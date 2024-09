La piña de Mercadona: ¿una manera de volver al flirteo tradicional ante las citas online?

SPAIN, September 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Los datos de Gleeden – la plataforma de encuentros no monógamos líder en Europa, pensada por y para mujeres – demuestran que los entornos laborales son los más comunes para los flirteosAnte el boom de esta nueva tendencia, la sexóloga de Gleeden, Flavia Dos Santos, afirma que “se quiere crear un código a partir del cual se pueda entablar una comunicación más real: el mismo método que utilizaban las señoras antiguas cuando tiraban un pañuelo al suelo para indicar que estaban disponibles”“La nueva moda de ir a ligar a Mercadona con una piña es el intento de las nuevas generaciones de volver al flirteo de antes, el tradicional”, afirma Flavia Dos Santos, sexóloga de Gleeden, la plataforma de encuentros no monógamos líder en Europa, pensada por y para mujeres.Y es que, a pesar de las conocidas plataformas online y aplicaciones para ligar, que, según datos de Gleeden, continúa utilizando un 31%, los entornos “presenciales” tradicionales, como el lugar de trabajo o estudio, o el colegio de los hijos (33%) y los lugares de sociabilidad pública, como bares, fiestas públicas o discotecas (18%) siguen siendo espacios de ligoteo muy populares. De todos ellos, el más popular es específicamente el lugar de trabajo, que es donde el 19% de los usuarios de Gleeden afirma conocer a la mayoría de sus partners. Les siguen las reuniones de familia o amigos (como fiestas de amigos o bodas) (un 9%) y, por último, lugares públicos (como encuentros deportivos o culturales, o lugares de actividad comercial (un 9%).De esta manera, existe un incremento en la intención de volver atrás, de recuperar el arte del coqueteo tradicional, el intercambio de miradas, el poder sentir el tono de la voz… especialmente en las nuevas generaciones. Flavia Dos Santos afirma que “nuestra generación hemos sido los precursores en utilizar redes sociales y aplicaciones, pero los jóvenes que están en la veintena en la actualidad empiezan a ser más cuidadosos”. Dos Santos destaca que “nosotros veníamos con mucha curiosidad y nos lanzamos al agua… en cambio, las nuevas generaciones están aprendiendo de nosotros, para no repetir los errores que hemos cometido por ser los primeros en tener al alcance este mundo tecnológico”.Se trata, en definitiva, de humanizar las relaciones de nuevo: “utilizar la misma estrategia en la que se establece un código y, a partir de él, se puede empezar a entablar una aproximación, una comunicación más real”, comenta Dos Santos. “Y la moda de la piña y de Mercadona no es más que eso, lo que hacían las mujeres antiguas cuando tiraban un pañuelo al suelo para indicar que estaban disponibles”.Sin embargo, el entorno digital vino para quedarse y habrá que ver si esta nueva tendencia se queda solo en un nuevo “trend viral” o desplazará en cierta medida a las plataformas de citas tradicionales y mainstream donde a veces encontrar lo que se busca es como buscar una aguja en un pajar.Sobre GleedenGleeden es la web líder en el mundo de encuentros extraconyugales pensada por y para mujeres. Creada en Francia en 2009, actualmente cuenta con representación en otros muchos países como Italia, España, Alemania, India y la mayoría de países latinoamericanos, y con casi 12 millones de usuarios en todo el mundo.El objetivo de esta plataforma de encuentros es responder a las necesidades de la audiencia femenina, gracias a funcionalidades específicas solo para ellas. Gleeden.com da el poder a las mujeres liberadas que quieran tener encuentros extraconyugales con total discreción. Y, más allá de la plataforma, Gleeden cree en la necesidad de romper tabús y ayudar a la liberación y empoderamiento sexual femenino.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.