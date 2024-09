ミュージック・ライセンス・インク (Music Licensing, Inc.) (OTC: SONG) がデザイナー (Desiigner) の 「サンク・ゴッド・アイ・ゴット・イット (Thank God I Got…

フロリダ州ネープルズ発, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 音楽ライセンス業界の大手企業であるミュージック・ライセンス・インク (OTC: SONG) は、著名なアーティストのデザイナーによる楽曲「サンク・ゴッド・アイ・ゴット・イット」のロイヤルティー権の取得を発表した。 この取得は、高品質、高収益のアセットでポートフォリオを多様化するというミュージック・ライセンス・インクの取り組みを強調するものである。

この戦略的買収は、エルトン・ジョン (Elton John)、マイリー・サイラス (Miley Cyrus)、リル・ウェイン (Lil Wayne)、リアーナ (Rihanna)、ザ・ウィークエンド (The Weeknd)、カニエ・ウェスト (Kanye West)、ジャスティン・ビーバー (Justin Bieber)、マイク・ポズナー (Mike Posner)、ホールジー (Halsey)、その他多数のアイコニックなアーティストの音楽作品を含む、ミュージック・ライセンス・インクによる最近の一連の取得に追加される。 これらの取得は、幅広い音楽タレントおよびジャンルに投資し、世界中のオーディエンスへのサービスと訴求力を高めるという同社の戦略に一致している。

最高経営責任者 (CEO) 兼会長であるジェイク・P・ノック (Jake P. Noch) は、今回の取得について次のようにコメントしている。「『サンク・ゴッド・アイ・ゴット・イット』の権利を他の音楽業界のスターの作品とともに確保したことは、当社のポートフォリオを大幅に強化し、継続的な成長へと当社を位置づけます。 これらの各アーティストは、ユニークなサウンドとファン層をもたらし、ロイヤルティー収入のポテンシャルを高め、当社の資産基盤を豊かにします。」

ミュージック・ライセンス・インクのカタログへの「サンク・ゴッド・アイ・ゴット・イット」の追加は、持続可能な収益と文化的関連性を約束するインパクトの大きな音楽作品を活用するという同社の広範な戦略の一環である。 幅広い音楽ロイヤルティーに投資することで、同社は音楽を聴く人々の多様な嗜好に応えるダイナミックなポートフォリオを確保し、音楽業界のリーダーとしての市場での地位を確固たるものにしている。

ここからデザイナーの「サンク・ゴッド・アイ・ゴット・イット」を聴かれたい。

ミュージック・ライセンス・インク (OTC: SONG) (ProMusicRights.com) について

ミュージック・ライセンス・インク (OTC: SONG) は、プロ・ミュージック・ライツ (Pro Music Rights) としても知られる多角的な持株会社であり、米国で設立された5番目の公共演奏権団体 (PRO) である。 そのライセンシーには、ティックトック (TikTok)、アイハートメディア (iHeart Media)、トリラー (Triller)、ナップスター (Napster)、セブン・デジタル (7Digital)、ヴィーヴォ (Vevo) などの著名な企業が含まれている。 プロ・ミュージック・ライツは米国で推定7.4%の市場シェアを保持しており、エイサップ・ロッキー (A$AP Rocky)、ウィズ・カリファ (Wiz Khalifa)、ファレル (Pharrell)、ヤング・ジーズィー (Young Jeezy)、ジュールズ・サンタナ (Juelz Santana)、リル・ヨッティ (Lil Yachty)、マニーバッグ・ヨー (MoneyBagg Yo)、ラリー・ジューン (Larry June)、レイ・パウンド (Trae Pound)、ソース・ウォーカー (Sause Walka)、トレイ・タ・トゥルース (Trae Tha Truth)、ソーサマン (Sosamann)、ソウルジャ・ボーイ (Soulja Boy)、レックス・ルガー (Lex Luger)、トラウマ・トーン (Trauma Tone)、ルド・フォー (Lud Foe)、スローバックス (SlowBucks)、ガンプレイ (Gunplay)、OG・マコ (OG Maco)、リッチ・ザ・キッド (Rich The Kid)、ファット・トレル (Fat Trel)、ヤング・スクーター (Young Scooter)、ニプシー・ハッスル (Nipsey Hussle)、フェイマス・デックス (Famous Dex)、ブージー・バッダス (Boosie Badazz)、シャイ・グリジー (Shy Glizzy)、2チェインズ (2 Chainz)、ミーゴス (Migos)、グッチ・メイン (Gucci Mane)、ヤング・ドルフ (Young Dolph)、トリニダード・ジェームス (Trinidad James)、チンギー (Chingy)、リル・ナー (Lil Gnar)、3オーブラック (3OhBlack)、カレンシー (Curren$y)、フォール・アウト・ボーイ (Fall Out Boy)、マネー・マン (Money Man)、デジ・ローフ (Dej Loaf)、リル・ウージー・ヴァート (Lil Uzi Vert)などの著名アーティストおよびその他無数のアーティスト、ならびに人工知能 (A.I.) により生み出された音楽による250万点以上の作品を扱っている。

リステリン「マウスウォッシュ」消毒薬のロイヤルティー持分のほか、ザ・ウィークエンド、ジャスティン・ビーバー、カニエ・ウェスト、エルトン・ジョン、マイク・ポズナー、ブラックベアー (blackbear)、リル・ナズ・X (Lil Nas X)、リル・ヨッティ、ダベイビー (DaBaby)、スタナ・フォー・ヴェガス (Stunna 4 Vegas)、マイリー・サイラス、リル・ウェイン、XXXテンタシオン (XXXTentacion)、ジェレマイ (Jeremih)、タイ・ダラー・サイン (Ty Dolla $ign)、エリック・ベリンジャー (Eric Bellinger)、ニーヨ (Ne-Yo)、マネーバッグ・ヨー (MoneyBagg Yo)、ホールジー、デザイナー、ダニレイ (DaniLeigh)、リアーナなどその他多数のアーティストによる音楽作品のロイヤルティー持分を所有している。

将来の見通しに関する記述:

本プレスリリースには、1933年証券法第27A条 (改正) および1934年証券取引法第21E条 (改正) の意味における特定の将来の見通しに関する記述が含まれており、これらは、それによって設けられたセーフハーバーの対象となることを意図している。 投資家は、すべての将来予想に関する記述には、ミュージック・ライセンス・インクおよびプロ・ミュージック・ライツ (Pro Music Rights, Inc.) が定められた事業計画を達成する能力を含むがこれに限定されないリスクと不確実性が含まれることに注意されたい。 ミュージック・ライセンス・インクおよびプロ・ミュージック・ライツは、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述の基礎となる仮定は合理的であると信じるものであるが、仮定のいずれかが不正確である可能性があるため、本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述が正確であることを保証するものではない。 本プレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には重大な不確実性が内在していることに鑑みて、そのような情報が含まれていることは、プロ・ミュージック・ライツ、ミュージック・ライセンス・インク、またはその他の人物による表明とみなされるべきではない。

法的助言以外の開示:

本プレスリリースは法的助言を構成するものではなく、読者は、本プレスリリースの内容に関連する法的問題や質問について、法律顧問に相談されたい。

投資助言以外の開示:

本コミュニケーションは情報提供のみを目的としており、いかなる有価証券、商品、債券、オプション、デリバティブ、またはその他の投資商品の購入または売却の推奨または勧誘を示唆または構成するものではない。 投資に関する決定は、徹底的な調査と資格のある財務アドバイザーまたは専門家との相談の後に行う必要がある。 同社は、本コミュニケーションで提供される情報に基づいて行われた、または行われなかった行動について、一切の責任を負わないものとする。

問い合わせ先:investors@ProMusicRights.com

情報提供:ミュージック・ライセンス・インク

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.