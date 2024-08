Comun ve un rápido crecimiento entre los inmigrantes al obtener $21.5 millones en financiación Serie A

NUEVA YORK, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Comun , un neobanco fundado por latinos que brinda soluciones bancarias modernas a inmigrantes1 en los Estados Unidos, anunció hoy que ha recaudado $21.5 millones de dólares en su ronda de financiación Serie A liderada por Redpoint Ventures con la participación de ANIMO Ventures, Costanoa Ventures, FJ Labs, RTP Global, and South Park Commons. La empresa, que anunció recientemente una ronda de $4.5 millones de dólares en diciembre de 2023, dijo que su continua dedicación para satisfacer las necesidades financieras únicas de sus clientes los ha llevado a un crecimiento excepcional. Con esta nueva inversión, Comun busca convertirse en un socio financiero integral para sus clientes.



Desde su lanzamiento, la base de clientes activos de Comun ha aumentado en un promedio de 52% mes tras mes. Hoy, sus ingresos por usuario son casi cuatro veces mayores que a principios del año. Además, la compañía ha superado mil millones de dólares en volumen de pagos anualizados. La compañía atribuye su éxito a varios factores, como el lanzamiento de su programa de remesas en marzo, el lanzamiento de una de las redes más grandes de depósito de efectivo en Estados Unidos, el duplicar el tamaño de su equipo de soporte bilingüe, que da servicio 24 horas al día, 7 días a la semana, sus esfuerzos de promoción, y la decisión fundamental de construir su propia infraestructura bancaria para integrarse a su banco asociado2. Esta medida ha permitido a Comun crear productos más personalizados, reducir costos y transferir ahorros a sus clientes.

"Nos sentimos increíblemente honrados y orgullosos de ver que lo que hemos hecho y seguimos haciendo está resonando con nuestros clientes," dijo Andres Santos, director ejecutivo y cofundador de Comun. “También reconocemos que tenemos un largo camino por delante. Hoy en día, la población hispana en Estados Unidos somos más de 63 millones y se espera que alcancemos 111 millones para 2060. Hemos tenido un gran éxito con nuestros servicios, pero todavía queda mucho trabajo por hacer para alcanzar nuestra visión de que todos tengan acceso fácil y de manera accesible a productos financieros. Con esta nueva inversión podremos acelerar nuestros esfuerzos de crecimiento para satisfacer las necesidades de nuestros clientes hoy y en el futuro.”

La oferta única de productos y la estructura de tarifas bajas de Comun se han ganado la admiración de sus clientes. Con su producto, Comun ha realizado cambios continuos para garantizar que se adapte exclusivamente a sus clientes. La empresa también ha abogado por reducir el coste de los servicios financieros. Los clientes con cuentas bancarias no tienen requisitos de saldo mínimo, tarifas mensuales, cargos por sobregiro, ni tarifas de membresía, una oferta única que atrae a los clientes, según Comun.

Las características más populares incluyen amplias ubicaciones de depósito de efectivo y la capacidad de enviar dinero a América Latina a través de una de las ofertas de remesas más accesibles y de menor costo del mercado. Hoy en día, México representa el mayor porcentaje de base de clientes. También a través del nuevo programa de remesas de Comun, alrededor de 40% del volumen total en remesas ha sido procesado a México. Hasta ahora, Comun está en camino de procesar más de $100 millones de dólares en volumen anual de pagos de remesas desde su lanzamiento en marzo de 2024. Según la compañía, las características de sus nuevos productos han generado el beneficio adicional de diversificar sus flujos de ingresos fuera de las tarifas de intercambio. La compañía planea ampliar su programa de remesas y lanzar varias otras funciones antes de fin de año.

"Tenemos un plan de expansión de productos agresiva para este año que estamos entusiasmados de iniciar, ya que solo profundizará nuestra relación con nuestros clientes," dijo Abiel Gutierrez, director de tecnología y cofundador de Comun. “Eso incluye brindar a los clientes alternativas adicionales sobre cómo depositan fondos en sus cuentas, mejorar nuestras capacidades de detección de fraude, asegurarnos de que cada cliente tenga una excelente experiencia con el producto e incluir más países en América Latina donde los clientes puedan enviar dinero. Estamos listos para cumplir las próximas metas de Comun, que incluye ayudar a nuestros clientes a medida que madura su proceso de inmigración, ya sea que eso signifique iniciar un nuevo negocio, formar una familia o ser una fuente de apoyo para familiares en el extranjero. Queremos que nuestros clientes sepan que pueden contar con nosotros.”

Redpoint Ventures, que lideró la ronda de inversión, cree que la ambición, la visión y la dedicación incesante de Comun hacia sus clientes es lo que los distingue. "El calibre técnico y la enorme ambición de Andres y Abiel han sido evidentes desde que los conocimos hace años, cuando Comun era solo una idea," dijo Meera Clark, directora de Redpoint Ventures. “Su enfoque para construir no sólo una solución puntual sino una plataforma de extremo a extremo posiciona a Comun increíblemente bien para desbloquear el acceso a la amplia gama de productos y servicios financieros que millones de inmigrantes buscan cada vez más a medida que sus necesidades financieras se vuelven más complejas y su manejo del dinero se mueve en línea. Lo que el equipo ha logrado en menos de dos años es notable. El impacto que han tenido y seguirán teniendo está atrayendo talentos increíbles a la empresa, impulsando aún más el volante. Nos sentimos honrados de unirnos al equipo en su viaje para ayudar a esta población a lograr la libertad financiera”.

El año pasado, la compañía atrajo y contrató expertos en tecnología financiera de Brex, Capital One, Novo y Nubank. Comun planea utilizar la inversión para expandir sus productos y funciones y contratar miembros del equipo en análisis, cumplimiento, atención al cliente, ingeniería, crecimiento y producto.

Comun tiene la misión de impulsar la movilidad ascendente para los latinos en los Estados Unidos. Los productos y servicios de Comun están construidos y diseñados de manera única para familias que no han logrado convertir su trabajo en estabilidad financiera con los servicios bancarios tradicionales que existen hoy. La empresa con sede en Nueva York fue fundada por Abiel Gutierrez y Andres Santos en 2021 después de que ambos fundadores experimentaran de primera mano la exclusión financiera en los Estados Unidos después de migrar desde México. Más información sobre Comun aquí .

1 Los productos y servicios de Comun son inclusivos y están disponibles para todos los clientes en los Estados Unidos.

2 Community Federal Savings Bank es el socio bancario y es miembro FDIC.

