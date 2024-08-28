EBC金融集团英国及开曼CEO David Barrett分析2024年经济变化中的全球市场波动、高利率压力及避险投资策略

EBC金融集团英国及开曼CEO David Barrett分析了 2024 年的全球市场波动，强调了投资者在经济不确定性中的适应能力

因通胀压力、利率政策的变化以及地缘政治局势的相互影响，全球市场正处于前所未有的不确定状态。EBC金融集团英国及开曼CEO David Barrett提供了他对当前金融格局的专业分析，并指出了投资者必须采用的策略，以抢先获得更多投资机遇。

股市波动与利率预期变化 引发经济不确定性

David指出，2024年上半年，股票现货交易信心重获提振。当时无论是机构投资者还是散户，都在推动交易活动的增长，提升了市场的流动性和效率。积极的财报和改善的经济指标，支持了这一趋势，表明投资环境更加健康。

然而，近期全球市场经历了显著的动荡，受到多种因素的影响，包括日本意外地调整利率政策、通胀担忧以及美联储在经济增长放缓迹象中仍然保持高利率的决定。2024年7月，美联储将利率维持在5.25%至5.50%，这一水平是23年来的最高点，这让部分投资者感到意外，他们原本期待看到放宽货币政策的信号。

David此前曾质疑低利率成为新常态的误解，强调这些利率是由新冠等特殊情况推动的。他提醒，低利率为经济提供了短期缓冲，但从未有迹象表明会持续。近期各国央行决定维持较高利率，反映出政策制定者正在逐步远离低利率时代，因为他们仍在努力应对持续的通胀。

虽然美联储的行动符合其控制通胀的目标，但也引发了人们的担忧，即在经济放缓期间，保持高利率可能会推着经济走向衰退。投资者预计可能的降息缓解经济压力，但他们通过抛售股票作出了回应，加剧了市场的下跌。这种反应突显了央行在管理通胀和支持经济增长间须维持的微妙平衡。

David建议投资者应准备好应对持续的波动，因为央行可能需要根据不断变化的经济状况调整货币政策。战略灵活性至关重要，因为中期内较高利率持续的可能性仍然不确定。尽管面临这些挑战，David同时指出，现金股权交易中仍然存在机会，但在现在进行交易需要谨慎的策略和对稳定性的长期关注。

企业实力和政府助力 支持美国经济稳定

David强调，美国企业和政府干预在保持经济稳定中，持续发挥着至关重要的作用。尤其是在日益发展的政治和经济变动中。2024年8月初的市场波动，是一场压力测试，但新的发展，尤其是在政治格局上的变化，正进一步塑造市场前景。

卡马拉·哈里斯参与2024年总统竞选，引起了人们对新一波政策的关注。这些政策旨在解决生活成本问题，包括对企业的打压和为住房提供的大量税收激励。她的提案，如为首次购房者提供2.5万美元补贴和增加儿童福利，已经吸引了关键争夺州中产选民的关注。然而，David指出，虽然这些措施在政治上具有一定吸引力，但它们可能带来潜在的经济权衡。对住房的增加投入和更高的可支配收入，可能会刺激短期经济增长，但也可能加剧通胀压力。

David表示，由于对通胀的担忧仍在持续，市场正在密切关注美联储的政策信号，同时经济增长放缓的迹象也在显现。尽管某些数据点表现强劲，但主要担忧仍是央行在控制通胀与防止经济过度放缓间，如何取得平衡。随着选举走向关键期，为吸引选民而设计的短期承诺，可能会导致对其长期影响的更严格评估，尤其是对大企业而言。

David建议，尽管企业实力和政府支持迄今为止帮助稳定了经济，投资者仍需注意即将到来的，更广泛的政治和经济变动，包括通胀风险、两党可能采取的财政政策变化以及美联储货币政策立场的转变。理解政治承诺与经济现实的交汇点，将是未来几个月成功应对市场的关键。

黄金：不确定市场中的可靠投资之选

David强调，尽管全球依旧存在不确定性的风险，黄金仍然是可靠的投资选择。随着2024年地缘政治局势愈发紧张和经济挑战的持续，如通胀担忧、利率波动和美国利率可能下调的前景，黄金作为避险资产的作用依旧稳固。

2024年早些时候，由于持续的通胀和美联储的激进加息政策，美元维持了显著的强势。然而，随着对降息的预期增加，美元因投资者对美国经济增长的担忧而走低。这一走弱趋势稳住了黄金价格，使其对国际投资者更具吸引力。因此，黄金价格在2024年8月攀至历史最高，突破每盎司2500美元——较去年增长了近20%。

David强调，在经济不确定的环境下，黄金提供了对抗通胀风险和政策变化的缓冲。随着美国大选临近和全球市场条件的不确定性加剧，黄金的持久稳定性使其成为多元化投资组合中的关键元素，尤其适合那些希望平抑市场波动的投资者。

美元日元汇率在外汇市场中剧烈波动

David指出，自2024年6月以来，全球市场经历了新的动荡，美元/日元货币对的波动性一直居高不下。此前因通胀的担忧和美联储保持历史高位利率，外汇市场的平静在8月被打破，波动加剧。美日之间的货币政策分歧，仍然是一个核心因素，美联储通过保持高利率来应对通胀，而日本央行则继续推行超宽松的政策立场。

2024年8月初的市场动荡加剧了这些波动，特别是对高利率持续时间长和全球经济不确定性的担忧，在金融市场引发了连锁反应。美元/日元货币对处于这些波动的最前沿，作为投资者情绪和风险偏好的晴雨表，在日益不稳定的经济环境中发挥着重要作用。

美元兑日元的持续波动为更广泛的宏观经济变化提供了宝贵的洞察，同时也揭示了央行在控制通胀与促进经济增长之间必须保持的微妙平衡。随着市场应对这些复杂的变化，美元兑日元的走势依然是国际金融稳定的关键指标。

零售交易下滑 减缓套利交易并影响外汇市场

David指出，自2024年年中以来，外汇市场，尤其零售交易领域出现了波动。今年早些时候，由于市场波动加剧、监管压力增加和货币政策收紧，外汇零售交易的参与度已显示出下滑迹象。2024年8月的重大市场波动以及对高利率持续的担忧，进一步削弱了人们对套利交易的兴趣——这种策略依赖于货币间的利率差异。

零售交易的放缓对外汇市场产生了连锁反应。套利交易通常受益于稳定、可预测的利率环境，但随着各国央行政策分歧的加大，这类交易变得不再具有吸引力。虽然美联储维持高利率以对抗通胀，但其他央行，如日本央行，继续推行宽松的货币政策。这种政策分歧带来了更多的不确定性，使这些交易对零售投资者而言风险更大。

David强调，零售交易者的减少正在重塑外汇市场的动态。尽管机构投资者仍然占据主导地位，但零售活动的减少，导致交易环境的活力下降，尤其是那些依赖套利交易策略的货币对。投资者必须适应这些变化的条件，认识到在全球利率政策持续分歧下，零售驱动的市场波动可能会保持低迷。

EBC金融集团的战略拓展

通过优先专业市场准入和运营灵活性，EBC金融集团始终致力于适应市场动态和监管变化。在持续的市场波动和全球经济条件变化中，EBC金融集团持续提供定制化的金融服务，引领投资者在不确定的环境中前行。

David建议投资者在面对持续的经济不确定性时保持警惕。选择信誉良好的金融券商、关注监管变化以及保持灵活适应性，是在当今快速变化的市场中，取得成功的关键策略。

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EBC集团核心人员拥有逾30年的大型金融机构的工作经验，亲历多个经济周期，时间跨越85年《广场协议》、97年亚洲金融危机、08年全球金融危机和15年瑞郎黑天鹅事件等。他们对突发事件及金融危机有出色的应对经验。基于实战锻炼出的专业素养，促使EBC对自我要求更为严格。EBC以最严格的行业准则和道德标准约束自我，以诚信与尊重为服务宗旨，为客户的资产安全和发展保驾护航。EBC相信，每个认真交易的人，都值得被认真对待。

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