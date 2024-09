Betano wird offizieller globaler Sponsor der UEFA Europa League und der UEFA Conference League

Kaizen Gaming aktiviert die Premium-Marken Betano und Stoiximan bis 2026/27 in einem Dreijahresvertrag

MONACO, Sept. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die UEFA hat Kaizen Gaming, eines der größten GameTech-Unternehmen der Welt, und seine Premiummarke Betano als offiziellen globalen Sponsor der UEFA Europa League und der UEFA Conference League ab der Saison 2024/25 bis zur Saison 2026/27 bekannt gegeben. Stoiximan, die Marke, unter der Kaizen Gaming in Griechenland und Zypern tätig ist, wird in diesen Ländern als Sponsor des Wettbewerbs auftreten.



Der neue Vertrag, der vor den Auslosungen der UEFA Men's Club Competition in Monaco offiziell unterzeichnet wurde, baut auf dem erfolgreichen Sponsoringprogramm auf, das Betano zum ersten Wettpartner der UEFA EURO 2024 machte. Im Rahmen dieser Partnerschaft haben sich die Kaizen Foundation und die UEFA Foundation for Children zusammengetan, um das Projekt „10.000 Smiles“ zu unterstützen, bei dem insgesamt 10.000 Kinder aus benachteiligten Verhältnissen während der UEFA EURO 2024 40 Spiele in zehn Stadien besuchten.

Aris Dimarakis, stellvertretender CEO von Kaizen Gaming, dazu: „Während der UEFA EURO 2024 haben wir eine hervorragende Partnerschaft mit der UEFA aufgebaut und das Erlebnis von Millionen von Fans auf der ganzen Welt verbessert, die die Spannung beim Zuschauen eines der prestigeträchtigsten Sportevents der Welt genossen haben. Aufbauend auf diesem Erfolg bündeln wir erneut unsere Kräfte, um die UEFA Europa League und die UEFA Conference League zu unterstützen. Während Kaizen Gaming weiter wächst und durch verantwortungsbewusstes Spielen einzigartige Unterhaltung bietet, ist diese Partnerschaft mit einer der angesehensten Sportorganisationen der Welt ein Beweis für unseren Fortschritt und die kontinuierliche harte Arbeit unseres Teams.“

Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director, fügte hinzu: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Kaizen Gaming und seiner Marke Betano für die nächsten drei Spielzeiten der UEFA Europa League und der UEFA Conference League bekannt zu geben. Nachdem wir in diesem Sommer miterleben konnten, in welchem beeindruckenden Umfang sie ihr Sponsoring der UEFA EURO 2024 mit uns aktiviert haben, sind wir gespannt, wie Betano die Leidenschaft des europäischen Klubfußballs einfangen wird, um den Fans noch mehr Spannung zu bieten.“

Die neue 36-köpfige UEFA Europa League startet am 25. September mit dem ersten Spieltag, während die UEFA Conference League, der nun ebenfalls 36 Vereine angehören, am 3. Oktober beginnt. Einen umfassenden Leitfaden zum neuen Format der UEFA Men's Club Competitions finden Sie hier.

