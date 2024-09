ทีจีเอ็ม รีเสิร์ชเผยว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกหาข้อมูลดูแลสัตว์เลี้ยงผ่านอินเทอร์เน็ต

Attitude towards pets 1 Pet ownership 1 Pet ownership Regions 1

การค้นหาข้อมูลออนไลน์เป็นแหล่งคำแนะนำด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงยอดนิยม โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC)

ผลการสำรวจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงในระดับโลกของ TGM ประจำปี 2567 ทำให้ทราบถึงความผูกพันอันทรงพลังระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มสำคัญในวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงในอนาคต” — Greg Laski, Founder and CEO of TGM Research

SINGAPORE, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยด้านการตลาดระดับโลกที่ทำการวิจัยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการรวบรวมข้อมูลออนไลน์ทั่วโลกและเทคโนโลยีการสำรวจที่เป็นนวัตกรรม ได้เผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นการค้นพบใหม่จากรายงานการดูแลสัตว์เลี้ยงทั่วโลกของทีจีเอ็ม ประจำปี 2567 ( TGM Global Pet Care Report 2024 ) ฉบับล่าสุดอย่างเป็นทางการ การสำรวจนี้ได้ทำการสำรวจครอบคลุม 34 ประเทศ โดยเจาะลึกเข้าไปในโลกแห่งการดูแลสัตว์เลี้ยงที่กำลังพัฒนาโดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงสำคัญด้านความต้องการของเจ้าของสัตว์เลี้ยงและตลาดโดยรวมตลาดการดูแลสัตว์เลี้ยงทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างเฟื่องฟู โดยได้รับแรงหนุนจากกระแสนิยม: ในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกครอบครัวอย่างเต็มเปี่ยม การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมนี้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองของเจ้าของที่มีต่อสัตว์เลี้ยงมองและวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงของตน โดยให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ บริการด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ส่งผลดีต่ออารมณ์ของสัตว์เลี้ยงมากขึ้น เพราะสัตว์เลี้ยงได้กลายเป็นส่วนสำคัญในครอบครัวไปแล้วทั่วโลก การดูแลสัตว์เลี้ยงจึงเป็นเรื่องสำคัญและเป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมและการตลาดให้ขยายตัวอย่างรวดเร็วเกร็ก ลาสกี (Greg Laski) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ TGM Research ให้ความเห็นว่า: "ผลการสำรวจด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงในระดับโลกของ TGM ประจำปี 2567 ทำให้ทราบถึงความผูกพันอันทรงพลังระหว่างสัตว์เลี้ยงกับเจ้าของ ที่แสดงให้เห็นแนวโน้มสำคัญในวิธีการดูแลสัตว์เลี้ยงในอนาคต ผลการสำราจของเราให้ความชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการนำเสนอแผนงานสำหรับธุรกิจต่างๆ ที่จะถูกพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปของเจ้าของสัตว์เลี้ยง เรามีอยู่เพื่อส่งเสริมธุรกิจสัตว์เลี้ยงด้วยข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับลูกค้าอย่างแท้จริง ”สิ่งสำคัญที่ได้จากการวิจัยเรื่อง การดูแลสัตว์เลี้ยงทั่วโลกของทีจีเอ็มประจำปี 2567 (TGM Global Pet Care Survey 2024):• สัตว์เลี้ยงเป็นสมาชิกในครอบครัว: จากการสำรวจทั่วโลกผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่งหนึ่งถือว่าสัตว์เลี้ยงของตนเป็นสมาชิกในครอบครัวที่มีความรักความผูกพันกัน โดยหลายคนมองว่าสัตว์เลี้ยงเป็นเหมือนลูก ๆของเขาโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ที่แน่นแฟ้นนี้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของสัตว์เลี้ยงที่มีต่อการทำให้ชีวิตของเจ้าของดีขึ้น• อินเตอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางที่ได้รับความเชื่อถือ: แม้ว่าสัตวแพทย์จะยังคงเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงทั่วโลก แต่ในปีนี้การสืบค้นเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงผ่านออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและความสามารถในการสืบค้นคำตอบที่รวดเร็วทำให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงหันมาใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อขอคำแนะนำที่เชื่อถือได้มากขึ้น• ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอาการภูมิแพ้ของผิวหนัง : เจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับสภาวะทางการแพทย์ของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมากขึ้น โดยภูมิแพ้ของผิวหนังเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุด อาการภูมิแพ้ของผิวหนังนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญอันดับต้นๆ• การตัดแต่งขนโดยมืออาชีพได้รับความนิยมมากขึ้น: ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา การดูแลสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์เป็นบริการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก อย่างไรก็ตาม การตัดแต่งขนอย่างมืออาชีพกำลังกลายมาเป็นกระแสหลักอย่างรวดเร็ว โดยปัจจุบันติดอันดับบริการที่ใช้มากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยได้รับแรงหนุนจากความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสุขอนามัยและความสวยงามของสัตว์เลี้ยง• ของเล่นอยู่ในรายการช้อปปิ้งมากที่สุด: ในทั่วโลก ของเล่นถือเป็นสินค้าสัตว์เลี้ยงที่ซื้อบ่อยที่สุด โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่าครึ่งหนึ่งซื้อของเล่นเป็นประจำ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการทำให้สัตว์เลี้ยงมีความสุขและมีส่วนร่วมผ่านการเล่น• การช้อปปิ้งออนไลน์เพิ่มขึ้น: ในขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตยังคงได้รับความนิยมทั่วโลก แต่การช็อปปิ้งออนไลน์ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในยุโรป ความสะดวกสบาย ตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้น และราคาที่แข่งขันได้ที่นำเสนอโดยแพลตฟอร์มออนไลน์ ทำให้การช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงหลายๆ คน• คำแนะนำจากสัตวแพทย์ช่วยกระตุ้นการซื้อ: นอกเหนือจากราคา คำแนะนำของสัตวแพทย์ถือเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการเลือกแหล่งซื้ออุปกรณ์สัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป• มุ่งเน้นไปที่โซลูชั่นที่เหมาะสม: แม้ว่าคุณภาพและราคายังคงเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของเจ้าของสัตว์เลี้ยงทั่วโลก แต่ความต้องการอาหารที่เน้นตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพหรือความต้องการทางโภชนาการเฉพาะของสัตว์เลี้ยงก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ในปัจจุบัน เจ้าของสัตว์เลี้ยงจำนวนมากกำลังมองหาโซลูชันที่เฉพาะเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงของตนมีสุขภาพที่ดี• การสนับสนุนยี่ห้อสินค้าที่แข็งแกร่งในกลุ่มเจ้าของสัตว์เลี้ยง: เจ้าของสัตว์เลี้ยงมากกว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่ามีแนวโน้มสูงที่จะแนะนำยี่ห้ออาหารสัตว์เลี้ยงหลักของตนให้กับเพื่อนและครอบครัว ซึ่งไม่เพียงแสดงถึงความภักดีต่อยี่ห้อเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงการรับรองที่ทรงพลังที่ยี่ห้อต่างๆ สามารถใช้เพื่อขยายการเข้าถึงเจ้าของสัตว์เลี้ยงอื่นได้• ยี่ห้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่เชื่อถือได้: การสำรวจระบุยี่ห้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่เชื่อถือได้หลายยี่ห้อที่เป็นที่รู้จักในเรื่องคุณภาพและความโปร่งใส ในระดับโลก เพ็ดดีกรี (Pedigree) ถือเป็นยี่ห้อที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดของเจ้าของสัตว์เลี้ยง• สายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยม: เมื่อเลือกสัตว์เลี้ยง เจ้าของมักให้ความสำคัญกับความเข้ากันได้กับไลฟ์สไตล์และความสวยงาม ผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่า ม็อกกี้ (Moggy) และ เยอรมันเชพเพิร์ด (German Shepherd) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สายพันธุ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ได้รับความนิยมจากลักษณะทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของครอบครัวที่หลากหลายได้อย่างลงตัวอีกด้วยหากต้องการเจาะลึกแนวโน้มและประสิทธิภาพของยี่ห้อเป็นรายภูมิภาคหรือประเทศโปรดไปที่หน้า TGM Global Pet Care Survey 2024 ของเรา หรือติดต่อเราได้ที่ contact@tgmresearch.com

