El gobernador Newsom devela actualizaciones del sitio web estatal sobre la salud mental como seguimiento de los éxitos de la implementación de la Propuesta 1

Hacer responsable a los condados de rendir cuentas El sitio web presenta una nueva guía para los californianos y los líderes locales que explica a quién contactar y qué preguntar para obtener más información sobre el progreso que se está logrando en su condado. La guía actualizada se puede encontrar AQUÍ. Panorama general California está transformando el sistema de prestación de servicios de salud conductual para mejorar el acceso, la rendición de cuentas, la transparencia gubernamental y la capacidad de los centros de atención de salud conductual para los californianos. Esto incluye la Propuesta 1, que esta compuesta por dos partes: un Bono de Salud Conductual de $6.4 mil millones para entornos de tratamiento y viviendas con servicios, y una reforma histórica de la Ley de Servicios de Salud Conductual (BHSA) para centrarse en las personas con las enfermedades más graves, brindar atención a las personas con trastornos por consumo de sustancias y apoyar sus necesidades de vivienda. Actualizaciones recientes El mes pasado, el gobernador Newsom anunció la difusión de hasta $3.3 mil millones en fondos de subvención competitiva de la Proposición 1 para ampliar la cantidad de instalaciones de tratamiento y camas para personas que padecen afecciones de salud mental y trastornos por consumo de sustancias, con un enfoque particular en las personas que están más gravemente enfermas, son vulnerables o no tienen hogar. La primera ronda del Programa de Infraestructura Continua de Salud Conductual (BHCIP) de la Proposición 1: Launch Ready, Solicitud de Aplicaciones (RFA) ya está activa y las solicitudes deben presentarse al Departamento de Servicios de Atención Médica de California (DHCS) el 13 de diciembre de 2024. Una segunda ronda de financiación de los bonos de la Proposición 1 (hasta $1.1 mil millones) apoyara aún más instalaciones de salud conductual en 2025. ¿Cuál es el siguiente paso de la Proposición 1? El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario (HCD, por sus siglas en inglés), en colaboración con el Departamento de Asuntos de Veteranos de California (CalVet), emitirá hasta $2 mil millones en fondos de la Propuesta 1 para construir viviendas permanentes con servicios internos para veteranos y otras personas que están sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar y tienen problemas de salud mental o trastornos por consumo de sustancias. Se espera que el HCD proporcione orientación a los posibles beneficiarios a fines de 2024. En total, estas rondas de financiación de bonos invertirán los $6.4 mil millones de la Propuesta 1 aprobada por los votantes en las comunidades locales para 2026, para construir el sistema de atención de salud conductual de California, y mejorar la salud y el bienestar de todos. El segundo componente de la Propuesta 1 es la reforma de la Ley de Servicios de Salud Mental para convertirla en la Ley de Servicios de Salud Conductual. A principios de 2025, el DHCS emitirá una guía para los condados sobre la creación de un plan único para el uso de todos los dólares locales destinados a la salud conductual. Los condados deberán informar sobre todas las necesidades, desigualdades, servicios y resultados locales de salud conductual. Estos nuevos planes conjuntos de los condados entrarán en vigor el 1 de julio de 2026. El sitio web incluye una nueva guía para los californianos y los líderes locales que explica a quién contactar y qué preguntas hacer, para obtener más información sobre el progreso que se está logrando en cada condado. La guía actualizada se puede encontrar AQUÍ.

