蓝帽互动娱乐科技公司宣布执行6,649万美元的黄金交付

香港, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 近日,蓝帽互动娱乐科技公司(“BHAT”或“公司”)(纳斯达克股票代码:BHAT)宣布进行1000公斤(约2204.62磅)的黄金交付,正式标志着其黄金供应链业务的启动。此次交付是在2023年10月与澳门融鑫贵金属科技有限公司(“澳门融鑫”)签署框架协议后进行的。澳门融鑫是一家注册于澳门的公司,注册号为86918(SO)。



2023 年 10 月框架协议签订时的黄金现货价格约为每克 61.14 美元,而截至 2024 年 8 月 28 日的黄金现货价格约为每克 80.61 美元。交付给 BHAT 的黄金购买价格约为每克 66.49 美元,总购买价约为 6649 万美元。这次收购是为了发展黄金供应链业务的战略举措。BHAT计划将这批黄金用于黄金供应链业务,为炼金厂、批发商和零售商提供黄金,从而创造收益并在黄金行业中建立稳固的地位。

BHAT首席执行官陈肖东表示:“这次重要的黄金交付完成,标志着BHAT在大宗商品交易领域迈出了关键的一步。这一里程碑不仅彰显了我们扩展国际市场的承诺,也加强了我们的财务状况。我们预计,这一成功将推动公司的进一步增长,并解锁更多的机会。”

公司认为,这次交付带来的收益将增强其财务灵活性,从而进一步扩大在贵金属市场的业务。BHAT将继续专注于创新和运营效率,同时探索新的市场机会,以加强其竞争地位。

Contacts:

Blue Hat Interactive Entertainment Technology

Phone: +86 (592) 228-0010

Email: ir@bluehatgroup.net

IR Website: https://ir.bluehatgroup.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.