キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre、KFSHRC)、スイスで開催されたAMEE 2024への参加を終える

スイス・バーゼル発, Aug. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、先週月曜日からスイスのバーゼルで開催された2024年欧州医学教育学会 (AMEE) 国際会議への参加を成功裏に終了した。この3日間のイベントは、KFSHRCにとって、バーチャル・シミュレーションやインタラクティブな学習ツールなど、医学教育における最新技術の使用に関する専門知識を、世界各地から集まった医学教育や医療の専門家に披露する場となった。

AMEE 2024のゴールドスポンサーを務めたKFSHRCのブースは、来場者や専門家から大きな関心を集め、訪れた人々は革新的な医学教育技術を見学したり、教育カリキュラム開発における同病院の役割について理解を深めた。これらのカリキュラムは、国内外を問わず、医療分野の進化する需要に応えることのできる、高度な技術を有する医療従事者を育成することを目的としている。また、来場者はKFSHRCの専門家らと教育や医療の将来について有意義な議論を交わした。

KFSHRCのムハナド・カディ (Muhannad Kadi) チーフ・コーポレート・コミュニケーション&マーケティング・オフィサーは、同病院がAMEE 2024にゴールドスポンサーとして参加することは、著名な国際会議やイベントへの参加を通じて、世界中の医療機関とのコミュニケーションを強化し、協力関係を育み、知識交換を促進するという同病院の取り組みに沿ったものであると述べた。今回の参加はまた、同病院が医学教育において先駆的な役割を担っていることを示すとともに、サウジ・ビジョン2030 (Saudi Vision 2030) と医療部門変革プログラム (Health Sector Transformation Program) に沿って、同病院が最高水準の品質と革新に継続的に取り組んでいることを再確認するものでもある。

同病院のブースでは、院内で行われている研究や研修の取り組みを来場者に案内するインタラクティブなビジュアル・ディスプレイが展示された。また、ゲノム医療における最新の臨床診療や、KFSHRCがこの分野で提供している教育プログラムについても紹介した。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケア ブランドとして認められていることは注目に値するものである。さらに同年、『ニューズウィーク』誌によって世界最高の病院250にランクされている。

報道関係者向け問い合わせ先:

エッサム・アル・ザーラニ (Essam AlZahrani)

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/beb81252-a2ed-44f4-ae74-e79a25767dd5

