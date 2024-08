Se pronostican fuertes poblaciones de paloma huilota y de paloma ala blanca para la temporada de paloma

Media Contact: TPWD News Business Hours , 512-389-8030 News Image Share on Facebook Share Release URL AUSTIN —Una primavera lluviosa y un comienzo de verano dieron lugar a una buena temporada de anidación en la mayor parte del estado y a poblaciones casi récord de paloma huilota y de paloma ala blanca en grandes porciones de Texas. Los cazadores podrían encontrar un aumento significativo de las poblaciones de palomas en el campo cuando se abra la temporada 2024 el 1 de septiembre. Las encuestas de población de primavera realizadas por el personal del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) encontraron un estimado de 34.3 millones de paloma huilota en Texas, la tercera población estimada más alta en la historia de la encuesta. Las poblaciones de paloma de ala blanca han aumentado un cuatro por ciento, convirtiéndose en un nuevo récord con un estimado de 12.8 millones este año. "Dadas las condiciones y la cantidad de aves, y mientras las condiciones climáticas se mantengan este mes, los cazadores deben esperar una muy buena temporada tempranera en la mayor parte del estado", dijo Owen Fitzsimmons, líder del Programa de Aves Migratorias de Caza. "Las lluvias de este verano también son favorables para una buena cosecha de pastos nativos, malezas y plantas con flores que se sembraron justo a tiempo para la caza al final de la temporada para cualquiera que siga en busca de palomas después de septiembre". Con alimento y agua todavía abundantes en el campo, las aves pueden estar dispersas en algunas áreas, aunque a medida que el calor de agosto crea condiciones más secas, los cazadores aún pueden encontrar mayores concentraciones de aves en los pozos de agua. Las palomas normalmente se alimentan y beben dos veces al día, si es que seguir el camino de las palomas a lo largo del día es el mejor plan para una buena cacería. Los cazadores deben buscar palomas que se alimentan en los campos agrícolas y sus alrededores, o buscar rodales de girasol, crotón y otras hierbas y pastos anuales nativos. En áreas con vegetación espesa, los cazadores deben ser más diligentes para marcar las aves que fueron disparadas y dedicar más tiempo a buscar las aves caídas, según sea necesario. Texas es el hogar de siete especies nativas de palomas y pichones, incluyendo las tres especies de caza legal: la paloma huilota, la paloma ala blanca y la paloma arroyera. Texas alcanza el 30 por ciento del total de palomas huilota y el 85 por ciento del total de las palomas ala blanca aprovechadas en los Estados Unidos cada año, mucho más que cualquier otro de los estados. Los funcionarios de TPWD recuerdan a los cazadores que se preparen para el calor y se aseguren de empacar todo lo esencial para un día en el campo. Deberán traer suficiente agua para mantenerse hidratados y permanecer en áreas sombreadas para evitar el calor. También esto se debe tomar en cuenta para los compañeros de caza caninos, asegúrese de tener mucha agua para ellos y asegúrese de que no se sobrecalienten al principio de la temporada. Las temporadas regulares de paloma: Zona Norte: Del 1 de Sep. al 10 de Nov., reiniciando del 20 de Dic. de 2024 al 7 de Ene de 2025

Zona Central: Del 1 de Sep. al 27 de Oct., reiniciando del 13 de Dic. de 2024 al 14 de Ene de 2025

Zona Sur: Del 14 de Sep. al 27 de Oct., reiniciando del 13 de Dic. de 2024 al 21 de Ene de 2025 Por tercer año consecutivo, habrá seis Días Especiales de Paloma Ala Blanca y los cazadores deben estar al tanto de los cambios de fecha de este año: Domingo 1 de Sep. – lunes 2 de Sep.

Viernes 6 de Sep. — domingo 8 de Sep.

Viernes 13 de Sep. A partir del 14 de septiembre, el límite agregado de bolsa en la temporada regular de la Zona Sur es de 15 con no más de dos palomas arroyeras (frente blanca). Durante los Días Especiales de Paloma Ala Blanca en la Zona Sur, la caza está permitida solo desde el mediodía hasta el atardecer y el límite diario de captura es de 15 aves, para incluir no más de dos palomas huilota y dos palomas arroyeras. Podrá encontrar todos los reglamentos de caza actualizados para la temporada de cacería de este año en la aplicación para móvil Texas Outdoor Annual o bien en línea en OutdoorAnnual.com. Adicionalmente a tener una licencia para cacería, para poder cazar de manera legal en Texas, todos los nacidos después del 1 de septiembre de 1971 deberán completar exitosamente un curso de capacitación en educación para el cazador. La certificación de Educación para el Cazador del TPWD (TPWD Hunter Education) es válida de por vida y es reconocida en todos los demás estados y provincias. Los cazadores pueden encontrar más información o imprimir un reemplazo sin costo en línea. Para cazar paloma también se requiere un Sello de Endoso de Aves Migratorias y una Certificación del Programa de Información de Aprovechamiento (HIP). La Certificación HIP involucra un breve cuestionario acerca de los éxitos en cacería de aves durante el año anterior y se lleva a cabo al momento en el que se compran las licencias. Las dos infracciones de caza más comunes durante la temporada de paloma son la falta de certificación y el sello de aprobación.

