Belite Bio, 최고 의학 책임자로 Hendrik P. N. Scholl 박사 선임 발표

안과 분야에서 세계적으로 인정받는 권위자인 Scholl 박사는 스타가르트 질환 관련 사상 최대 규모의 자연사 연구 공동 책임 연구자로도 활동 중



샌디에고, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 임상 단계 바이오 의약품 개발 기업인 벨라이트 바이오(Belite Bio, Inc)(나스닥: BLTE)(이하 '벨라이트 바이오' 또는 '회사')가 금일 이사회 선임을 통해 Hendrik P. N. Scholl 박사가 회사의 최고 의학 책임자 (CMO)로 합류하게 되었다고 발표했다. 벨라이트 바이오는 여전히 미충족 의료 수요가 상당한 퇴행성 망막 질환을 타깃으로 신규 치료제 개발에 주력하고 있다. Scholl 박사는 스타가르트 질환과 연령 관련 황반병성 (AMD) 분야에서 단연 세계적 권위자이며, 벨라이트 바이오의 주요 신약 후보 물질인 틴라레반트 (Tinlarebant)가 표적으로 하는 두 가지 주요 적응증을 포함해 망막 질환 치료 분야에서 수십 년에 걸쳐 전문성을 쌓아 왔다.

벨라이트 바이오의 회장 겸 CEO인 톰 린 (Tom Lin) 박사는 "오늘날 가장 중요한 안과 분야 발전을 개척해 온 인물이 Scholl 박사이다. 그를 최고 의료책임자로 영입하게 되어 매우 영광스럽고 기대감이 크다."고 밝혔다. 그는 이어 "Scholl 박사는 회사가 진행한 2상 및 3상 스타가르트 질환 임상 시험의 데이터 및 안전성 모니터링 위원회 위원장을 역임한 바 있다. 그가 벨라이트에 합류하기로 결정한 것은 쇠약성 황반 질환 환자의 삶을 개선할 틴라레반트의 어마어마한 잠재력에 대한 우리의 확신을 입증하는 셈이다. 미충족 수요가 높은 이 분야 해결을 위해 그가 기울여 온 리더십과 전문성, 헌신적 태도는 우리 회사가 임상 프로그램을 발전시켜 나가는 과정에 있어 상당히 소중한 역할을 했으며 앞으로도 지속될 것으로 본다"고 덧붙였다.

Scholl 박사는 "회사의 성장 국면에 있어 이처럼 중요한 시기에 벨라이트 바이오에 합류하게 되어 기대감이 크다"고 소감을 밝혔다. 그는 이어 "저는 심각한 망막 및 황반 질환으로 고통받는 이들의 삶을 개선시키기 위해 헌신해 왔다. 그동안 효과적인 치료 옵션이 부족했던 스타가르트 질환과 건성 AMD에 대한 혁신적 치료법을 개발 중인 벨라이트 바이오의 선구적 접근 방식에 깊이 매료되었다. 팀과 협력해 해당 프로그램을 더욱 발전시키고 전 세계 환자들에게 희망을 전달해 줄 수 있기를 기대하고 있다"고 강조했다.

Scholl 박사는 바젤 분자 및 임상 안과 연구소 (IOB)의 설립을 주도했으며 과학 부문 공동 책임자를 맡고 있다. 아울러 바젤 대학교 안과 교수로 재직하면서 안과 학부를 이끌어 왔다. 현재는 유럽 시력 연구소 (European Vision Institute)의 회장과 유럽 최대 안과 임상 연구 네트워크인 EVICR.net 및 망막 이영양증 전문가 위원회의 의장을 맡고 있다. 또한 스위스 시력 및 안과 연구 협회(ARVO-SWISS)의 창립자이자 회장을 맡고 있다.

Scholl 박사는 여러 주요 학술 기관에서 중책을 맡는 등 학계에서도 인상적인 경력을 쌓아왔다. 최근엔 존스 홉킨스 대학교 의과대학 윌머 안과 연구소 (Wilmer Eye Institute)의 안과 교수 겸 석좌 교수로 재직했다. 존스 홉킨스 병원에서는 망막변성 클리닉의 책임자이자 시각 신경생리학 서비스의 책임자로 활동했다. 윌머 안과 연구소에서는 줄기세포 및 안과 재생의학 존스 홉킨스 센터의 공동 소장을 역임하기도 했다.

Scholl 박사는 365명의 피험자가 등록되어 있는 스타가르트 질환에 대한 최대 규모의 자연사 연구(ProgStar 연구)의 공동 책임 연구자를 맡고 있다. 스타가르트 질환과 AMD에 관한 10건 이상의 임상 연구에 참여했으며, 피어 리뷰 저널에 280편 이상의 논문과 리뷰 저자로 참여했으며 the European Vision Award, the President’s Award of the American Society of Retinal Specialists, the W. Richard Green Award and the Paul Henkind Memorial Award of the Macula Society, the Swiss Alfred-Vogt Award, the Kupfer award of ARVO 등 다수의 권위 있는 상을 수상하였다. 헝가리 부다페스트의 셈멜바이스 대학교에서 명예 박사 학위를 받았고 오스트리아 빈 의과대학의 겸임 교수로도 재직 중이다.

25년간에 걸친 그의 커리어에 걸쳐 Scholl 박사는 수많은 이사회와 자문 위원회를 이끌고 또 참여해 왔다. 현재 그는 프로 레티나 도이칠란트 (Pro Retina Deutschland)와 실명 퇴치 재단 (Foundation Fighting Blindness), 에라스무스 대학 의료 센터 (Erasmus University Medical Center), AIBILI, 파리 시력 연구소 (Institut de la Vision (Paris))에서 과학 자문위 위원으로 활동 중이며 드로이아 NV의 투자 자문위원회, Roche Holding AG 및 ViGeneron GmbH의 데이터 안전 모니터링 위원회에서도 중책을 맡고 활동 중이다.

Scholl 박사는 독일 튀빙겐 대학교에서 의학 박사(Dr. med.)와 석사 학위를 취득했다. 튀빙겐 대학 안과 병원에서 전문의 수련을 마친 후 독일 연구재단(DFG)으로부터 런던 무어필즈 안과 병원 (Moorfields Eye Hospital)및 안과 연구소에서 펠로우십을, 독일 본 대학 안과 클리닉에서 DFG 하이젠베르크 황반 질환 교수직을 수여받았다.

Belite Bio 소개

벨라이트 바이오는 특정 대사성 질환 외에도 스타가르트 질환이나 진행성 건성 연령 관련 황반변성(AMD)의 지리적 위축증 등 미충족 의료 수요가 큰 망막 퇴행성 안과 질환을 대상으로 한 신규 치료제 개발에 주력하는 임상 단계의 바이오 의약품 개발 기업이다. 벨라이트의 주요 후보물질인 틴라레반트는 눈의 독소 축적을 줄이기 위한 경구용 치료제로 현재 청소년 스타가르트병 환자를 대상으로 한 3상 연구(DRAGON) 및 2/3상 연구(DRAGON II)와 지리적 위축증 환자를 대상으로 한 3상 연구(PHOENIX)에서 평가 단계를 거치고 있다. 자세한 내용은 회사의 SNS 채널인 Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook을 팔로우하거나 회사 홈페이지 (www.belitebio.com)를 방문해 확인해 보세요.

언론 및 투자자 관련 문의 연락처:

Jennifer Wu : ir@belitebio.com

Julie Fallon : belite@argotpartners.com

