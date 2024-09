קבוצת ניקיסו אנרגיה נקייה וגזים תעשייתיים מודיעה כי תכפיל את כושר הייצור באירופה

טמקולה, קליפורניה, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

קבוצת Nikkiso Clean Energy &Industrial Gases, חלק מהחטיבה התעשייתית של Nikkiso Co. Ltd., חגגה את הרחבת פעילות הייצור שלה בוורזן, סקסוניה, גרמניה ב-29 באוגוסט במהלך טקס הנחת אבן פינה. השטח הנוסף כמעט יכפיל את כושר הייצור של הקבוצה באירופה.

עם השטח הנוסף, הקבוצה תתבסס על עסקי לכידת הפחמן הקיימים שלה ותביא יכולות ייצור חדשות להרכבת משאבות קריוגניות, מחליפי חום ויחידות תדלוק מימן כדי לענות על דרישת השוק לציוד קריוגני ופתרונות צמחיים המשמשים בפרויקטים של אנרגיה נקייה כמו תחנות תדלוק מימן, מסופי LNG ואמוניה, ומפעלי ייצור מימן.

"Nikkiso משקיעה כדי לעמוד בביקוש בשוק האנרגיה הנקייה ומגדילה את הפעילות שלנו בגרמניה בגלל תנאי שוק נוחים יותר ויותר לפתרונות אנרגיה דלי פחמן", אמר פיטר וגנר (Peter Wagner), יו"ר מועצת המנהלים של Nikkiso CE&IG.

הרחבת שטחי הייצור והיכולות באירופה תסייע לקבוצה לחלוק ידע ומומחיות בין אזורים ולספק משרות בשכר טוב לעובדים מקומיים - צמיחה של כ-20% בטווח הקרוב עם צמיחה נוספת הצפויה בטווח הארוך יותר.





"Nikkiso מביאה איתה ניסיון עשיר בתעשיית הקריוגניקה שרק מעטים יכולים להשתוות לו", אמר אדריאן רידג' (Adrian Ridge), מנכ"ל Nikkiso CE&IG. "המפעל בוורזן יהיה מרכז הייצור של Nikkiso באירופה וישלים את מרכז הלקוחות שלנו בנוינבורג".

ראש ממשלת סקסוניה, מיכאל קרצ'מר ((Michael Kretschmer, הוסיף: "הרחבת המתקן של Nikkiso בוורצן היא השקעה מרחיקת ראות שמראה עד כמה סקסוניה אטרקטיבית כמיקום עסקי למשקיעים בינלאומיים. הכפלת כושר הייצור היא הצבעת אמון שאנחנו יכולים להתגאות בה. עם החלטה זו, Nikkiso תהפוך לחלק חשוב בכלכלת המימן שאנו בסקסוניה רוצים להסתמך עליה בעשורים הקרובים. אני שמח שיחד אנחנו מחזקים את שיתוף הפעולה הזה לכיוון של אנרגיה נקייה וחדשנות. אלה חדשות טובות עבור וורזן ועבור סקסוניה כמיקום עסקי".

פעילות המתקנים הייתה ותמשיך להיות מופעלת במלואה על ידי אנרגיה סולארית מתחדשת כאשר הפעילות המורחבת תושלם במחצית הראשונה של 2025.

אודות Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (קבוצת ניקיסו אנרגיה נקייה וגזים תעשייתיים) היא ספקית מובילה של ציוד, טכנולוגיות ויישומים קריוגניים לפלחי שוק של אנרגיה נקייה וגז תעשייתי. הקבוצה מעסיקה יותר מ-1,700 עובדים ב-22 מדינות ובראשה עומדת Cryogenic Industries, Inc בדרום קליפורניה, ארה"ב, שהיא חברת בת בבעלות מלאה של Nikkiso Co., Ltd (TSE: 6376)

אודות Nikkiso Co. Ltd.

מאז הקמתה בשנת 1953, Nikkiso תרמה לפתרון בעיות חברתיות על ידי חיזוי הזמנים המשתנים עם טכנולוגיות ומוצרים ראשונים בעולם ויפן. בעסקי התעשייה, Nikkiso יצרה שווקים חדשים על ידי פיתוח מוצרים בתחום האנרגיה, מוצרים הקשורים להמודיאליזה בעסקי הרפואה, ומבנים אוויריים CFRP (פלסטיק מחוזק בסיבי פחמן) בעסקי התעופה והחלל.

המתקן המורחב Nikkiso CE &IG הדמיה של המתקן המורחב של ניקיסו בוורצן, סקסוניה, גרמניה. החפירה הראשונה בוורזן ראשי Nikkiso CE&IG, ראש ממשלת סקסוניה ושגריר יפן חופרים את הקרקע הראשונה בטקס הנחת אבן הפינה של ניקיסו בוורצן, גרמניה באוגוסט 2024.

