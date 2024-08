Biognosys anuncia la disponibilidad comercial de los servicios de ensayo proteómico NULISA™ para la investigación de biomarcadores

En el marco de una colaboración estratégica con Alamar Biosciences, Biognosys es el proveedor preferente de servicios de ensayos multiplex NULISA para la investigación biofarmacéutica

Los paneles NULISAseq™ CNS Disease e Inflammation ya están disponibles para los clientes como servicio de investigación por contrato desde las instalaciones de proteómica de alta gama de Biognosys en Europa

Al ofrecer la combinación de ensayos basados en afinidad NULISA y perfiles plasmáticos basados en espectrometría de masas TrueDiscovery® con enriquecimiento plasmático P2, Biognosys ofrece las soluciones más completas del sector para la proteómica plasmática.

ZÚRICH y NEWTON, Massachusetts., Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, líder mundial en soluciones de proteómica de última generación para el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, ha anunciado hoy la disponibilidad comercial de los ensayos proteómicos NULISA para el descubrimiento de biomarcadores en plasma y otros biofluidos. NULISA es una plataforma de proteómica patentada de alta sensibilidad desarrollada por Alamar Biosciences. En el marco de la colaboración estratégica anunciada a principios de este año, Biognosys es el proveedor preferente para los servicios de ensayos multiplex NULISA.

Desde sus instalaciones de vanguardia en Suiza, Biognosys ofrece ahora los paneles NULISAseq de Alamar CNS Disease 120 e Inflammation 250 . Estos paneles se ejecutan en el ARGO™ HT System que ofrece la posibilidad de servicios de operación de laboratorio conformes a las BPC y similares a las BPL. Esto permite el perfilado exploratorio de muestras de ensayos clínicos. Los expertos seleccionan los paneles NULISAseq para permitir el análisis multiplexado de citocinas y quimiocinas previamente difíciles de medir, así como de importantes marcadores de neurodegeneración específicos de la enfermedad, como pTau217. El servicio solo requiere 10 ul de plasma u otros biofluidos, lo que maximiza la información captada de las valiosas muestras clínicas.

Donna Earley, doctora y vicepresidenta de ventas de servicios globales, declaró: «Nuestra alianza con Alamar Biosciences ha abierto una nueva era en la investigación proteómica. Los ensayos NULISA proporcionan una sensibilidad sin igual para el descubrimiento de biomarcadores en biofluidos. Nuestro compromiso con la calidad garantiza que los investigadores puedan trasladar con confianza los nuevos biomarcadores de la I+D a los ensayos clínicos».

Christopher Bunker, doctor, M.B.A., vicepresidente de desarrollo de negocio de biofarmacia, comentó: «La creciente demanda para descubrir nuevos marcadores de respuesta terapéutica requiere tanto un estudio exhaustivo del proteoma como la medición precisa de proteínas específicas para diferenciar los resultados clínicos. Estamos encantados de colaborar con Biognosys, líder en espectrometría de masas de alta calidad, para ofrecer a los investigadores biofarmacéuticos un conjunto completo de soluciones proteómicas para estudios de biomarcadores».

La combinación de los servicios de descubrimiento imparcial TrueDiscovery® de Biognosys con los paneles dirigidos NULISA de vanguardia de Alamar representa la oferta más completa del sector para la proteómica plasmática, al proporcionar una cobertura máxima de la gama dinámica de proteínas plasmáticas. La plataforma TrueDiscovery de Biognosys, basada en la espectrometría de masas e impulsada por el sistema de enriquecimiento plasmático P2, ofrece un rendimiento líder en el mercado para el análisis profundo e imparcial de miles de proteínas plasmáticas. Los ensayos NULISA permiten elaborar perfiles de media y alta complejidad altamente específicos y ultrasensibles de proteínas de baja abundancia. Este enfoque complementario permite dilucidar la respuesta sistémica del huésped y los cambios en los pliegues de las proteínas relacionados con la enfermedad, mejorando así nuestra comprensión de los biomarcadores críticos y proporcionando valiosos conocimientos sobre los complejos procesos biológicos.

El snippet que acompaña a este anuncio está disponible haciendo clic en este enlace.

Acerca de Biognosys

En Biognosys, creemos que el conocimiento en profundidad de los proteomas es la clave para lograr unos descubrimientos innovadores que transformen la ciencia para mejorar la calidad de vida. Con nuestra cartera versátil de soluciones proteómicas de última generación, entre las que se incluyen las plataformas de servicios de investigación TrueDiscovery®, TrueTarget® y TrueSignature®, nuestro software insignia Spectronaut® y el kit PQ500™, hacemos que el proteoma sea procesable para promover la investigación, el desarrollo de fármacos y la toma de decisiones clínicas. Estas soluciones ofrecen una perspectiva multidimensional de la expresión, la función y la estructura de las proteínas en todas las especies biológicas y tipos de muestras. Nuestras tecnologías exclusivas y patentadas utilizan la espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con precisión, profundidad y un alto rendimiento. Gracias a nuestra asociación estratégica con Bruker (Nasdaq: BRKR), ofrecemos acceso a la proteómica a escala mundial. Para obtener más información, visite biognosys.com .

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacto de prensa Yves Serroen Director de marketing y comunicaciones Teléfono: +41 (0) 44 244 50 07 yves.serroen@biognosys.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.