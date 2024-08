Hisense, nouveau sponsor régional officiel du Real Madrid

JOHANNESBOURG, 30 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hisense, leader mondial de l'électroménager et de l'électronique grand public, est fier d’annoncer un accord de partenariat, selon lequel l’entreprise devient sponsor officiel du Real Madrid, l’un des clubs de football les plus prestigieux du monde. La cérémonie s’est déroulée au complexe d’entrainement Ciudad Deportiva Real Madrid, en présence de Jerry Liu, vice-président d’Hisense International, et Emilio Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid.



En fonction du parrainage qui s'étend sur 3 ans, Hisense devient le partenaire régional du Real Madrid en Espagne, en Afrique et au Moyen-Orient, et permettra de mettre en lumière la marque Hisense et sa vaste gamme de produits innovants auprès des 80 000 amateurs du sport dans l'emblématique stade Santiago Bernabéu de Madrid. Les spectateurs du monde entier pourront découvrir ce partenariat grâce aux plateformes de radiodiffusion, ainsi que les réseaux numériques et sociaux. Pour marquer ce partenariat et partager leur vision commune en matière de l'innovation et de l'excellence, Hisense et le Real Madrid lanceront conjointement un téléviseur de 100 pouces co-marqué en édition limitée. Ce téléviseur ultramoderne promet de révolutionner l'expérience de visionnage à domicile, offrant une qualité d'image inégalée et un son immersif, pour rapprocher les amateurs de l'action plus que jamais.

La cérémonie de signature du parrainage s’est déroulée à Johannesbourg, en présence de représentants des médias et les légendes du foot, dont Lucky Lekgwathe, Portia Modise et Hlompo Kekana. Lors de la cérémonie, Mme Luna Nortje, directrice générale de Hisense Afrique du Sud, a déclaré : « Hisense s’est établi une forte présence dans le monde du sport. Nos parrainages sportifs mondiaux reflètent notre engagement envers l'excellence et notre empressement à rapprocher les gens. Nous sommes immensément honorés de parrainer le Real Madrid. Ce partenariat met en évidence non seulement notre engagement envers l'innovation, mais aussi notre engagement à favoriser l’excellence concurrentielle. »

Misant sur ses commandites réussies des Championnats d'Europe de l'UEFA et de la Coupe du Monde de la FIFA, Hisense vise à captiver le public par le biais de ce nouveau partenariat. Conçus pour les amateurs de sport et les passionnés de technologie, le téléviseur révolutionnaire de 100 pouces et les autres produits emblématiques de la marque Hisense, tels que les systèmes de blanchisserie, les réfrigérateurs et les climatiseurs seront bientôt disponibles dans des magasins sélectionnés en Afrique du Sud. Les fans peuvent s'attendre aux détails du lancement des produits ainsi que les prix.

En conclusion, Mme Nortje a noté : « Hisense demeure ferme dans son engagement envers l'innovation technologique. Nous sommes dédiés à poursuivre notre stratégie de développement de produits qui améliorent à la fois les foyers de nos consommateurs et leurs expériences. »





Contact : henru.vandermerwe@hisense.com

