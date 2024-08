Bitget Melancarkan Lapisan Keselamatan P2P 'Shield' untuk Memastikan Keselamatan dan Mengurangkan Kerugian Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , pertukaran mata wang kripto terkemuka, telah mengumumkan pelancaran lapisan keselamatan P2P 'Shield', yang meningkatkan keselamatan dalam dagangan rakan ke rakan (P2P). Lapisan baharu ini bertujuan untuk memastikan pengguna, membina kepercayaan dan kebolehpercayaan platform daripada aktiviti penipuan yang boleh berlaku dalam urus niaga P2P.

Program P2P Shield Bitget menawarkan perlindungan kewangan kepada pengguna yang menjadi mangsa penipuan pada penyelesaian rakan. Dalam kes sedemikian, pengguna dijamin mendapat pampasan untuk mengurangkan kerugian yang berkaitan secara langsung dengan operasi platform. Ciri ini bertujuan membina kepercayaan di kalangan pengguna, sekaligus memastikan pengalaman perdagangan yang lebih yakin.

P2P Shield ialah tambahan kepada lapisan keselamatan Bitget yang menawarkan Dana Perlindungan $300J dan Bukti Rizab yang telus. Pengenalan P2P Shield Bitget menunjukkan tumpuan platform untuk mencipta persekitaran yang lebih selamat bagi dagangan P2P. Dengan menangani potensi risiko, Bitget menyasarkan untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai pemain yang dipercayai dalam ruang kripto.

Untuk mengelakkan penipuan P2P, adalah penting bagi pengguna untuk mengesahkan deposit pembayaran sebelum melepaskan kripto dan menandakan pembayaran sebagai selesai. Di samping itu, peniaga harus mengelak daripada membatalkan pesanan selepas pembayaran dan mengelak daripada berkongsi butiran peribadi semasa dagangan. Komunikasi yang tidak disahkan tidak seharusnya dipercayai dan pengguna perlu memastikan nama pengirim sepadan dengan butiran KYC dan hanya berdagang dalam platform untuk kekal selamat.

Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa program Shield hanya merangkumi isu yang berkaitan dengan platform. Pengguna digalakkan untuk terus berwaspada dan berhati-hati, kerana kerugian akibat kesilapan yang berkaitan dengan pengguna, seperti gagal mengesahkan pembayaran atau berdagang dengan pihak yang tidak dipercayai, tidak dilindungi.

Sebagai saluran fiat ke kripto yang utama, platform Bitget P2P kini menyokong hampir 70 fiat termasuk EUR, NGN dan BRL. Untuk memudahkan pembayaran, ia telah menambah lebih 30 kaedah pembayaran seperti Volet.com (Dahulunya Advcash), Revolut dan Pindahan Bank.

Untuk maklumat lanjut tentang P2P Shield, sila lawati pengumuman rasmi di sini .

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah syarikat pertukaran mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Berkhidmat kepada lebih 30 juta pengguna di 100+ buah negara dan wilayah, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak dengan ciri dagangan salinan perintisnya dan penyelesaian dagangan lain. Dahulunya dikenali sebagai BitKeep, Bitget Walle t ialah dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif termasuk kefungsian dompet, swap, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi. Bitget memberikan inspirasi kepada individu untuk menerima kripto melalui kerjasama dengan rakan kongsi yang boleh dipercayai termasuk pemain bola sepak Argentina yang terkemuka, Lionel Messi dan atlet daripada Turki, Buse Tosun Çavuşoğlu (johan Gusti dunia), Samet Gümüş (pemenang pingat emas Tinju) dan İlkin Aydın (pemain pasukan Bola Tampar kebangsaan).

