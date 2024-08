Le KFSHRC fait progresser la diversité et l’inclusion dans l’enseignement médical

RIYADH, Arabie saoudite, 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (« KFSHRC ») réaffirme son engagement en faveur de l’inclusivité et de la diversité dans l’enseignement médical, s’imposant comme un leader dans la création d’un environnement d'apprentissage qui reflète la nature mondiale des soins de santé modernes. Regroupant des professionnels de plus de 77 nationalités, le KFSHRC cultive une culture dynamique de collaboration et de partage des connaissances, stimulant la créativité et l’innovation, essentielles à l’excellence des soins de santé.

En tant que centre d’échange de connaissances, le KFSHRC attire des formateurs et des apprenants d’horizons divers, enrichissant ainsi l’expérience éducative et préparant les professionnels à un environnement de soins de santé mondialisé. Par exemple, le KFSHRC de Djeddah accueille une main-d’œuvre diversifiée provenant de pays ayant des traditions différentes en matière de développement professionnel et de certification, en facilitant l’équivalence internationale par le biais de programmes de certification accrédités, de cours axés sur les compétences et de cours universitaires formels.

Le KFSHRC s’engage activement dans des initiatives d’échanges culturels, en accueillant des délégués internationaux et en participant à des conférences mondiales. La participation de l’institution à la conférence 2023 de l’Association pour l’éducation à la santé en Europe, qui se tiendra à Glasgow, souligne son engagement en faveur de la collaboration mondiale et de l’échange de bonnes pratiques en matière de formation en soins de santé.

En outre, grâce à des programmes d’orientation complets et à des activités de bien-être, le KFSHRC veille à ce que les stagiaires se sentent soutenus dès le début de leur résidanat. En adoptant des pratiques culturelles et des approches médicales diverses, le KFSHRC prépare ses professionnels de la santé à fournir des soins de haute qualité dans le monde entier.

En favorisant la collaboration et le respect mutuel, le KFSHRC veille à ce que son personnel diversifié puisse s’épanouir et innover, ce qui lui permet de jouer un rôle de premier plan dans le domaine des soins de santé et de l’enseignement médical à l’échelle mondiale.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé premier au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et 20e au niveau mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive, sans compter qu’il a été reconnu comme la marque de soins de santé la plus valorisée en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 Brand Finance. De plus, la même année, le magazine Newsweek l’a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

Contact presse :

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

