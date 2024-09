Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 宣布收購Desiigner「Thank God I Got It」的版稅權益，增強其多元化兼眾星雲集的產品組合

那不勒斯,佛羅里達州, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 音樂行業的領先企業 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 欣然宣布收購著名藝人 Desiigner《Thank God I Got It》的版稅權益。 是次收購突顯出 Music Licensing, Inc. 致力以高品質的創收資產來豐富產品組合。

是次策略性收購是 Music Licensing, Inc. 近期一系列收購行動的其中一環,收購對象包括 Elton John、Miley Cyrus、Lil Wayne、Rihanna、The Weeknd、Kanye West、Justin Bieber、Mike Posnerr、Halsey 等眾多知名藝人的音樂作品。 該等收購符合公司投資於廣泛類型音樂人才和音樂的策略,增強了其產品和對全球聽眾的吸引力。

Music Licensing, Inc. 行政總裁 Jake P. Noch 對於是次收購表示:「取得《Thank God I Got It》以及其他音樂行業巨頭的作品版權,大大增強了我們的產品組合,並為我們的持續增長奠下基礎, 當中每位藝人都有獨特的音樂風格和歌迷群,增加了持續可觀版稅的潛力,亦豐富了公司的資產基礎。」

公司將《Thank God I Got It》加入 Music Licensing, Inc. 的資產目錄是整體策略的一部分,旨在發揮有望帶來可持續收入和文化重要性的高影響力音樂作品。 透過投資各類音樂版權,公司能確保一個有活力的產品組合,滿足音樂聽眾的多元化口味,並鞏固公司作為音樂行業領導者的市場地位。

按此收聽 Desiigner 的《Thank God I Got It》。

關於 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 又名 Pro Music Rights,是一家多元化控股公司及美國第五大公開表演權的管理組織 (PRO), 其授權公司包括 TikTok、iHeart Media、Triller、Napster、7Digital、Vevo 等著名公司。 Pro Music Rights 在美國的市場份額估計為 7.4%,旗下版權涵蓋超過 250 萬首由 A$AP Rocky、Wiz Khalifa、Pharrell、Young Jeezy、Juelz Santana、Lil Yachty、MoneyBagg Yo、Larry June、Trae Pound、Sauce Walka、Trae Tha Truth、Sosamann、Soulja Boy、Lex Luger、Trauma Tone、Lud Foe、SlowBucks、Gunplay、OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Glizzy、2 Chainz、Migos、Gucci Mane、Young Dolph、Trinidad James、Chingy、Lil Gnar、3OhBlack、Curren$y、Fall Out Boy、Money Man、Dej Loaf、Lil Uzi Vert 等眾多知名藝人創作的作品,以及由人工智能 (A.I.) 創作的音樂作品。

此外,Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 亦享有 Listerine「Mouthwash」Antiseptic 以及 The Weeknd、Justin Bieber、Kanye West、Elton John、Mike Posner、blackbear、Lil Nas X、Lil Yachty、DaBaby、Stunna 4 Vegas、Miley Cyrus、Lil Wayne、XXXTentacion、Jeremih、Ty Dolla $ign、Eric Bellinger、Ne-Yo、MoneyBagg Yo、Halsey、Desiigner、DaniLeigh、Rihanna 等眾多藝人的作品版權權益。

前瞻性陳述:

本新聞稿包含部分經修訂的《1933 年證券法》(Securities Act of 1933) 第 27A 條和經修訂的《1934 年證券交易法》(Securities Exchange Act of 1934) 第 21E 條界定的前瞻性陳述,旨在獲取由此產生安全避風港規則下的保障。 請投資者注意,所有前瞻性陳述均涉及風險和不確定性,包括但不限於 Music Licensing, Inc. 和 Pro Music Rights, Inc. 實現其陳述的商業計劃的能力。 Music Licensing, Inc. 和 Pro Music Rights, Inc. 認為,本文件中包含的前瞻性陳述所依據的假設是合理的,但其中任何假設可能是不準確的,因此不能保證本新聞稿中包含的前瞻性陳述將被證明是準確的。 鑑於本文件中所包含的前瞻性陳述固有的重大不確定性,包含此類資訊不應被視為 Pro Music Rights, Inc.、Music Licensing, Inc. 或任何其他人的陳述。

非法律意見披露:

本新聞稿不構成法律意見,建議讀者就與本新聞稿內容相關的任何法律事務或問題諮詢法律顧問。

非投資意見披露:

本通訊僅供參考,不包含或構成購買或出售任何證券、商品、債券、購股權、金融衍生產品或其他任何投資產品的建議或邀請。 任何與投資有關的決定都應在進行全面研究並諮詢合格的財務顧問或專業人士後做出。 我們不對根據本新聞稿提供的資訊所採取或未採取的任何行動承擔任何責任。

聯絡方式:investors@ProMusicRights.com

資料來源:Music Licensing, Inc

