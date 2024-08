Grundig Presenteert de ETB2800: Een Uitgebreide E-Bike Test voor de Ultieme Woon-werkverkeer en Avonturenervaring

LEVI-STRAUSS-ALLEE, HEUSENSTAMM, GERMANY, August 29, 2024 / EINPresswire.com / -- Grundig is trots om de ETB2800 te introduceren, een geavanceerde e-bike die woon-werkverkeer en buitenavonturen opnieuw definieert. Of u nu door stadsstraten navigeert of off-road paden verkent, de ETB2800 biedt ongeëvenaarde veelzijdigheid, kracht en Europese vakmanschap, waardoor het de ideale keuze is voor de moderne rijder.De ETB2800 e-bike is ontworpen voor degenen die zowel prestaties als gemak eisen. Het arriveert voor 95% vooraf gemonteerd en elimineert de gebruikelijke uitdagingen van e-bike assemblage. Rijders hoeven alleen de pedalen te installeren en enkele kabels aan te sluiten, waardoor ze snel en moeiteloos op weg kunnen.Kracht en bereik staan centraal in de aantrekkingskracht van de ETB2800. Uitgerust met een afneembare Samsung-celbatterij (36V 14.7AH), levert deze trekkingfiets een maximaal bereik van wel 110KM, wat langeafstandreizen zonder frequente oplaadbeurten garandeert. De 250W borstelloze naafmotor biedt robuuste ondersteuning, waardoor rijders gemakkelijk snelheden van maximaal 30 km/u kunnen bereiken, of ze nu naar het werk pendelen of een weekendavontuur beginnen.De ETB2800 is gebouwd voor diverse rijomstandigheden en beschikt over een 50 mm voorvork met vering en 40 mm lekvrije wegbanden, die een soepele rit bieden over verschillende terreinen. Het Shimano 7-versnellingssysteem zorgt voor nauwkeurige controle, terwijl de verstelbare stuur en zadel een op maat gemaakte pasvorm bieden voor elke rijder. Deze stadsfiets levert niet alleen op het gebied van prestaties, maar valt ook op door zijn esthetisch aantrekkelijke ontwerp en hoge prijs-prestatieverhouding, waardoor het een waardevolle investering is voor zowel dagelijkse forenzen als buitenliefhebbers.Geproduceerd in Europa en ondersteund door een in Duitsland gevestigd magazijn, handhaaft de ETB2800 Grundig's reputatie voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Klanten die online kopen, kunnen de levering binnen 3-7 dagen verwachten, waardoor het gemakkelijk is om vrijwel direct te beginnen met genieten van de voordelen van deze e-bike.Het rijden op de ETB2800 biedt meer dan alleen gemak—het gaat om het ervaren van het plezier van moeiteloos fietsen. Tijdens een recente test toonde de fiets zijn vermogen om uitdagende terreinen met gemak aan te pakken. Rijders ontdekten dat zelfs op steile hellingen de verstelbare krachtniveaus van de ETB2800 de nodige boost gaven om een constante snelheid te behouden, waardoor een comfortabele en plezierige rit in alle omstandigheden werd gegarandeerd.Voor degenen die prioriteit geven aan een duurzame en efficiënte vervoerswijze, is de ETB2800 de perfecte oplossing. Het 25KG frame biedt de juiste balans tussen robuustheid en wendbaarheid, wat resulteert in een stevige en betrouwbare rit. In tegenstelling tot lichtere fietsen, maakt het superieure bereik en de duurzaamheid van de ETB2800 het een uitstekende keuze voor langeafstandreizen, of het nu gaat om dagelijkse forenzen of uitgebreide avonturen.Grundig’s toewijding aan klanttevredenheid gaat verder dan de initiële aankoop. De ETB2800 wordt geleverd met een garantie van twee jaar en een retourbeleid van 15 dagen, wat gemoedsrust biedt. Daarnaast breidt Grundig zijn netwerk van Nederlandse dealers uit om de after-sales service te verbeteren, zodat klanten de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben gedurende hun e-bike reis.Als een merk met een rijke geschiedenis van innovatie en uitmuntendheid, blijft Grundig de grenzen verleggen van wat mogelijk is in de wereld van e-bikes. De ETB2800 is een bewijs van dit erfgoed, en biedt een rit die zowel praktisch als opwindend is, of u nu pendelt, sport, of de buitenlucht verkent.Merkvertegenwoordiger: Petro“We zijn blij om met Petro samen te werken. We hebben uitvoerig onze Grundig merkfilosofie met hem besproken. Het nieuwe imago van Grundig zou de oorspronkelijke visie van de heer Max Grundig moeten weerspiegelen: kwaliteit, technologie en de mens centraal stellen. Petro zal ons blijven begeleiden terwijl Grundig nieuwe gebieden betreedt,” zegt het bedrijf.Over Petro:Petro Tyschtschenko, geboren op 16 april 1943 in Wenen, is een Duitse zakenman, bekend om zijn managementrollen bij Commodore en Amiga. Hij begon zijn carrière bij Commodore in 1982 en speelde een sleutelrol in de logistiek en later in de liquidatie en het herstel van het bedrijf onder verschillende investeerders. Petro's expertise heeft de erfenis van Commodore en Amiga gevormd, en hij brengt nu zijn uitgebreide ervaring naar Grundig.

