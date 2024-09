Sustancia X: El Producto Urbano Más Innovador del 2024

All Sustancia X Covers An electrifying performance photo of Luiyito during Masha's music session, highlighting his exceptional production skills and dynamic interaction with the artist. A captivating shot of Masha for her upcoming release in Sustancia X by LuiyitoX, showcasing her dynamic presence and artistic essence.

Cada Sencillo del EP tiene su toque especial. Luiyitox es un genio!” — Angel Guerrero (Sustancia X CEO)

SANTO DOMINGO, SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, September 2, 2024 / EINPresswire.com / -- Hoy, el renombrado productor musical Luiyitox ha lanzado el último sencillo de su aclamado EP "Sustancia X", una serie que ha revolucionado la escena urbana en el 2024. Este sexto y último sencillo cuenta con la colaboración del exponente urbano Bigoblin, quien actualmente disfruta de una gran popularidad y se ha ganado un lugar destacado en la industria musical. Con un dembow lento y fresco, este nuevo tema promete ser un éxito rotundo, continuando la tendencia ascendente de aceptación que ha caracterizado a todos los sencillos del EP.Cada uno de los seis sencillos de "Sustancia X" tiene su propio toque especial, demostrando la capacidad de Luiyitox para crear piezas únicas que resuenan profundamente con el público.Sustancia X #1 con Black Jonas Point: A pesar de un comienzo accidentado debido a la filtración del audio, el tema se convirtió en un fenómeno viral antes de su lanzamiento oficial. Los seguidores de la buena música lo llevaron a la cima de las tendencias en plataformas como TikTok e Instagram, sumando miles de réplicas y consolidando su éxito.Sustancia X #2 con Químico Ultra Mega: Una fusión innovadora de rap romántico y sonidos electrónicos que permitió a Químico Ultra Mega ganar aceptación entre un nuevo público, atraído por fusiones similares a las de Bizarrap. Este sencillo demostró la versatilidad del artista y su capacidad para explorar nuevos horizontes musicales.Sustancia X #3 con Masha: Esta sesión fue la más controversial y menos esperada. Fue el primer lanzamiento de Masha tras recuperar su libertad bajo la protección del Consejo Nacional Para la Niñez y la Adolescencia (Conani). La canción, interpretada como una dedicatoria a su amor prohibido, Dilon Baby, se convirtió en la segunda más escuchada y replicada del EP, capturando la atención de sus fanáticos.Sustancia X #4 con Atomic Otro Way: Luiyitox desafió a Atomic a ir más allá de sus límites habituales, entregando un perreo lento que sorprendió a sus seguidores. Esta sesión destacó por su originalidad y mostró una nueva faceta del artista, consolidando su posición en la escena urbana.Sustancia X #5 con El Experimento (Macgyver): Esta fue la sesión más desafiante e innovadora del EP. El Experimento, conocido por su estilo de rap underground, se aventuró en un reggaetón comercial pegajoso, algo completamente nuevo para él. Esta colaboración demostró la capacidad de Luiyitox para llevar a los artistas fuera de su zona de confort y crear éxitos inesperados.Sustancia X #6 con Bigoblin: El cierre perfecto para esta saga musical. Lanzado hoy, este sencillo tiene una alta proyección de aceptación por parte del público. Bigoblin, quien se encuentra en la cúspide de su carrera, trae un dembow lento que promete marcar tendencia y seguir elevando el nivel de "Sustancia X".Con este último lanzamiento, Luiyitox consolida su posición como uno de los productores más innovadores y creativos de la escena urbana en el 2024. "Sustancia X" no solo ha dejado una huella imborrable, sino que también ha redefinido los límites de lo que es posible en la música urbana actual.

BIGOBLIN - Sustancia X by Luiyitox #06

