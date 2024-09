Betano se convierte en patrocinador global oficial de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League

Kaizen Gaming activará las marcas premium Betano y Stoiximan hasta 2026/27 en un acuerdo de tres años

MÓNACO, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La UEFA ha anunciado que Kaizen Gaming, una de las empresas más grandes de GameTech del mundo, y su marca premium Betano serán patrocinadores globales oficiales de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League a partir de la temporada 2024/25 hasta la temporada 2026/27. Stoiximan, la marca Kaizen Gaming que opera en Grecia y Chipre, será visible como patrocinador de la competencia en esos países.



El nuevo acuerdo, que se firmó de manera oficial en Mónaco antes de los sorteos de las competencias masculinas de clubes de la UEFA, se basa en el exitoso programa de patrocinio que convirtió a Betano en el primer socio de apuestas de la UEFA EURO 2024. Como parte de dicha asociación, la Fundación Kaizen y la Fundación para la Infancia de la UEFA unieron fuerzas para apoyar el proyecto 10.000 Sonrisas que, en total, hizo que 10.000 niños de entornos desfavorecidos asistieran a 40 partidos en diez estadios durante la UEFA EURO 2024.

Aris Dimarakis, director ejecutivo adjunto de Kaizen Gaming, afirmó: "Durante la UEFA EURO 2024, formamos una asociación impecable con la UEFA, y mejoramos la experiencia de millones de fanáticos de todo el mundo que disfrutaron de la emoción de ver uno de los eventos deportivos más prestigiosos del mundo. Basándonos en ese éxito, volvemos a unir fuerzas para apoyar la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. A medida que Kaizen Gaming continúa creciendo y brindando entretenimiento único a través del juego responsable, esta asociación con una de las organizaciones deportivas más respetadas del mundo es un testimonio de nuestro progreso y del trabajo duro continuo de nuestro equipo".

Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA, añadió: "Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con Kaizen Gaming y su marca Betano para las próximas tres temporadas de la UEFA Europa League y la UEFA Conference League. Después de presenciar la impresionante escala a la que activaron su patrocinio de la UEFA EURO 2024 con nosotros este verano, esperamos con entusiasmo cómo Betano capturará la pasión del fútbol de clubes europeo para brindar aún más emoción a los fanáticos".

La nueva fase de la liga UEFA Europa League con 36 equipos comenzará con la primera jornada el 25 de septiembre, mientras que la UEFA Conference League, que ahora también incluye 36 clubes, comenzará el 3 de octubre. Puede encontrar una guía completa sobre el nuevo formato de las competencias masculinas de clubes de la UEFA aquí.

