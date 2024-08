PHILIPPINES, August 28 - Press Release

August 28, 2024 Gatchalian urges AMLC to expedite filing of money laundering charges vs. Alice Guo, cohorts Senator Win Gatchalian urged the Anti-Money Laundering Council (AMLC) to expedite the filing of anti-money laundering charges against dismissed Bamban Mayor Alice Guo and her cohorts. "We're getting impatient with the case because it's obvious that there was money laundering involved in the establishment of a POGO hub in Bamban," Gatchalian said at a recent Senate hearing, which launched an inquiry into how Guo and her cohorts managed to leave the country undetected. AMLC Deputy Director for Investigation and Enforcement Department Adrian Arpon said the agency hopes to file the first money laundering case in relation to the Bamban POGO within the week for preliminary investigation. Regarding the Porac POGO case, the AMLC said its investigation is still ongoing and they are still gathering information. Given the direction of the investigation, Gatchalian asked whether it could lead to a hold departure order against all the accused. In response, Justice Undersecretary Nicholas Felix Ty stated that one option is to request a precautionary hold departure order from the court. "Ang layunin natin ay matiyak na hindi na muling makatakas ang mga sangkot sa krimen, gaya ng nangyari sa mga insidente ng POGO sa Bamban at Porac," said Gatchalian. During the same hearing, Gatchalian urged Sheila Guo to cooperate with the government in uncovering the anomalies committed by Alice Guo and her family related to the Bamban POGO hub. She was previously involved in the Guo family's businesses, where she held a significant executive position. "Ang pwede mong gawin ngayon ay magsabi ka na ng totoo kung ano ang involvement ni Alice Guo sa POGO, ano ang kanyang mga aktibidad. Tumulong ka sa gobyerno. Kung sinasabi mo na hindi mo alam 'yung ibang mga pinapirmahan nila sa iyong mga dokumento, dahil pinirmahan mo ang mga iyun, ikaw ay sentro rin sa mga imbestigasyon. Inilagay ka sa masamang sitwasyon ng pamilya Guo, pinahamak ka nila." he told Shiela Guo, who has a Chinese name of Zhang Mier according to the National Bureau of Investigation. Gatchalian hinimok ang AMLC na pabilisin ang kaso ng money laundering laban kay Alice Guo, mga kasama Hinimok ni Senador Win Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) na pabilisin ang pagsasampa ng anti-money laundering charges laban sa inalis na Bamban Mayor Alice Guo at kanyang mga kasamahan. "Naiinip na kami sa kaso dahil halata namang may money laundering na nangyari sa pagtatatag ng POGO hub sa Bamban," sabi ni Gatchalian sa nakaraang pagdinig ng Senado. Napag-usapan din sa naturang pagdinig kung paano nakapuslit si Guo at ang kanyang mga kasamahan paalis ng Pilipinas nang hindi nalalaman ng mga awtoridad. Sinabi ni AMLC Deputy Director for Investigation and Enforcement Department Adrian Arpon na umaasa ang ahensya na maisampa ang unang kaso ng money laundering kaugnay sa Bamban POGO sa loob ng linggong ito para sa preliminary investigation. Sa kaso naman ng POGO sa Porac, sinabi ng AMLC na patuloy pa rin ang imbestigasyon nito at pangangalap ng impormasyon. Dahil sa direksyon ng imbestigasyon, tinanong ni Gatchalian kung maaari itong mauwi sa hold departure order laban sa lahat ng akusado. Bilang tugon, sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Felix Ty na ang isang opsyon ay humiling ng precautionary hold departure order mula sa korte. "Ang layunin natin ay matiyak na hindi na muling makakatakas ang mga sangkot sa krimen, gaya ng nangyari sa mga insidente ng POGO sa Bamban at Porac," ani Gatchalian. Samantala, hinimok ni Gatchalian si Sheila Guo na makipagtulungan sa gobyerno sa pagtuklas sa mga anomalyang ginawa ni Alice Guo at ng kanyang pamilya kaugnay sa POGO sa Bamban. Si Shiela Guo ay may mataas na posisyon sa mga negosyo ng pamilya Guo kaya malaki ang maitutulong ng kanyang salaysay sa imbestigasyon, ayon sa senador. "Ang pwede mong gawin ngayon ay magsabi ka na ng totoo kung ano ang involvement ni Alice Guo sa POGO, ano ang kanyang mga aktibidad. Tumulong ka sa gobyerno. Kung sinasabi mo na hindi mo alam 'yung ibang mga pinapirmahan nila sa iyong mga dokumento, dahil pinirmahan mo ang mga iyun, ikaw ay sentro rin sa mga imbestigasyon. Inilagay ka sa masamang sitwasyon ng pamilya Guo, pinahamak ka nila," ang sabi niya kay Shiela, na ayon sa National Bureau of Investigation ay may Chinese name na Zhang Mier.

