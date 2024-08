Mavenir dan Whitestack Memperluas Ekosistem Fungsi Jaringan Terbuka

Integrasi fungsi jaringan penting Mavenir yang berhasil ke platform Open Telco Cloud milik Whitestack yang berbasis teknologi Intel

RICHARDSON, Texas, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir, penyedia infrastruktur jaringan berbasis cloud yang membangun masa depan jaringan, dan Whitestack, pengembang solusi Telco Cloud yang berbasis open source, hari ini mengumumkan selesainya penyelarasan teknologi yang memungkinkan solusi IMS Berbasis Cloud milik Mavenir terintegrasi dengan lancar ke platform Telco Cloud milik Whitestack – yang menunjukkan keahlian penting Mavenir dalam memfasilitasi penerapan yang berbasis cloud. Kolaborasi ini dimulai sebagai bagian dari penerapan dengan operator Tingkat 1 terkemuka di Amerika Latin serta memanfaatkan kemampuan kekuatan dan performa dari prosesor Intel Xeon dan teknologi Intel Ethernet.



Meningkatkan kemampuan operasi seluler untuk menerapkan beban kerja telekomunikasi di solusi cloudnya merupakan aspek dasar dari strategi Mavenir yang berbasis cloud. Pengumuman hari ini menandai pencapaian integrasi penuh dengan solusi Telco Cloud milik Whitestack – yang menawarkan berbagai opsi fleksibel kepada operator telekomunikasi untuk menerapkan solusi Mavenir – dan memperjelas perluasan lanjutan di ekosistem telekomunikasi yang bertujuan untuk membebaskan operator dari solusi lama atau monolitik

Dua perusahaan ini memanfaatkan momentum industri, menyusul pengumuman signifikan dari operator yang mengadopsi infrastruktur cloud untuk fungsi jaringan yang penting. Tren ini menghasilkan minat yang besar dari operator tradisional. Guna memenuhi kebutuhan yang jelas ini, Mavenir dan Whitestack menawarkan rasio performa banding biaya yang bersaing sehingga transisi ke solusi cloud menjadi keputusan yang mudah.

"Kami sangat senang dapat menyelesaikan proses integrasi dalam jangka waktu yang wajar, sebagian berkat pengalaman kami dengan fleksibilitas Whitestack dan Telco Cloud lainnya dalam menyesuaikan konfigurasi pesawat data mereka guna memaksimalkan performa kita," ujar Brandon Larson, Wakil Presiden Senior dan General Manager Cloud di Mavenir, Strategi Bisnis AI & IMS. Beliau menambahkan: "Saat industri melangkah maju menuju infrastruktur cloud, solusi cloud harus diadaptasikan agar sesuai dengan beban kerja telekomunikasi," ujar Brandon Larson. "Untuk mencapai tujuan ini, dibutuhkan perusahaan seperti Mavenir yang telah mengembangkan serangkaian keahlian khusus baik di bidang cloud maupun telekomunikasi."

Solusi IMS Berbasis Cloud milik Mavenir berdasarkan pada arsitektur layanan mikro yang terdiri dari Containerized Network Function (CNF) yang mengadopsi prinsip-prinsip berbasis cloud, yang menyediakan layanan suara yang memanfaatkan manfaat intrinsik Kubernetes untuk memastikan ketersediaan yang tinggi. Solusi ini beroperasi di platform Telco Cloud milik Whitestack berdasarkan model penerapan yang otomatis.

"Salah satu dari banyak aspek utama Telco Cloud, dibandingkan dengan cloud pribadi reguler, adalah kemampuan untuk memanfaatkan teknik canggih untuk mengakselerasi performa fungsi jaringan,” ujar José Miguel Guzmán, Manajer Pengembangan Bisnis Telco/NFV, Whitestack. “Setiap aplikasi memiliki pemrosesan, memory, disk, dan profil trafiknya tersendiri. Di WhiteCloud, kami memiliki kontrol yang terperinci atas aspek-aspek ini, yang memungkinkan kami untuk menyediakan setiap VNF atau CNF dengan pengaturan perangkat optimal untuk memaksimalkan throughputnya, yang mengombinasikan dan mencocokkan server generasi lama dan baru.”

“Konfigurasi server berdasarkan prosesor Intel Xeon mencakup fitur-fitur baru yang didesain untuk mengakselerasi trafik pengguna. Saat dikombinasikan dengan perangkat lunak Intel Infrastructure Power Manager dan Intel Ethernet E810 Controller, konfigurasi ini memungkinkan penyedia layanan untuk mendorong pengoptimalan infrastruktur mereka dari segi performa, efisiensi energi, dan ruang di pusat data telekomunikasi," ujar Alex Quach, VP Grup Jaringan dan Edge, Intel.

Whitestack telah menjelma sebagai pemain penting di ruang infrastruktur terbuka di Amerika Latin, yang memasok solusi Telco Cloud yang berbasis teknologi open source ke belasan pusat data Tingkat 1 di wilayah ini. Penawarannya termasuk jaringan whitebox, sistem optik kapasitas tinggi, dan server COTS yang didukung oleh prosesor Intel Xeon.

Mavenir, Whitestack, dan Intel akan berpartisipasi di Open Telco Cloud Summit 2024 di Kota Meksiko pada tanggal 3 September 2024 – daftar untuk menghadiri secara langsung atau online.

Intel, logo Intel, dan tanda Intel lainnya merupakan merek dagang Intel Corporation atau anak perusahaannya.

TENTANG MAVENIR

Mavenir membangun masa depan jaringan saat ini dengan solusi berteknologi AI dan berbasis cloud yang desainnya ramah lingkungan sehingga meningkatkan kemampuan operator untuk mendapatkan manfaat 5G, dan mencapai jaringan yang cerdas, otomatis, dan dapat diprogram. Sebagai pelopor Open RAN dan disruptor industri yang sudah terbukti, solusi peraih penghargaan dari Mavenir menghadirkan otomatisasi dan monetisasi di jaringan seluler secara global, yang mempercepat transformasi jaringan perangkat lunak untuk lebih dari 300 Penyedia Layanan Komunikasi di lebih dari 120 negara, yang melayani lebih dari 50% pelanggan dunia. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kunjungi www.mavenir.com .

TENTANG WHITESTACK

Solusi Telco Cloud unggulan dari Whitestack mengintegrasikan baik VNF (virtual machine-based) maupun CNF (container-based) yang menggunakan model penempatan standar yang sudah terbukti di industri ini. Sebagai solusi Telco Cloud yang paling banyak digunakan di Amerika Latin, solusi ini memiliki sertifikasi dari raksasa industri HPE dan DELL, yang memastikan performa dan keandalan tingkat tinggi.

Solusi Jaringan Terbuka dari Whitestack merevolusionerkan infrastraktur jaringan. Terapkan di DC Fabric terbuka dengan konfigurasi Spine & Leaf tingkat lanjut, atau tingkatkan akses optik dan jaringan agregasi dengan switch terbuka yang canggih (whitebox). Semua dikelola dengan lancar oleh pengontrol SDN terbuka kami, Whitesdn, untuk penyediaan jaringan otomatis yang tidak tertandingi. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.whitestack.com .

