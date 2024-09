IUX เซ็นสัญญาจับมือเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอล Fulham

THAILAND, September 3, 2024 / EINPresswire.com / -- IUX โบรกเกอร์ซื้อขาย CFD ชั้นนำ ได้ประกาศตัวอย่างเป็นทางการในการจับมือเป็นพันธมิตรครั้งใหม่กับสโมสรฟุตบอล Fulham FC ซึ่งเป็นทีมระดับตำนานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษ การเป็นพาร์ทเนอร์ครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ IUX ในการก้าวเข้าสู่โลกกีฬา ผสานความเป็นตัวตนของ IUX เข้ากับสโมสรฟุตบอลที่ได้รับความนิยมและเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรการผนึกกำลังในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นของ IUX ในกลุ่มแฟน ๆ ที่ชื่นชอบด้านกีฬา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ชมพรีเมียร์ลีกทั่วโลกตัวแทนจากทั้ง IUX และ Fulham FC ต่างรู้สึกตื่นเต้นและยินดีอย่างมากในการร่วมมือกันนี้ ทาง IUX เองก็กระตือรือร้นที่จะได้ร่วมงานกับสโมสรที่มีค่านิยมที่สอดคล้องกับตัวแบรนด์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การอุทิศตน และความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศได้เป็นอย่างดีคณะกรรมการบริหารของ IUX แสดงความเห็นเกี่ยวกับการเป็นพันธมิตรกันในครั้งนี้ว่า “เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Fulham FC การร่วมมือกันในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สมบูรณ์แบบระหว่างสององค์กรที่ทุ่มเทเพื่อบรรลุถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม เราตั้งตารอชมความสำเร็จในฤดูกาลนี้ รวมถึงได้กระชับความสัมพันธ์กับแฟนบอลที่หลงใหลในทีม Fulham ด้วย”จอน ดอน คาโรลิส ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ของสโมสรฟุตบอล Fulham FC กล่าวเสริมว่า:“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ IUX ในฐานะพันธมิตรการซื้อขาย CFD รายใหม่ของเรา เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาความร่วมมือของเรา และรู้สึกตื่นเต้นที่จะช่วยส่งเสริมแบรนด์ IUX ให้ไปไกลในระดับโลก”แน่นอนว่าาการผนึกกำลังครั้งนี้จะนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ที่น่ายินดีสำหรับทั้งสองฝ่าย และสำหรับแฟนบอลทั่วโลก โดยที่ IUX และ Fulham FC ตั้งตารอที่จะร่วมมือกันสร้างความสำเร็จในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงสำหรับข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธมิตรในครานี้ แฟน ๆ สามารถติดตามได้ในช่องทางอย่างเป็นทางการของทั้ง IUX และ Fulham FC

