Hovnanian Enterprises מודיעה על שותפות אסטרטגית בין K. Hovnanian M.E. לבין משרד העיריות והשיכון של ערב הסעודית

מטוואן, ניו ג'רזי, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Hovnanian Enterprises, Inc. (NYSE: HOV), חברה לאומית מובילה לבניית בתים ברחבי ארצות הברית, הודיעה על חתימת מזכר הבנות (MOU) בין חברת הבת שלה, K. Hovnanian M.E. Investments, LLC, לבין משרד העיריות והשיכון של ממלכת ערב הסעודית. מזכר ההבנות, שנחתם בחסות מאג'ד בן עבדאללה אל-חוגיל (Majed bin Abdullah Al-Hogail), שר העיריות והשיכון ויו"ר החברה הסעודית למימון מחדש של נדל"ן (SRC), התקיים ב-21 באוגוסט 2024, במהלך ביקורו הרשמי של השר בארצות הברית.

מזכר ההבנות, המתמקד בטיפוח שיתוף פעולה ושותפות אסטרטגית במגזר מימון הנדל"ן, נחתם על ידי עבדול רחמן בן עבדאללה אל-טוויל (Abdul Rahman bin Abdullah Al-Tawil), סגן השר לתמריצים לאספקת מגורים ופיתוח נדל"ן, וארה ק. הובניאן (Ara K. Hovnanian), יו"ר מועצת המנהלים, נשיא ומנכ"ל Hovnanian Enterprises, Inc.

Hovnanian, עם הניסיון הרב שלה במסירת מעל 369,000 בתים בארצות הברית, תמנף מומחיות זו באמצעות K. Hovnanian M.E. Investments, LLC כדי לשפר את מגזר הדיור בערב הסעודית.

שיתוף פעולה זה יביא מומחיות עולמית, עיצובים חדשניים לבניית בתים וטכנולוגיות בנייה מתקדמות לערב הסעודית, וישפר את הפיתוח של קהילות משולבות. השותפות תתמקד גם בעריכת סדנאות משותפות ובהכנת מחקרי מנהלים לזירוז פרויקטי דיור ביעילות ובאפקטיביות רבה יותר, תוך תמיכה ישירה בחזון 2030 של ערב הסעודית ובמטרתה ליצור שכונות תוססות ולמשוך השקעות נוספות בתחום הדיור.

"אנו נרגשים לגבי עתידה של ממלכת ערב הסעודית ולכבוד הוא לנו לתרום לחזון 2030 וליוזמות הדיור הקריטיות שלו. שותפות זו מאפשרת לנו להביא את עשרות שנות הניסיון שלנו בפיתוח מגורים לשוק דינמי וצומח, שבו אנו יכולים לסייע בעיצוב קהילות חדשניות המשפרות באמת את איכות החיים של תושביהן", אמר ארה ק. הובניאן.

אודות HOVNANIAN ENTERPRISES, INC:

Hovnanian Enterprises, Inc, שנוסדה בשנת 1959 על ידי קבורק ס. הובניאן (Kevork S. Hovnanian), ממוקמת במטוואן, ניו ג'רזי, ובאמצעות חברות הבת שלה, היא אחת מחברות בניית הבתים הגדולות ביותר בארה"ב עם פעילות באריזונה, קליפורניה, דלאוור, פלורידה, ג'ורג'יה, מרילנד, ניו ג'רזי, אוהיו, פנסילבניה, דרום קרוליינה, טקסס, וירג'יניה ומערב וירג'יניה. בתי החברה משווקים ונמכרים תחת השם המסחרי K. Hovnanian® Homes. בנוסף, חברות הבת של החברה, כמפתחות קהילות K. Hovnanian’s® Four Seasons, הופכות את החברה לאחת הבונות הגדולות ביותר בארה"ב של קהילות סגנון חיים פעילות.

מידע נוסף על Hovnanian Enterprises, Inc ניתן לקבל דרך בקטגורית "קשרי משקיעים" באתר האינטרנט של Hovnanian Enterprises בכתובת http://www.khov.com . כדי להצטרף לרשימת הדואר האלקטרוני של המשקיעים של Hovnanian, אנא שלחו דוא"ל אל IR@khov.com או הירשמו בכתובת http://www.khov.com .

הצהרות צופות פני עתיד

כל ההצהרות בהודעה לעיתונות זו שאינן עובדות היסטוריות צריכות להיחשב כ"הצהרות צופות פני עתיד" כמשמעותן בהוראות "נמל מבטחים" של חוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995. הצהרות אלה כרוכות בסיכונים ידועים ובלתי ידועים, אי ודאויות וגורמים אחרים העלולים לגרום לתוצאות, ביצועים או הישגים בפועל של החברה להיות שונים באופן מהותי מכל תוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים המבוטאים או משתמעים מההצהרות הצופות פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות, בין היתר, הצהרות הקשורות למטרות ולציפיות החברה ביחס לתוצאותיה הכספיות לתקופות כספיות עתידיות והצהרות בנוגע לביקוש לבתים, שיעורי משכנתאות, אינפלציה, בעיות בשרשרת האספקה, תמריצים ללקוחות וגורמים בסיסיים. למרות שאנו מאמינים שהתוכניות, הכוונות והציפיות שלנו המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד כאלה או מוצעות על ידן הן סבירות, איננו יכולים להבטיח שתוכניות, כוונות או ציפיות כאלה יושגו. מטבען, הצהרות צופות פני עתיד: (i) מדברות רק נכון למועד ביצוען, (ii) אינם ערבויות לביצועים או תוצאות עתידיים ו-(iii) כפופים לסיכונים, אי-ודאות והנחות שקשה לחזות או לכמת. לכן, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי ולרעה מהצהרות צופות פני עתיד כתוצאה ממגוון גורמים. סיכונים אלה, אי-ודאות וגורמים אחרים כוללים, אך אינם מוגבלים ל: (1) שינויים בתנאים הכלכליים, התעשייתיים והעסקיים הכלליים והמקומיים, והשפעות של האטה משמעותית בבניית בתים; (2) מחסור בחומרי גלם ועבודה ותנודות מחירים, לרבות עקב אירועים גיאופוליטיים, שינויים במדיניות הסחר, לרבות הטלת מכסים ומכסים על חומרים ומוצרים לבניית בתים וסכסוכי סחר קשורים עם מדינות אחרות וצעדי תגמול שננקטו על ידי מדינות אחרות; (3) תנודות בשיעורי הריבית ובזמינות מימון המשכנתאות, לרבות כתוצאה מאי יציבות במגזר הבנקאי; (4) תנאי מזג אוויר קשים ותנאים סביבתיים אחרים ואסונות טבע; (5) עונתיות עסקי החברה; (6) זמינותם ועלותם של קרקעות מתאימות ומגרשים משופרים ונזילות מספקת להשקעה בקרקעות ובמגרשים כאמור; (7) הסתמכות על קבלני משנה וביצועם; (8) גורמים כלכליים אזוריים ומקומיים, לרבות תלות במגזרים מסוימים במשק, ורמות תעסוקה המשפיעות על מחירי הדירות ופעילות המכירות בשווקים שבהם החברה בונה דירות; (9) עלייה בביטולי הסכמי מכר; (10) עלייה באינפלציה; (11) שינויים בחוקי המס המשפיעים על העלויות שלאחר מס של בעלות על דירה; (12) תביעות משפטיות שהוגשו נגדנו ולא הוכרעו לטובתנו, כגון תביעות חבות מוצר, תביעות אחריות ותביעות של נוטלי משכנתאות; (13) רמות התחרות; (14) מחסור והפסקות חשמל או תנודות בתעריפים; (15) כשלים בטכנולוגיית המידע והפרות אבטחת מידע; (16) פרסום שלילי; (17) מינוף גבוה והגבלות על פעילות החברה ופעילותה המוטלים על פי ההסכמים המסדירים את יתרת החובות של החברה; (18) זמינות ותנאי מימון לחברה; (19) מקורות הנזילות של החברה; (20) שינויים בדירוג האשראי; (21) רגולציה ממשלתית, לרבות תקנות הנוגעות לפיתוח קרקעות, בניית בתים, תהליכי מכירה ומימון לקוחות, דיני מס ואיכות הסביבה; (22) פעולות באמצעות מיזמים משותפים לא מאוחדים עם צדדים שלישיים; (23) השפעה משמעותית של בעלי השליטה בחברה; (24) זמינות ההפסד התפעולי הנקי; (25) אובדן אנשי ניהול מרכזיים או אי משיכת כוח אדם מוסמך; (26) בעיות בריאות הציבור כגון מגיפה גדולה או מגיפה; ו-(27) סיכונים מסוימים, אי-ודאות וגורמים אחרים המתוארים בפירוט בדוח השנתי של החברה על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 באוקטובר 2023 ובדו"חות הרבעוניים של החברה על גבי טופס 10-Q לתקופות הרבעוניות במהלך שנת הכספים 2024 ובהגשות הבאות לרשות ניירות ערך. למעט כפי שנדרש אחרת על פי חוקי ניירות הערך החלים, איננו מתחייבים לעדכן או לתקן בפומבי הצהרות צופות פני עתיד כלשהן, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים, נסיבות שהשתנו או כל סיבה אחרת.

למידע נוסף וליצירת קשר

Brad G. O’Connor

Chief Financial Officer & Treasurer

732-747-7800

Jeffrey T. O’Keefe

Vice President, Investor Relations

732-747-7800

תמונות יח"צ הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2384d774-76f5-469c-a550-ca5978012c4f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af226659-a9f4-4260-bd67-f25d3dec8f4e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.