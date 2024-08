Investissements Purpose Inc. Annonce un Changement de Cote de Risque

TORONTO, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose ») a annoncé aujourd'hui un changement de la cote de risque de l'un de ses fonds, en vigueur immédiatement.



Le changement de la cote de risque résulte de la mise en œuvre de la méthode de classification normalisée des risques conformément au Règlement 81-102 – Fonds d’investissement et n'est pas dû à un changement des objectifs de placement, des stratégies ou de la gestion du fonds.

Fonds Actuel Nouveau Fonds Actuel Nouveau Fonds Actuel Nouveau Fonds De Croissance D’actions Structuré Purpose Faible à Moyen Moyen

Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus simplifié ou l'aperçu du fonds avant d'investir.

À propos d'Investissements Purpose Inc.

Investissements Purpose est une société de gestion d'actifs avec environ 20 milliards de dollars en actifs sous gestion. Investissements Purpose se concentre sans relâche sur l'innovation axée sur les clients et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Investissements Purpose est dirigée par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion, et des dépenses peuvent être associés aux placements dans des fonds d'investissement. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d'information avant d'investir. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment, et les rendements passés ne se répéteront pas nécessairement. Il n'y a aucune garantie que le montant total de votre investissement dans le fonds vous sera retourné. Si les titres sont achetés ou vendus à la bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds d'investissement ne sont pas garantis; leur valeur change fréquemment, et les rendements passés ne se répéteront pas nécessairement.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.