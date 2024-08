LE Surfaces Revoluciona o Mercado de Superfícies de Quartzo na América do Sul com Soluções Inovadoras

Fábrica da LE Surfaces

AUSTIN, TEXAS, UNITED STATES, August 31, 2024 / EINPresswire.com / -- LE Surfaces, com sede em Austin, Texas, EUA, relata ter dobrado suas vendas nos EUA e globalmente nos últimos 12 meses. Com forte presença na América do Sul e parceiros de distribuição em mais de 30 países na Europa, Américas e Ásia, o crescimento da LE Surfaces ultrapassou em muito as tendências de demanda global por superfícies de quartzo.Consolidada como a maior fornecedora de quartzo artesanal nos EUA, a LE Surfaces visa expandir sua presença de distribuição na América do Sul. Seu compromisso em produzir gamas/coleções personalizadas de quartzo artesanal premium é apoiado por seu plano plurianual de aumento da produção."Começamos a construção de um anexo às nossas instalações, a Fase 3 do nosso plano de expansão", diz Gordon Shell, vice-presidente de vendas para a América do Norte e do Sul da LE Surfaces. "Qualquer empresa que cresça tão rápido pode ter dificuldades para escalar sua produção ou manter seus padrões de qualidade. Mas temos trabalhado na escalabilidade de forma eficaz há alguns anos. Temos uma equipe incrível e estamos muito animados com o progresso", comenta.A LE Surfaces projeta e fabrica seu próprio equipamento de produção de superfícies de quartzo para garantir o mais alto nível de qualidade no material acabado. Sua equipe interna de engenharia garante que a eficiência da linha de produção seja insuperável."Nossos clientes esperam excelência. Para atender a essa demanda, personalizamos a coleção de cada distribuidor com tons de cores e veios artesanais. À medida que nossos embarques mensais de contêineres aumentam, manter a integração vertical e o controle interno completo é essencial para escalar de forma rápida e eficaz", diz Andre Chen, diretor de Sourcing Global da LE Surfaces.A LE Surfaces obtém e mistura areia e pó de quartzo em um dos maiores misturadores do mundo, em sua instalação de 50.000 m² da Fase 1. "Temos procedimentos rigorosos de controle de qualidade para as matérias-primas utilizadas na produção do nosso quartzo", diz Chen. "Como controlamos nosso fornecimento de quartzo e processamos nossas próprias matérias-primas, podemos manter um controle de qualidade muito rigoroso e, ao mesmo tempo, fornecer capacidade ininterrupta aos nossos clientes". Uma auditoria independente concedeu à LE Surfaces a certificação ISO 9001: 2015 como prova adicional de excelência na qualidade da produção e gestão de processos.A Fase 2, que começou em 2022, está quase concluída e inclui 12 linhas de produção superjumbo, 4 linhas de polimento e fabricação adicional, tudo em 54.000 m². "Fizemos as contas e 24 aviões Boeing 737 poderiam ser estacionados com segurança nessa instalação. É enorme", diz Shell. "A Fase 3 na Tailândia terá aproximadamente o mesmo tamanho." Está prevista para ser concluída no final de 2024.A expansão da produção da LE Surfaces responde não apenas à crescente demanda nos EUA, mas também à crescente demanda de distribuidores na Europa, América do Sul e Ásia que buscam um fornecedor melhor de superfícies de quartzo. Uma equipe interna de designers cria cada design à mão para criar uma coleção selecionada e personalizada que é única e exclusiva para cada distribuidor LE Surfaces, desenvolvida especificamente em resposta à demanda regional e às tendências do mercado.Historicamente, as bancadas de quartzo eram consideradas um substituto menos desejável para a pedra natural. As técnicas de veios naturais da LE Surfaces estabeleceram um novo padrão para a estética do quartzo e contribuíram para o aumento da demanda por quartzo. "É mais durável, mais fácil de instalar, não requer manutenção e agora podemos produzir quartzo que tem o mesmo apelo da pedra natural". A prova está nos números: a demanda global por quartzo deve crescer 6,6% ao ano, de acordo com a Transparency Market Research. O crescimento das vendas globais de quartzo da LE Surfaces é um indicativo de sua forte posição de liderança no mercado."Somos muito protetores com nossos parceiros de distribuição. Colocamos muito esforço nas parcerias que são ou serão os líderes em seus respectivos mercados. Tanto o apoio quanto a proteção de seus mercados foram um fator chave em nosso crescimento", diz Gordon Shell. "O mercado americano tem sido muito bom para nós e sabemos que podemos replicar nosso sucesso em outros países e continentes."Para mais informações sobre a LE Surfaces, entre em contato com:Andrew EvansVP Global de Vendas e Marketingaevans@lesurfaces.comSobre a LE Surfaces:A LE Surfaces é líder global na fabricação de superfícies de quartzo artesanal, oferecendo placas de design, inovação e qualidade incomparáveis. Com mais de 40 engenheiros e designers apoiando 36 linhas de produção de classe mundial, o maior volume de produção de pedra natural do mundo, a LE Surfaces envia centenas de contêineres por mês para mais de 30 países. Impulsionada por um forte compromisso com a inovação em design, a LE Surfaces cria superfícies de quartzo de alta qualidade que incorporam as texturas, cores e padrões cativantes da pedra natural com detalhes requintados. A LE Surfaces está disponível apenas por meio de seus parceiros de distribuição.

