David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd dan EBC Financial Group (Cayman) Limited, Menganalisis Turun Naik Pasaran Global, Tekanan Kadar Faedah Tinggi dan Strategi Pelaburan Selamat Di Tengah-tengah Peralihan Ekonomi 2024

LONDON, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasaran global berada dalam keadaan berubah-ubah apabila tekanan inflasi, dasar kadar faedah yang berubah dan ketegangan geopolitik berkumpul untuk mewujudkan ketidaktentuan yang belum pernah berlaku sebelum ini di seluruh sektor kewangan. David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd dan EBC Financial Group (Cayman) Limited, menawarkan analisis pakarnya tentang kuasa yang memacu landskap kewangan hari ini dan strategi yang perlu digunakan oleh pelabur untuk terus maju.



TURUN NAIK PASARAN SAHAM DAN KADAR FAEDAH YANG BERUBAH-UBAH MEWUJUDKAN LANDSKAP EKONOMI YANG TIDAK MENENTU

Barrett menyerlahkan tempoh keyakinan yang diperbaharui dalam perdagangan ekuiti tunai pada separuh pertama 2024. Pada masa itu, pelabur institusi dan runcit memacu lonjakan aktiviti, meningkatkan kecairan dan kecekapan pasaran. Laporan pendapatan yang positif dan penunjuk ekonomi yang bertambah baik menyokong momentum ini, yang menunjukkan iklim pelaburan yang lebih sihat.

Pasaran global baru-baru ini mengalami pergolakan yang ketara, yang dicetuskan oleh pelbagai faktor, termasuk kenaikan kadar faedah Jepun yang tidak dijangka, kebimbangan inflasi dan keputusan Rizab Persekutuan untuk mengekalkan kadar faedah yang tinggi walaupun terdapat tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Pada mesyuarat Julai 2024 mereka, Rizab Persekutuan memilih untuk mengekalkan kadar stabil pada paras tertinggi 23 tahun mereka iaitu 5.25%-5.50%, mengejutkan sesetengah peserta pasaran yang mengharapkan isyarat pelonggaran dasar monetari.

Barrett sebelum ini telah mencabar tanggapan salah bahawa kadar faedah yang rendah mewakili standard baharu, menekankan bahawa kadar ini didorong oleh keadaan luar biasa, seperti pandemik COVID-19. Beliau memberi amaran bahawa walaupun kadar yang rendah memberikan kelegaan jangka pendek, ia tidak pernah bertujuan untuk kekal. Keputusan baru-baru ini oleh bank pusat untuk mengekalkan kadar yang lebih tinggi mencerminkan peralihan lebih luas daripada era wang murah, ketika pembuat dasar terus bergelut dengan inflasi yang berterusan.

Walaupun tindakan Rizab Persekutuan sejajar dengan matlamatnya untuk mengawal inflasi, mereka juga mencetuskan kebimbangan bahawa mengekalkan kadar yang tinggi semasa kelembapan ekonomi boleh mendorong ekonomi ke dalam kemelesetan. Para pelabur yang menjangkakan kemungkinan pengurangan kadar untuk mengurangkan tekanan ekonomi, bertindak balas dengan menjual saham, menguatkan kemelesetan pasaran. Maklum balas ini menyerlahkan keseimbangan yang rumit yang bank pusat mesti urus antara menguruskan inflasi dan menyokong pertumbuhan ekonomi.

Barrett menasihatkan pelabur harus bersedia untuk turun naik yang berterusan kerana bank pusat mungkin perlu menyesuaikan dasar monetari sebagai tindak balas kepada keadaan ekonomi yang berkembang. Fleksibiliti strategik adalah penting, memandangkan potensi kadar yang lebih tinggi untuk kekal dalam jangka sederhana masih tidak menentu. Di sebalik cabaran ini, Barrett menyatakan bahawa peluang dalam perdagangan ekuiti tunai kekal, walaupun navigasi persekitaran ini memerlukan strategi yang teliti dan tumpuan jangka panjang pada kestabilan.

KEKUATAN KORPORAT DAN SOKONGAN KERAJAAN MEMACU KESTABILAN EKONOMI A.S.

Barrett menyerlahkan peranan penting syarikat-syarikat A.S. dan campur tangan kerajaan yang terus dimainkan dalam mengekalkan kestabilan ekonomi, terutamanya di tengah-tengah peralihan politik dan ekonomi yang semakin meningkat. Turun naik pada awal Ogos 2024 merupakan ujian tekanan tetapi perkembangan baharu—terutamanya dalam landskap politik—sedang membentuk prospek pasaran dengan lebih jauh.

Kemasukan Kamala Harris ke dalam perlumbaan presiden 2024 telah menarik perhatian kepada gelombang dasar baharu yang bertujuan menangani cabaran kos sara hidup, termasuk tindakan keras korporat dan insentif cukai yang banyak untuk perumahan. Cadangannya, seperti $25,000 untuk pembeli rumah kali pertama dan faedah untuk kanak-kanak yang lebih tinggi, telah menarik perhatian pengundi kelas menengah di negeri-negeri utama. Walau bagaimanapun, Barrett menegaskan bahawa walaupun langkah-langkah ini menarik secara politik, ia mempunyai potensi pertukaran ekonomi. Perbelanjaan yang lebih tinggi untuk perumahan dan pendapatan boleh guna yang lebih tinggi boleh merangsang pertumbuhan ekonomi jangka pendek tetapi mungkin juga mencetuskan tekanan inflasi.

Barret menyatakan bahawa pasaran memerhati dengan teliti isyarat dasar daripada Rizab Persekutuan, memandangkan kebimbangan terhadap inflasi yang berterusan di samping tanda-tanda pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Walaupun beberapa titik data lebih kukuh daripada yang dijangkakan, kebimbangan menyeluruh masih kekal tentang bagaimana bank pusat akan mengimbangi kawalan inflasi dengan risiko memperlahankan ekonomi terlalu banyak. Apabila retorik pilihan raya semakin meningkat, janji jangka pendek yang direka bentuk untuk menarik pengundi boleh membawa kepada penilaian yang lebih kritikal terhadap kesan jangka panjang mereka, terutamanya untuk syarikat besar.

Barrett menasihatkan bahawa walaupun kekuatan korporat dan sokongan kerajaan telah membantu menstabilkan ekonomi setakat ini, pelabur harus berhati-hati dengan peralihan politik serta ekonomi yang lebih luas dan akan berlaku. Ini termasuk risiko inflasi, potensi perubahan dalam dasar fiskal dari kedua-dua belah spektrum politik dan peralihan dalam Pendirian kewangan Rizab Persekutuan. Memahami persimpangan janji politik dan realiti ekonomi akan menjadi kunci untuk mengemudi beberapa bulan akan datang.

EMAS TEGUH SEBAGAI PELABURAN UTAMA DALAM PASARAN YANG TIDAK DIRAMALKAN

David menekankan bahawa walaupun turun naik global berterusan, emas kekal sebagai pilihan pelaburan yang boleh dipercayai. Memandangkan ketegangan geopolitik dan cabaran ekonomi berterusan pada tahun 2024—seperti kebimbangan inflasi, kadar faedah yang turun naik dan prospek pemotongan kadar faedah A.S.—peranan emas sebagai aset selamat terus dipegang teguh.

Terdahulu pada tahun 2024, dolar A.S. mengekalkan kekuatan yang ketara berikutan inflasi yang berterusan dan kenaikan kadar agresif Rizab Persekutuan. Walau bagaimanapun, apabila jangkaan pengurangan kadar meningkat, dolar telah menjadi lemah di tengah-tengah kebimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi AS. Dolar yang lemah ini telah menyokong harga emas, menjadikan emas lebih menarik kepada pelabur antarabangsa. Hasilnya, emas telah meningkat hampir ke paras tertinggi sepanjang masa, melepasi $2,500 seauns pada Ogos 2024—peningkatan hampir 20% sepanjang tahun lalu.

Barrett menekankan bahawa dalam persekitaran ekonomi yang tidak dapat diramalkan, emas menawarkan penampan terhadap risiko inflasi dan potensi peralihan dasar. Memandangkan pilihan raya A.S. semakin hampir dan keadaan pasaran global kekal tidak menentu, kestabilan emas yang berkekalan menjadikannya elemen kritikal dalam portfolio pelbagai, terutamanya bagi pelabur yang ingin melindungi nilai daripada turun naik yang berterusan.

PASANGAN MATA WANG DOLLAR-YEN TERUS TURUN NAIK DI TENGAH-TENGAH PERUBAHAN PASARAN FX YANG DIPERBAHARUI

Barrett menyerlahkan pasangan mata wang dolar-yen telah tertakluk kepada turun naik yang berterusan, terutamanya kerana pasaran global telah mengalami pergolakan baharu sejak Jun 2024. Ketenteraman sebelum ini dalam pasaran FX memberi laluan kepada turun naik mendadak pada bulan Ogos, didorong oleh kebimbangan terhadap inflasi dan keputusan Rizab Persekutuan untuk mengekalkan kadar faedah yang tinggi menurut sejarah. Perbezaan dalam dasar monetari antara A.S. dan Jepun kekal sebagai faktor utama, dengan Rizab Persekutuan mengekalkan kadar tinggi untuk mengatasi inflasi sementara Bank of Japan meneruskan pendirian dasar yang sangat longgar.

Pergolakan pasaran sekitar awal Ogos 2024 telah meningkatkan turun naik pasaran ini, terutamanya apabila kebimbangan kadar tinggi yang berpanjangan dan ketidaktentuan ekonomi global menyebabkan gelombang di seluruh pasaran kewangan. Pasangan dolar-yen telah berada di barisan hadapan pergerakan ini, berfungsi sebagai barometer kritikal bagi sentimen pelabur dan kesanggupan ambil risiko dalam persekitaran ekonomi yang semakin tidak stabil.

Barrett menggariskan bahawa turun naik yang berterusan dalam pasangan dolar-yen menawarkan pandangan berharga mengenai anjakan makroekonomi yang lebih luas dan keseimbangan halus yang bank pusat perlu urus antara pengurusan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketika pasaran bergelut dengan dinamik kompleks ini, pergerakan dolar-yen terus menjadi penunjuk utama kestabilan kewangan antarabangsa.

PENURUNAN DALAM AKTIVITI PERDAGANGAN RUNCIT MEMPERLAMBATKAN PERDAGANGAN DAN MERENDAHKAN PASARAN FX

Barrett menyatakan bahawa pasaran FX, khususnya dalam bidang perdagangan runcit, telah menyaksikan perubahan dalam aktiviti sejak pertengahan 2024. Pada awal tahun, penyertaan runcit dalam FX telah pun menunjukkan tanda-tanda penurunan, dipengaruhi oleh peningkatan turun naik pasaran, tekanan kawal selia dan dasar kewangan yang mengetatkan. Peristiwa Ogos 2024, yang ditandakan oleh turun naik pasaran utama dan kebimbangan terhadap kadar faedah tinggi yang berterusan, telah melembapkan lagi semangat untuk perdagangan carry—strategi yang bergantung kepada perbezaan kadar faedah antara mata wang.

Kelembapan dalam dagangan runcit telah memberi kesan gelombang ke atas pasaran FX. Perdagangan Carry, yang biasanya mendapat manfaat daripada persekitaran kadar faedah yang stabil dan boleh diramal, telah menjadi kurang menarik apabila perbezaan antara dasar bank pusat semakin meningkat. Walaupun Rizab Persekutuan mengekalkan kadar yang tinggi untuk mengatasi inflasi, bank pusat lain, seperti Bank of Japan, terus meneruskan dasar monetari yang lebih longgar. Perbezaan ini telah menimbulkan lebih banyak ketidakpastian, menjadikan dagangan ini lebih berisiko untuk pelabur runcit.

Barrett menekankan bahawa pengurangan penglibatan daripada peniaga runcit ini membentuk semula dinamik pasaran FX. Walaupun pemain institusi terus mendominasi, aktiviti peruncitan yang lebih rendah telah membawa kepada persekitaran dagangan yang kurang rancak, terutamanya dalam pasangan mata wang yang bergantung pada strategi perdagangan carry. Pelabur perlu menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah-ubah ini, menyedari bahawa pergerakan pasaran yang didorong oleh runcit mungkin kekal lemah apabila dasar kadar faedah global terus bercanggah.

Pendekatan Strategik EBC Financial Group

Di tengah-tengah turun naik pasaran yang berterusan dan keadaan ekonomi global yang berubah-ubah, EBC Financial Group terus memberi tumpuan kepada pemberian perkhidmatan kewangan yang disesuaikan yang membantu para pelabur menavigasi persekitaran yang tidak menentu ini. Dengan mengutamakan akses pasaran profesional dan fleksibiliti operasi, EBC Financial Group kekal komited untuk menyesuaikan diri dengan kedua-dua dinamik pasaran dan perubahan kawal selia.

Barrett menasihatkan para pelabur untuk terus berwaspada dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi yang berterusan. Memilih broker yang bereputasi, sentiasa tahu tentang peralihan kawal selia dan mengekalkan kebolehsuaian adalah strategi penting untuk berjaya dalam pasaran yang berkembang pesat hari ini.

Perihal EBC Financial Group

Ditubuhkan di daerah kewangan yang dihormati di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal dengan rangkaian perkhidmatan komprehensifnya yang merangkumi pembrokeran kewangan, pengurusan aset dan penyelesaian pelaburan yang komprehensif. Dengan pejabat yang terletak secara strategik di pusat kewangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol dan banyak lagi, EBC memenuhi keperluan pelbagai pelanggan runcit, profesional dan pelabur institusi di seluruh dunia.

Diiktiraf melalui pelbagai anugerah, EBC berbangga dengan mematuhi tahap tertinggi standard etika dan peraturan antarabangsa. EBC Financial Group (UK) Limited dikawal selia oleh Pihak Berkuasa Tatalaku Kewangan UK (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia (ASIC) dan EBC Financial Group (Cayman) Limited dikawal oleh Pihak Berkuasa Kewangan Kepulauan Cayman (CIMA).

Teras Kumpulan EBC adalah profesional berpengetahuan dengan lebih 30 tahun pengalaman yang mendalam dalam institusi kewangan utama, pernah mengharungi kitaran ekonomi penting dengan cekap iaitu daripada Plaza Accord hingga krisis franc Swiss 2015. EBC memperjuangkan budaya yang mementingkan integriti, rasa hormat dan keselamatan aset pelanggan, memastikan setiap penglibatan pelabur dilayan dengan kesungguhan yang sewajarnya.

EBC ialah Rakan Kongsi Pertukaran Asing Rasmi FC Barcelona, menawarkan perkhidmatan khusus di rantau seperti Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika dan Oceania. EBC juga merupakan rakan kongsi United to Beat Malaria, sebuah kempen Yayasan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, yang bertujuan untuk meningkatkan hasil kesihatan global. Bermula Februari 2024, EBC menyokong siri penglibatan awam 'What Economists Really Do' oleh Jabatan Ekonomi Universiti Oxford, menjelaskan bidang ekonomi dan penggunaannya terhadap cabaran masyarakat utama untuk meningkatkan pemahaman dan dialog awam.

David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd berkongsi pandangan pasaran beliau dalam temu bual di Biztech Asia. David Barrett, Ketua Pegawai Eksekutif EBC Financial Group (UK) Ltd, menganalisis kemeruapan pasaran global, kesan peralihan dasar kadar faedah dan strategi pelaburan selamat di tengah-tengah peralihan ekonomi yang berterusan pada 2024.

