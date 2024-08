Bitget führt P2P-Sicherheitsebene „Shield“ zur Gewährleistung der Sicherheit und Minderung der Verluste von Benutzern ein

VICTORIA, Seychellen, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die führende Kryptowährungsbörse, hat die Einführung der P2P-Sicherheitsebene Shield bekanntgegeben, die die Sicherheit im Peer-to-Peer (P2P)-Handel erhöht. Diese neue Ebene zielt darauf ab, die Nutzer, das Vertrauen und die Zuverlässigkeit der Plattform vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen, die bei P2P-Transaktionen auftreten können.

Das Bitget P2P-Shield-Programm bietet finanziellen Schutz für Nutzer, die Opfer von Betrug bei Peer-Abrechnungen geworden sind. In solchen Fällen wird den Nutzern eine Entschädigung zugesichert, um die unmittelbar mit dem Betrieb der Plattform verbundenen Verluste zu mindern. Diese Funktion zielt darauf ab, das Vertrauen zwischen den Nutzern zu stärken und ein sicheres Handelserlebnis zu gewährleisten.

Das P2P Shield ist eine Ergänzung zur Sicherheitsebene von Bitget, die mit einem Schutzfonds in Höhe von 300 Mio. USD und einem transparenten Proof-of-Reserves ausgestattet ist. Die Einführung von Bitget P2P Shield zeigt, dass sich die Plattform darauf konzentriert, eine sicherere Umgebung für den P2P-Handel zu schaffen. Durch die Bewältigung potenzieller Risiken will Bitget seine Position als vertrauenswürdiger Akteur im Krypto-Bereich stärken.

Um P2P-Betrug vorzubeugen, ist es wichtig, dass die Nutzer die Einzahlungen verifizieren, bevor sie Krypto freigeben, und die Zahlungen als abgeschlossen markieren. Außerdem sollten Handelnde es vermeiden, Aufträge nach der Zahlung zu stornieren, und während des Handels keine personenbezogenen Daten weitergeben. Ungeprüften Mitteilungen sollte nicht vertraut werden, und die Nutzer müssen sicherstellen, dass der Name des Absenders mit den KYC-Angaben übereinstimmt, und nur innerhalb der Plattform handeln, um sicher zu sein.

Es ist wichtig zu wissen, dass das Shield-Programm nur plattformbezogene Probleme abdeckt. Die Nutzer werden aufgefordert, wachsam zu bleiben und Vorsicht walten zu lassen, da Verluste aufgrund von Nutzerfehlern, wie z. B. das Versäumnis, Zahlungen zu verifizieren oder mit nicht vertrauenswürdigen Parteien zu handeln, nicht abgedeckt sind.

Als wichtiger Kanal für die Umwandlung von Fiat- in Kryptowährungen unterstützt die Bitget P2P-Plattform nun fast 70 Fiat-Währungen, darunter EUR, NGN und BRL. Zur Erleichterung der Zahlung hat es über 30 Zahlungsmethoden wie Volet.com (früher Advcash), Revolut und Banküberweisung hinzugefügt.

Für weitere Informationen über P2P Shield besuchen Sie bitte die offizielle Ankündigung hier .

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und das weltweit führende Web3-Unternehmen. Mit über 30 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse der Unterstützung von Nutzern verschrieben, die mit ihrer innovativen Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen intelligenter handeln möchten. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft) inspiriert Bitget Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

Für weitere Informationen, besuchen Sie: Website | Twitter | Telegramm | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte: media@bitget.com

