キング･ファイサル･スペシャリスト病院･研究センター (King Faisal Specialist Hospital and Research Centre、KFSHRC)、医療教育における多様性と包摂を推進

サウジアラビア・リヤド発, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センター (KFSHRC) が、医療教育における包摂性と多様性への取り組みを再確認し、現代の医療のグローバルな性質を反映した学習環境の構築におけるリーダーとしての地位を確立した。 77ヵ国以上の専門家を抱えるKFSHRCは、コラボレーションと知識共有の活気ある文化を育み、医療の卓越性に不可欠な創造性と革新を刺激している。

知識交換のハブとして、KFSHRCはさまざまな背景を持つ教育者と学習者を引き付け、教育体験を豊かにし、専門家をグローバル化された医療環境に備えさせる。 例えば、KFSHRCジェッダは、認定された認定プログラム、スキルベースのコース、正式な大学ベースのコースを通じて国際同等性を促進することにより、異なる専門能力開発と認定の伝統を持つ国々からの多様な労働力を受け入れている。

KFSHRCは、国際代表団の受け入れや世界会議への参加など、文化交流活動に積極的に取り組んでいる。 特に、グラスゴーで開催された2023年欧州健康教育協会会議 (2023 Association for Health Education) への同機関の参加は、グローバルなコラボレーションと医療教育におけるベストプラクティスの交換への取り組みを強調するものである。

さらに、包括的なオリエンテーションプログラムと健康活動を通じて、KFSHRCは研修生が研修開始時からサポートされていると感じられるよう努めている。 多様な文化的慣習と医療アプローチを取り入れることで、KFSHRCは医療専門家が世界中で質の高いケアを提供できるように準備を行っている。

コラボレーションと相互尊重を促進することで、KFSHRCは、多様な労働力が繁栄し、革新を遂げ、グローバルな医療と医療教育のリーダーシップを推進できるようにしている。

2024年の『ブランドファイナンス』誌のランキングによると、キング・ファイサル・スペシャリスト病院・研究センターは、世界の学術医療センタートップ250のリストで2年連続で中東・北アフリカ地域で1位、世界で20位にランクされ、サウジアラビアと中東で最も価値のあるヘルスケアブランドとして認められていることは注目に値するものである。 さらに同年、『ニューズウィーク』誌は、同院を世界最高の病院250にランク付けしている。

報道関係者向け問い合わせ先:

エッサム・アル・ザーラニ (Essam AlZahrani)

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

本発表に付随する写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e57c1602-ebc0-4d42-a597-a8a4ab62d4dd

