擎朗智能於2024世界機器人大會展出「具身智能」創新智能服務解決方案

北京, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 擎朗智能於2024年世界機器人大會上展示了「具身智能」的最新智能服務解決方案。此次大會於2024年8月21日至25日在北京亦創國際會展中心舉行。本屆大會以「共育新質生產力,共享智能新未來」為主題,匯集了權威專家、業界先鋒和創新者,共同探討機器人技術的最新進展。

在大會期間,擎朗打造了尖端的「Smart Hub」體驗空間,以身臨其境的方式展現了機器人技術在酒店、餐飲服務和醫療保健等多種行業的變革潛力。

該公司展出了多款令人矚目的服務機器人,包括擎朗配送機器人T10、T9、T8、酒店機器人W3、清潔機器人C30、工業配送機器人S100、消毒機器人M2、醫療配送機器人X101等。這些成果充分彰顯了擎朗智能致力於將先進機器人技術轉化為實際應用的堅定承諾,助力大幅提升運營效率和客戶體驗。

正如擎朗智能創始人兼行政總裁李通所說:“機器人為人工智能通向物理世界提供了⼀扇門。”這句話在擎朗展臺實現了具象化,精心搭建的場景配合領先的機器人技術成果,讓來賓們穿過展臺拱門,便仿佛步入⼀個令⼈驚嘆的科技世界,在這⾥,智能技術無縫融⼊到⼈們的⽇常⽣活中。

擎朗智能不僅展示了其創新型機器人解決方案,還在同期舉辦的首屆中國機器人創投峯會論壇上榮獲“中國最具投資潛力機器人公司TOP20”稱號。這一榮譽彰顯該公司在推動技術創新和服務場景應用方面的卓越貢獻,同時也傳達了行業權威對其市場潛力及未來發展前景的高度肯定。

擎朗智能始終堅守自主創新,將產品品質放在首位,在擎朗近千項專利當中,一半都是技術含量極高的發明專利;同時經過多年技術沉淀,擎朗智能在環境感知、預測決策到運動控制等關鍵核心技術環節都實現了重大突破,研發實力位於全球服務機器人行業的前沿。

長期以來,擎朗智能充分發揮其行業引領作用,通過不斷突破技術極限,打造更全面的機器人定制化解決方案,為全球客戶創造卓越價值,賦能各行業數字化、智能化轉型,推動構建更加高效、便捷、人性化的未來智能世界!

關於KEENON Robotics

作為全球商業服務機器人及解決方案領域的領軍企業,擎朗智能自2010年以來始終引領著先進服務機器人市場的發展。凭借在機器人和雲計算領域的前沿技術,該公司赢得了全球企業的廣泛信任。擎朗智能專注於創造卓越價值、推動創新、積極促進各領域的蓬勃發展。

如欲了解更多資訊,請發送電郵至 global@keenon.com,或訪問

https://www.keenon.com/tc/。

本公告隨附的照片可在以下網址獲取 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/090e8e6a-0583-4e08-b359-57d6c01fb166

