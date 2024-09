Bukti Rizab Bitget Bulan Ogos: Peningkatan Nisbah Rizab dan Aset Pengguna dalam Ethereum (ETH)

VICTORIA, Seychelles, Sept. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , bursa kripto dan Web3 terkemuka di dunia, telah berkongsi kemas kini bulanannya untuk penjejakan telus bagi bukti rizabnya (PoR) yang menyerlahkan nisbah rizab Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT dan USDC. Kemas kini ini menunjukkan komitmen platform terhadap ketelusan dan keselamatan, menyerlahkan pertumbuhan ketara dalam kedua-dua aset pengguna dan rizab platform.



Pada bulan Ogos 2024, data Bukti Rizab Bitget menunjukkan anjakan positif yang ketara, dengan aset ETH pengguna meningkat sebanyak 22%, menandakan kadar pertumbuhan tertinggi untuk ETH tahun ini. Aset BTC meneruskan aliran menaik dengan peningkatan 6%, manakala USDC menyaksikan prestasi yang teguh pada awal tempoh tersebut, menyerlahkan keyakinan pengguna terhadap aset utama ini.

Sehingga bulan Ogos 2024, jumlah nisbah rizab Bitget berada pada 176% yang mengagumkan dan peningkatan sebanyak 9% daripada 167% pada bulan Julai. Nisbah rizab terkini untuk aset utama adalah seperti berikut:

BTC : Aset platform 18,905.85 BTC, Aset pengguna 6,492.53 BTC, Nisbah Rizab 291%

: Aset platform 18,905.85 BTC, Aset pengguna 6,492.53 BTC, Nisbah Rizab 291% USDT : Aset platform 1,041,659,177.52 USDT, Aset pengguna 858,766,618.14 USDT, Nisbah Rizab 121%

: Aset platform 1,041,659,177.52 USDT, Aset pengguna 858,766,618.14 USDT, Nisbah Rizab 121% ETH : Aset platform 123,686.9 ETH, Aset pengguna 81,625.78 ETH, Nisbah Rizab 152%

: Aset platform 123,686.9 ETH, Aset pengguna 81,625.78 ETH, Nisbah Rizab 152% USDC: Aset platform 77,244,895.83 USDC, Aset pengguna 13,633,360.87 USDC, Nisbah Rizab 567%

Pada bulan Ogos, rizab Bitget bertambah kukuh merentas semua aset utama. Aset pengguna BTC dan ETH meningkat, dengan nisbah rizab BTC meningkat kepada 291%. Nisbah rizab USDT dan USDC masing-masing meningkat secara ketara kepada 121% dan 567%.

"Kekuatan dan kepimpinan Bitget dalam ruang Web3 tertumpu pada penyediaan piawaian keselamatan dan ketelusan yang tertinggi. Fokus kami untuk berkongsi kemas kini bukti rizab yang jelas setiap bulan menjamin keselamatan aset pengguna kami. Kami kekal berdedikasi untuk menetapkan penanda aras untuk kepercayaan dan kebolehpercayaan bagi CEX dan akan terus mengekalkannya sebagai sebahagian daripada keselamatan aset pengguna kami," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Dari bulan Januari hingga Ogos 2024, Bitget telah melihat pertumbuhan yang ketara dalam aset pengguna merentas semua mata wang kripto utama. ETH telah mendahului dengan peningkatan 200.88% yang mengagumkan, mencerminkan minat pengguna yang meningkat dan keyakinan terhadap aset tersebut. Aset BTC juga menyaksikan pertumbuhan kukuh sebanyak 96.55%, hampir dua kali ganda dalam tempoh lapan bulan. USDT mengikuti rapat dengan peningkatan 69.89%, menunjukkan pengumpulan pengguna yang kukuh dan mantap. Sementara itu, aset USDC meningkat sebanyak 30.17%, menunjukkan keterlibatan pengguna yang konsisten, walaupun lebih sederhana. Secara keseluruhan, tempoh ini menyerlahkan pertumbuhan yang ketara dan pelbagai dalam aset pengguna pada Bitget.

PoR yang dikemas kini mempamerkan usaha Bitget dalam mengekalkan lebih daripada rizab 100% standard industri, yang secara berkesan menjamin aset pengguna selamat. Platform ini mampu menampung pengeluaran pengguna, walaupun jika semua aset pengguna dikeluarkan.

Di samping mengekalkan PoR yang lebih tinggi daripada standard industri, Bitget seterusnya menginsuranskan penggunanya dengan Dana Perlindungan $300J, yang kini bernilai lebih $400 juta menurut laporan dana perlindungan terbarunya. Ini memberikan platform lapisan ketahanan tambahan terhadap ancaman keselamatan siber. Pengguna yang mendapati akaun mereka terjejas dalam insiden malang yang tidak dikaitkan dengan tindakan atau tingkah laku dagangan mereka sendiri boleh membuat tuntutan melalui Dana Perlindungan Bitget.

Untuk penjejakan PoR masa nyata, sila lawati - https://www.bitget.com/proof-of-reserves

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah bursa kripto dan syarikat Web3 terkemuka di dunia. Bursa Bitget menyediakan perkhidmatan untuk 25 juta pengguna di lebih 100 negara dan wilayah dan komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan yang mana Bitget menjadi perintis dan penyelesaian perdagangan lain. Dahulu dikenali sebagai BitKeep, Bitget Wallet ialah dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif termasuk fungsi dompet, swap, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi. Bitget memberi inspirasi kepada individu untuk menerima crypto melalui kerjasama dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai, termasuk pemain bola sepak Argentina legenda Lionel Messi dan atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan kebangsaan bola tampar).

