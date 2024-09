PHILIPPINES, September 3 - Press Release

September 3, 2024 Sen. Robin Thankful for Added Support for Marawi Compensation Board in 2025 Video: https://www.youtube.com/watch?v=xMOxzFjwOY0 Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla on Tuesday expressed gratitude for the additional support promised by the Senate for the Marawi Compensation Board (MCB) for 2025. Padilla said the MCB particularly needs additional personnel to make sure it does its job correctly in distributing compensation to those affected by the fighting to liberate Marawi from armed groups in 2017. "Napakahalaga sa mga Muslim ang pag ganitong pera hindi namin pera ito, pera po ito ng taumbayan na ibinigay sa amin, sa kanila ang kapangyarihan ito po ay ipamahagi at bayaran ang mga nasalanta, tinamaan ng gyera (It is important for Muslims to make sure that public funds are distributed correctly to those affected by the fighting)," he said at the hearing for the 2025 budget of the MCB. "Kaya napakasarap pong marinig na nakasuporta ang committee na ito. Katunayan may mga, siguro ang luha na pumatak sa aming mga mata ay kasagutan sa aming mga panalangin (It is very good to hear that this committee has voiced its support for the MCB. We shed tears of joy because our prayers are being answered)," he added. At the hearing for the MCB's 2025 budget, Sen. Aquilino "Koko" Pimentel III and Finance Subcommittee Chairperson Sen. Risa Hontiveros pledged to help the MCB get the support it needs. Padilla noted that since taking their oaths, MCB officials fear doing their job wrong, especially due to the lack of personnel. Their second fear is to be accused of mishandling public funds, he said. "Huwag nyo mamasamain ang salitang ito - jihad - ito ang jihad nila, ibig sabihin parte ng faith itong ginagawa nila (I hope you do not take this the wrong way, but this is their jihad, they are doing this for their faith)," he said. For her part, MCB Chairperson Atty. Maisara Latiph thanked the senators for their promise of support for the agency. Sen. Robin, Nagpasalamat sa Dagdag Suporta para sa Marawi Compensation Board Video: https://www.youtube.com/watch?v=xMOxzFjwOY0 Nagpahayag ng pasalamat si Sen. Robinhood "Robin" C. Padilla ngayong Martes sa dagdag na tulong at suporta na ipinangako ng Senado para sa trabaho ng Marawi Compensation Board (MCB) para sa 2025. Ani Padilla, kailangan ng MCB ng dagdag na tauhan para hindi magkamali sa pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng paglaban para palayain ang Marawi sa armadong grupo noong 2017. "Napakahalaga sa mga Muslim ang pag ganitong pera hindi namin pera ito, pera po ito ng taumbayan na ibinigay sa amin, sa kanila ang kapangyarihan ito po ay ipamahagi at bayaran ang mga nasalanta, tinamaan ng gyera," aniya sa pagdinig para sa 2025 budget ng MCB. "Kaya napakasarap pong marinig na nakasuporta ang committee na ito. Katunayan may mga, siguro ang luha na pumatak sa aming mga mata ay kasagutan sa aming mga panalangin," dagdag niya. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng MCB, nangakong tumulong si Sen. Aquilino "Koko" Pimentel III at Finance Subcommittee Chairperson Sen. Risa Hontiveros na tiyaking makamit ng MCB ang karampatang suporta. Giit ni Padilla, kinatatakutan ng MCB sa unang araw pa lang ng panunumpa ang magkamali sa trabaho nitong magbayad sa mga naapektuhan ng labanan - lalo na't kulang sila sa tao. Ang pangalawang kinatatakutan nila ay mapagbintangan lalo na sa usaping pera. "Huwag nyo mamasamain ang salitang ito - jihad - ito ang jihad nila, ibig sabihin parte ng faith itong ginagawa nila," aniya. Nagpasalamat si MCB Chairperson Atty. Maisara Latiph sa mga senador sa kanilang pangakong tulong para sa ahensya.

