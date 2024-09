Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) מודיעה על רכישת זכויות התמלוגים לשיר "Thank God I Got It" של Desiigner, ומחזקת את הפורטפוליו המגוון ועטור הכוכבים שלה

נאפולי, פלורידה, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), אחת מחברות רישוי המוזיקה הגדולות בעולם, נרגשת להודיע על רכישת זכויות התמלוגים לשיר "Thank God I Got It" על ידי האמן הנודע Desiigner. רכישה זו מדגישה את מחויבותה של Music Licensing, Inc. לגוון את תיק הנכסים שלה עם נכסים איכותיים ומניבי הכנסות.

רכישה אסטרטגית זו מתווספת לסדרה של רכישות שבוצעו לאחרונה על ידי Music Licensing, Inc, כולל יצירות מוזיקליות של אמנים איקוניים כמו אלטון ג'ון, מיילי סיירוס, ליל ויין, ריהאנה, דה וויקנד, קניה ווסט, ג'סטין ביבר, מייק פוזנר, הלסי ורבים אחרים. רכישות אלה תואמות את אסטרטגיית החברה להשקיע במגוון רחב של כישרונות וז'אנרים מוזיקליים, לשפר את ההיצע שלה ולפנות לקהל גלובלי.

ג'ייק נוך (Jake P. Noch), מנכ"ל Music Licensing, Inc, התייחס לרכישה: "הבטחת הזכויות ל-'Thank God I Got It' לצד יצירות של ענקיות אחרות בתעשיית המוזיקה מחזקת משמעותית את הפורטפוליו שלנו וממצבת אותנו להמשך צמיחה. כל אחד מהאמנים הללו מביא איתו סאונד ייחודי ובסיס מעריצים ייחודי, מה שמגדיל את הפוטנציאל לזרמי תמלוגים חזקים ומעשיר את בסיס הנכסים של החברה שלנו".

התוספת של "Thank God I Got It" לקטלוג של Music Licensing, Inc היא חלק מהאסטרטגיה הרחבה יותר של החברה למנף יצירות מוזיקליות בעלות השפעה גבוהה שמבטיחות הכנסות בנות קיימא ורלוונטיות תרבותית. על ידי השקעה במגוון רחב של תמלוגי מוזיקה, החברה מבטיחה פורטפוליו דינמי העונה על הטעמים המגוונים של ציבור מאזיני המוזיקה ומבסס את מעמדה בשוק כמובילה בתעשיית המוזיקה.

האזינו ל-"Thank God I Got It" של Desiigner כאן .

אודות Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) ( ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), הידועה גם בשם Pro Music Rights, היא חברת אחזקות מגוונת והארגון החמישי לזכויות ביצועים ציבוריים (PRO) שהוקם בארצות הברית. בעלי הרישיונות שלה כוללים חברות בולטות כמו טיקטוק, iHeart Media, טרילר, נאפסטר, 7Digital, Vevo ועוד חברות רבות אחרות. זכויות המוזיקה של Pro שולטות בנתח שוק מוערך של 7.4% בארצות הברית, המייצגות למעלה מ-2,500,000 יצירות המציגות אמנים בולטים כמו A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBaggYo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, ריץ' דה קיד, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, מיגוס, גוצ'י מאנה, Young Dolph, טרינידד ג'יימס, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man , Dej Loaf , Lil Uzi Vert ואינספור אחרים כמו גם בינה מלאכותית (A.I.) שיוצרת מוזיקה.

בנוסף, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) מחזיקה אחזקות בתמלוגי ליסטרין נוזל שטיפת פה וחיטוי "Mouthwash", ויצירות מוזיקליות של אמנים כמו דה וויקנד, ג'סטין ביבר, קניה ווסט, אלטון ג'ון, מייק פוזנר, blackbear, Lil Nas X, Lil Yachty, DaBaby, Stunna 4 Vegas, מיילי סיירוס, ליל ויין, XXXTentacion, Jeremih, Ty Dolla $ign, אריק בלינגר, Ne-Yo, MoneyBagg Yo, Halsey, Desiigner, DaniLeigh, ריהאנה ורבים אחרים.

הצהרות צופות פני עתיד:

הודעה זו לעיתונות מכילה הצהרות צופות פני עתיד מסוימות כמשמעותן בסעיף 27A לחוק ניירות ערך משנת 1933, כפי שתוקן ובסעיף 21E לחוק הבורסה לניירות ערך משנת 1934, אשר נועדו להיות מכוסים על ידי נמלי המבטחים שנוצרו על ידי כך. המשקיעים מוזהרים כי, כל ההצהרות הצופות פני עתיד כרוכות בסיכונים ואי ודאויות, כולל, ללא הגבלה, היכולת של Music Licensing, Inc. & Pro Music Rights, Inc להגשים את תוכנית העסקים המוצהרת שלה. Music Licensing, Inc. &; Pro Music Rights, Inc מאמינה כי ההנחות העומדות בבסיס ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה הן סבירות, כל אחת מההנחות עשויה להיות לא מדויקת, ולכן, לא ניתן להבטיח שההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות בהודעה לעיתונות זו יתבררו כמדויקות. לאור חוסר הוודאות המשמעותי הטבוע בהצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה, אין לראות בהכללת מידע כזה כייצוג על ידי Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc או כל אדם אחר.

גילוי שאינו ייעוץ משפטי:

הודעה זו לעיתונות אינה מהווה ייעוץ משפטי, ומומלץ לקוראים לפנות לייעוץ משפטי בכל עניין משפטי או שאלה הקשורה לתוכן המופיע כאן.

גילוי שאינו ייעוץ השקעות:

הודעה זו מיועדת אך ורק למטרות מידע ואינה מרמזת או מהווה בשום אופן המלצה או שידול לרכישה או מכירה של ניירות ערך, סחורות, אגרות חוב, אופציות, נגזרים או כל מוצרי השקעה אחרים. כל החלטה הקשורה להשקעות צריכה להתקבל לאחר מחקר מעמיק והתייעצות עם יועץ פיננסי מוסמך או איש מקצוע. איננו נושאים באחריות לפעולות כלשהן שננקטו או לא ננקטו בהתבסס על המידע שסופק בתקשורת זו.

למידע נוסף וליצירת קשר

investors@ProMusicRights.com

מקור: Music Licensing, Inc

