się do zmieniających się potrzeb i wartości właścicieli zwierząt domowych. Jesteśmy tu po to, aby pomóc firmom, zajmującym się sprzedażą zwierząt domowych, uzyskać wiedzę, której potrzebują, aby naprawdę nawiązać kontakt ze swoimi klientami” .Najważniejsze wnioski z TGM Global Pet Care Survey 2024:• Zwierzęta domowe są członkami rodziny: Z badania wynika, że ponad połowa respondentów na całym świecie postrzega swoje zwierzęta domowe jako cenionych członków rodziny, a wielu z nich traktuje je na równi z dziećmi – szczególnie w regionie Azji i Pacyfiku. Tak silna więź emocjonalna podkreśla istotną rolę, jaką zwierzęta odgrywają we wzbogacaniu życia swoich właścicieli.• Internet jako zaufany przewodnik: Podczas gdy lekarze weterynarii pozostają głównym źródłem porad dotyczących opieki nad zwierzętami na całym świecie, wyszukiwanie online zyskuje w tym roku coraz większą popularność. Łatwy dostęp do informacji i możliwość szybkiego znalezienia odpowiedzi sprawiają, że coraz więcej właścicieli zwierząt domowych szuka w internecie godnych zaufania wskazówek.• Rosnące obawy związane z alergiami skórnymi: Właściciele zwierząt domowych na całym świecie wyrażają rosnące obawy dotyczące stanu zdrowia swoich pupili, przy czym alergie skórne są najbardziej rozpowszechnione. Kwestia ta jest szczególnie zauważalna w regionie Azji i Pacyfiku, gdzie znajduje się na pierwszym miejscu.• Profesjonalne usługi pielęgnacyjne zyskują na popularności: W ciągu ostatnich 12 miesięcy opieka weterynaryjna była najczęściej wybieraną usługą dla zwierząt domowych na całym świecie. Niemniej jednak, profesjonalna pielęgnacja zwierząt szybko zyskuje na popularności, zajmując obecnie drugie miejsce wśród najczęściej świadczonych usług, ze względu na rosnącą świadomość w zakresie higieny i estetyki zwierząt domowych.• Zabawki na szczycie listy zakupów: Zabawki są najczęściej kupowanym artykułem dla zwierząt domowych na świecie. Kupuje je regularnie ponad połowa właścicieli zwierząt, co odzwierciedla silne przywiązanie do dbania o to, aby zwierzęta były szczęśliwe i angażowały się w grę.• Zakupy online zyskują na popularności: Choć supermarkety na całym świecie cieszą się wciąż popularnością, zakupy online zyskują coraz większą popularność, zwłaszcza w Europie. Wygoda, szerszy wybór i konkurencyjne ceny oferowane przez platformy internetowe sprawiają, że są one wybierane przez wielu właścicieli zwierząt domowych.• Porady weterynarzy decydują o zakupach: Oprócz ceny, zalecenia weterynarzy są najbardziej wpływowym czynnikiem, decydującym o wyborze miejsca zakupu artykułów dla zwierząt, szczególnie w Europie.• Skupienie się na rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb: Podczas gdy jakość i cena pozostają najważniejszymi czynnikami dla właścicieli zwierząt domowych na całym świecie, rośnie zapotrzebowanie na karmę dla zwierząt domowych, która jest ukierunkowana na konkretne problemy zdrowotne lub potrzeby dietetyczne. Coraz więcej właścicieli zwierząt domowych szuka rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, aby zadbać o dobrostan swoich pupili.• Duże poparcie dla marki wśród właścicieli zwierząt domowych: Ponad 80% ankietowanych właścicieli zwierząt domowych wyraziło duże prawdopodobieństwo polecenia ulubionej marki karmy dla swojego pupila znajomym i rodzinie, co pokazuje nie tylko lojalność, ale także silne poparcie, które marki mogą wykorzystać do zwiększenia swojego zasięgu.• Zaufane marki karmy dla zwierząt: W badaniu tym zidentyfikowano kilka zaufanych marek karmy dla zwierząt domowych, znanych ze swojej jakości i przejrzystości. Na całym świecie Pedigree wyróżnia się jako jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród właścicieli zwierząt domowych.• Popularne rasy zwierząt domowych: Wybierając pupila, właściciele często stawiają na pierwszym miejscu zgodność ze stylem życia i estetykę. Z ankiet wynika, że Moggy i owczarek niemiecki są najczęściej wybieranymi rasami. Rasy te są cenione nie tylko za swoje cechy fizyczne, ale również za umiejętność idealnego dopasowania się do różnorodnych środowisk rodzinnych.Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat trendów i wyników marki w poszczególnych regionach lub krajach, odwiedź naszą stronę TGM Global Pet Care Survey 2024 lub skontaktuj się z nami pod adresem: contact@tgmresearch.com

