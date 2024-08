Mavenir dan Whitestack Memperluas Ekosistem Fungsi Rangkaian Terbuka

Penyepaduan yang berjaya bagi fungsi rangkaian Mavenir utama ke dalam platform Open Telco Cloud Whitestack berdasarkan teknologi Intel

RICHARDSON, Texas, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur rangkaian asli awan yang membina masa depan rangkaian dan Whitestack, pembangun yang berasaskan sumber terbuka bagi penyelesaian Telco Cloud, hari ini mengumumkan kejayaan penyempurnaan penjajaran teknologi yang membolehkan penyelesaian IMS Cloud-Native Mavenir disepadukan dengan lancar ke dalam Platform Awan Telco Whitestack – menunjukkan kepakaran penting Mavenir dalam memudahkan penempatan asli awan. Kerjasama itu dimulakan sebagai sebahagian daripada penggunaan dengan pengendali Tahap 1 terkemuka di Amerika Latin dan memanfaatkan keupayaan kuasa dan prestasi pemproses Intel Xeon dan teknologi Intel Ethernet.



Memperkasakan pengendali mudah alih untuk menggunakan beban kerja telekomunikasi pada penyelesaian awannya ialah aspek asas strategi asli awan Mavenir. Pengumuman hari ini menandakan pencapaian integrasi penuh dengan penyelesaian Telco Cloud Whitestack – menawarkan pengendali telekomunikasi pelbagai pilihan yang fleksibel untuk menggunakan penyelesaian Mavenir – dan menggariskan pengembangan berterusan ekosistem telekom yang bertujuan membebaskan pengendali daripada penyelesaian legasi atau monolitik

Kedua-dua syarikat itu memanfaatkan momentum industri, berikutan pengumuman penting daripada pengendali yang mengguna pakai infrastruktur awan untuk fungsi rangkaian yang kritikal. Trend ini menjana minat yang besar daripada pengendali tradisional. Untuk memenuhi permintaan yang jelas ini, Mavenir dan Whitestack menawarkan nisbah prestasi kepada kos yang menarik, menjadikan peralihan kepada penyelesaian awan satu keputusan yang mudah.

"Kami sangat gembira kerana telah menyelesaikan proses penyepaduan dalam jangka masa yang munasabah, sebahagiannya berkat pengalaman kami dengan Telco Clouds yang lain dan fleksibiliti Whitestack dalam melaraskan konfigurasi pesawat data mereka untuk memaksimumkan prestasi kami," kata Brandon Larson, Naib Presiden Kanan dan Jeneral Pengurus Strategi Perniagaan Awan, AI & IMS Mavenir. Beliau menambah: "Ketika industri bergerak ke arah infrastruktur awan, penyelesaian awan mesti disesuaikan agar sesuai untuk beban kerja telekomunikasi," kata Brandon Larson. "Untuk mencapai matlamat ini, ia memerlukan syarikat seperti Mavenir yang telah membangunkan set kemahiran khusus dalam kedua-dua awan dan syarikat telekomunikasi."

Penyelesaian IMS Cloud-Native Mavenir adalah berdasarkan seni bina perkhidmatan mikro yang terdiri daripada Fungsi Rangkaian Kontainer (CNF) yang mengguna pakai prinsip asli awan, menawarkan perkhidmatan suara yang memanfaatkan faedah intrinsik Kubernetes untuk memastikan ketersediaan yang tinggi. Penyelesaian ini beroperasi pada platform Awan Telco Whitestack di bawah model penggunaan automatik.

"Salah satu daripada banyak aspek utama Awan Telco, berbanding awan peribadi biasa, ialah keupayaan untuk menggunakan teknik lanjutan untuk mempercepatkan prestasi fungsi rangkaian," kata José Miguel Guzmán, Pengurus Pembangunan Perniagaan Telco/NFV, Whitestack. “Setiap aplikasi mempunyai pemprosesan, memori, cakera dan profil trafiknya sendiri. Dalam WhiteCloud, kami mempunyai kawalan terperinci ke atas aspek-aspek ini, membolehkan kami menyediakan setiap VNF atau CNF dengan tetapan perkakasan yang optimum untuk memaksimumkan daya pemprosesan mereka, mencampur dan memadankan pelayan legasi dan generasi baharu.”

“Konfigurasi pelayan berdasarkan pemproses Intel Xeon termasuk ciri baharu yang direka untuk mempercepatkan trafik pengguna. Apabila digabungkan dengan perisian Intel Infrastructure Power Manager dan Intel Ethernet E810 Controller, konfigurasi ini membolehkan penyedia perkhidmatan memacu pengoptimuman infrastruktur mereka untuk prestasi, kecekapan tenaga dan ruang dalam pusat data telekomunikasi," kata Alex Quach, Naib Presiden Rangkaian dan Kumpulan Edge, Intel.

Whitestack telah muncul sebagai pemain utama dalam ruang infrastruktur terbuka di Amerika Latin, membekalkan berpuluh-puluh pusat data Tahap 1 di rantau ini dengan penyelesaian Awan Telco berdasarkan teknologi sumber terbuka. Tawarannya merangkumi rangkaian kotak putih, sistem optik berkapasiti tinggi dan pelayan COTS yang dikuasakan oleh pemproses Intel Xeon.

Mavenir, Whitestack dan Intel akan mengambil bahagian dalam Sidang Kemuncak Awan Telco Terbuka 2024 di Mexico City pada 3hb September 2024 – daftar untuk menghadiri secara peribadi atau maya.

Intel, logo Intel dan tanda Intel lain ialah tanda dagangan Intel Corporation atau anak syarikatnya.

PERIHALL MAVENIR

Mavenir sedang membina masa depan rangkaian hari ini dengan penyelesaian asli awan, didayakan AI yang reka bentuk hijau, memperkasakan pengendali untuk merealisasikan faedah 5G dan mencapai rangkaian pintar, automatik dan boleh diprogramkan. Sebagai perintis Open RAN dan pengganggu industri yang terbukti, penyelesaian Mavenir yang memenangi anugerah menyampaikan automasi dan pengewangan merentasi rangkaian mudah alih secara global, mempercepatkan transformasi rangkaian perisian untuk 300+ Pembekal Perkhidmatan Komunikasi di lebih 120 negara, yang memberi perkhidmatan kepada lebih 50% daripada pelanggan dunia. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila lawati www.mavenir.com .

PERIHAL WHITESTACK

Penyelesaian Telco Cloud utama Whitestack menyepadukan kedua-dua VNF (berasaskan mesin maya) dan CNF (berasaskan kontena) menggunakan model penggunaan standard industri yang terbukti. Sebagai penyelesaian Telco Cloud yang paling banyak digunakan di Amerika Latin, ia berbangga memiliki pensijilan daripada syarikat-syarikat besar industri HPE dan DELL, memastikan prestasi dan kebolehpercayaan tahap teratas.

Penyelesaian Rangkaian Terbuka Whitestack merevolusikan infrastruktur rangkaian. Terapkan dalam Fabrik DC terbuka dengan konfigurasi Spine & Leaf yang canggih, atau tingkatkan jaringan akses optik dan agregasi dengan menggunakan suis terbuka mutakhir kami (kotak putih). Semuanya diurus dengan lancar oleh pengawal SDN terbuka kami, Whitesdn, untuk peruntukan rangkaian automatik yang tiada tandingannya. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lawati www.whitestack.com .

Hubungan PR Mavenir:

Emmanuela Spiteri

PR@mavenir.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.