Joven infractor que se había fugado, ha sido aprehendido

Autoridades del cumplimiento de la ley a nivel estatal y local han aprehendido a un joven infractor el 2 de septiembre, quien se había escapado del Centro de Detención Juvenil Regional C.A. Dillon.

Autoridades del Equipo de Respuesta a Emergencias de Prisiones, del Departamento de Correccional de Adultos, llevó al joven infractor, identificado como Zane C., de regreso a custodia aproximadamente a las 10:05 p.m. del lunes 2 de septiembre, cerca de la intersección entre Range Road y Robert's Chapel Road, en Butner. El joven Zane C. será regresado a custodia segura en un centro de detención para jóvenes infractores, de la División de Justicia Juvenil y Prevención de Criminalidad.

Entre quienes asistieron en la búsqueda del joven infractor está la Oficina del Alguacil del Condado Granville, la agencia de seguridad pública de Butner, la Patrulla Estatal de Carreteras de NC, la Policía Estatal del Capitolio, la agencia de Control de Bebidas Alcohólicas y el Equipo de Respuesta a Emergencias de Prisiones del Departamento de Correccional de Adultos de NC.

###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.