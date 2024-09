قامت شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy"، وهي شركة استكشاف وإنتاج حديثة مقرها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بتعيين "هشام مكاوي" في مجلس إدارتها

وكجزء من هذا الإعلان، كشفت الشركة عن اسمها الجديد للأعمال: "ثيسيان إنيرجي

CAIRO, EGYPT, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- القاهرة، مصر، [4 سبتمبر 2024] – أعلنت اليوم شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy"، وهي شركة استكشاف في البحر الأبيض المتوسط ومدعومة من الشركة الاستثمارية العالمية كارلايل "Carlyle" (تسجيل بورصة ناسداك: CG)عن تعيين هشام مكاوي في منصب عضر مجلس الإدارة التنفيذي، اعتبارًا من تاريخ صدور القرار. وافقت شركة كارلايل "Carlyle" على الاستحواذ على شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy" بعد استقطاع محفظة من أصول الاستكشاف والإنتاج ذات التركيز على الغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة إنيريجان بي إل سي "Energean plc" في عام 2024، ومن المتوقع إغلاق الصفقة بحلول نهاية العام.يعد السيد مكاوي من القادة ذوي الخبرة والإنجازات في قطاع الطاقة، حيث يمتلك أكثر من 30 عامًا من الخبرة في العمل لدى شركات الطاقة العالمية الرائدة، ولعب دورًا رئيسيًا في قطاع الطاقة في مصر. وكان السيد وإنتاج مقرهامكاوي يشغل في الآونة الأخيرة منصب الرئيس الإقليمي لشركة BP في شمال أفريقيا، حيث كان مسؤولًا عن نمو منصة الشركة في جميع أنحاء شمال أفريقيا. علاوة على ذلك، لعب دورًا حاسمًا في عملية الاندماج بين شركتي BP مصر وBP شمال أفريقيا، مما أدى إلى تعزيز عمليات الشركة في المنطقة. قبل انضمامه إلى شركة BP، شغل السيد مكاوي عددًا من المناصب القيادية العليا في شركة أموكو إكسبلوريشن "Amoco Exploration".وقال توني هايوارد، رئيس مجلس إدارة شركة ثيسيان إينرجي: "يسعدني جدًا أن أرحب بهشام في مجلس إدارة شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy". لقد عرفت هشام منذ أكثر من 25 عامًا، وفي تقديري، هو أحد أبرز قادة الأعمال في مصر. "يتمتع هشام بمعرفة لا مثيل لها في قطاع الطاقة المصري، ونحن نعتقد أن خبرته وسجله الحافل في بناء الأعمال في المنطقة سيكون إضافة لا تقدر بثمن بينما نسعى إلى توسيع نطاق أعمال شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy" لتصبح شركة رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في مصر وبشكل أكثر اتساعًا في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط".وقال بوب ماجواير، الرئيس المشارك لمؤسسة كارلايل الدولية للطاقة: "يعتبر هشام إضافة رائعة لمجلس إدارة شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy". وستكون خلفيته علاقاته في جميع أنحاء المنطقة ذات قيمة رائعة بينما نتطلع إلى ترسيخ الشركة كلاعب مهم في مصر والمنطقة ".وقال هشام مكاوي: "يسعدني الانضمام إلى مجلس إدارة شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy". "أنا متحمس للمساعدة في دفع عملية تحول شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy" لتصبح منصة رائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج في المنطقة، من خلال دعم إدارة الشركة في اغتنام فرص النمو، بما في ذلك تسريع استراتيجية خفض انبعاثات الكربون، والتطلع إلى المساهمة في المستقبل الاقتصادي المستدام لصناعة الطاقة في مصر."يشغل السيد مكاوي حاليًا أيضًا منصب عضو مجلس إدارة في شركة أورانج مصر، والشركة القابضة المصرية الكويتية، ومجموعة ماريدايف، ومركز الإسكندرية الطبي، وشركات البنية التحتية والمرافق السيادية المصرية، وصندوق مصر السيادي الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول. علاوة على ذلك، فهو عضو في المجلس الاستشاري العالمي لشركة بينيا للتكنولوجيا "Benya Technology". وكان السيد مكاوي قد حصل في السابق على تكريم من قبل صحيفة فاينانشال تايمز ضمن قائمة فاينانشيال تايمز للمئة شخصية الأكثر تأثيرًا من الأقليات العرقية في عام 2016.وقد تخرج السيد هشام من من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، مصر وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 2001، أكمل برنامج الإدارة المتقدمة (AMP) في كلية هارفارد للأعمال.--نبذة عن شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy"ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy" هي شركة استكشاف وإنتاج تعتمد على الغاز، ولها عمليات في إيطاليا ومصر وكرواتيا. استحوذت شركة كارلايل على شركة ثيسيان إنيرجي "Thesian Energy" بعد استقطاع محفظة من أصول الاستكشاف والإنتاج المعتمدة على الغاز في مصر وإيطاليا وكرواتيا من شركة إنيرجيان بي ال سي في عام 2024. وتشمل المحفظة الحالية للشركة حصصًا في حقل كاسيوبيا، أكبر حقل غاز في إيطاليا من حيث الاحتياطيات، وحقل أبو قير، وهو أحد أكبر مراكز إنتاج الغاز في مصر.نبذة عن كارلايلكارلايل (تسجيل بورصة ناسداك: CG) هي شركة استثمارية عالمية تتمتع بخبرة عميقة في الصناعة وتوزع رأس مال خاص عبر ثلاثة قطاعات أعمال: حلول الاستثمار الخاصة العالمية والائتمان العالمي والاستثمار العالمي. بأصول تديرها تبلغ قيمتها 435 مليار دولار في 30 يونيو 2024، فإن غرض كارلايل هو الاستثمار بحكمة وخلق القيمة نيابة عن مستثمريها وشركات محفظتها والمجتمعات التي نعيش ونستثمر فيها. توظف شركة كارلايل أكثر من 2,200 موظف في 29 مكتبًا عبر أربع قارات. المزيد من المعلومات متاحة على www.carlyle.com . تابع كارلايل على X @OneCarlyle وعلى LinkedIn على The Carlyle Group.جهات الاتصال للإعلامCarlyle:Charlie Bristowcharlie.bristow@carlyle.com+44 7384 513 568

