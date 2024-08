Mavenir ו-Whitestack מרחיבות את האקו סיסטם של תפקודיות הרשת הפתוחה

אינטגרציה מוצלחת של פונקציות רשת מרכזיות של Mavenir אל תוך פלטפורמת Telco Cloud הפתוחה של Whitestack המבוססת על טכנולוגיה של אינטל

ריצ'רדסון, טקסס, Aug. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתית הרשת הפועלת באופן ייעודי בענן, הבונה את עתיד הרשתות, ו-Whitestack, מפתחת קוד פתוח המציעה את פתרונות Telco Cloud, מכריזות על סיום מוצלח של תהליך התאמה טכנולוגי המאפשר לפתרון IMS המיועד לענן של Mavenir להשתלב באופן חלק בפלטפורמת Telco Cloud של Whitestack - דוגמה למומחיות המרכזית של Mavenir בביצוע קל של פריסות טבעיות לעבודה ענן. שיתוף הפעולה החל כחלק מפריסה עם ספקית Tier 1 מובילה באמריקה הדרומית והוא רותם את העוצמות והביצועים של מעבדי ה-Xeon של Intel וטכנולוגיית ה-Ethernet של Intel.

ההעצמה של ספקיות סלולר לפרוס את עומסי הטלקום שלהם על פתרונות הענן שלה היא היבט בסיסי באסטרטגיית הענן של Mavenir. הכרזה זו מציינת את האינטגרציה המלאה עם הפתרון Telco Cloud של Whitestack - המציע לספקיות טלקום מגוון רחב יותר של אפשרויות גמישות לפריסת הפתרונות של Mavenir - והיא מדגישה את המשך ההתרחבות של האקו סיסטם בשוק הטלקום שמשחרר מפעילות מפתרונות ישנים או מונוליטיים.

שתי החברות מנצלות את המומנטום בתעשייה, בעקבות הכרזות משמעותיות של מפעילות המאמצות תשתית ענן לטובת פונקציות קריטיות ברשת. מגמה זו מעוררת עניין משמעותי מצד מפעילות מסורתיות. כדי לענות על הדרישה הברורה הזו, Mavenir ו-Whitestack מציעות יחס ביצועים לעלות משכנע, מה שהופך את המעבר לפתרונות ענן להחלטה קלה.

"אנו מאוד מרוצים מהשלמת תהליך האינטגרציה במסגרת זמן סבירה, בין היתר הודות לניסיון שלנו עם פתרונות Telco Cloud אחרים ובזכות הגמישות של Whitestack בהתאמה של הגדרות משטחי הנתונים שלהם כדי להוציא את המרב מהביצועים שלנו", אמר ברנדון לרסון (Brandon Larson), סגן נשיא בכיר ומנכ"ל קבוצת האסטרטגיה העסקית בענן, בינה מלאכותית ו-IMS של Mavenir. "ככל שהתעשייה מתקדמת לעבר תשתית ענן, יש להתאים את פתרונות הענן כך שיתאימו לעומסי עבודה בתחום הטלקום. על מנת להשיג זאת, נדרשות חברות כמו Mavenir שפיתחו מערך מיומנויות מיוחד בענן ובשוק הטלקום".

פתרון ה-IMS הייעודי לענן של Mavenir מבוסס על ארכיטקטורת מיקרו-שירותים המבוססת על מכלי פונקציות רשת (CNF) שמאמצת עקרונות עבודה טבעיים בענן, ומציעה שירותי קול הממנפים את היתרונות הפנימיים של קוברנטיס כדי להבטיח זמינות גבוהה. פתרון זה פועל על פלטפורמת Telco Cloud של Whitestack תחת מודל פריסה אוטומטית.

"אחד מההיבטים המרכזיים הרבים של Telco Cloud, בהשוואה לענן פרטי רגיל, הוא היכולת להשתמש בטכניקות מתקדמות להאצת ביצועי תפקודי רשת", אמר חוזה מיגל גוזמן (José Miguel Guzmán), מנהל פיתוח עסקי לתחום הטלקום/NFV ב-Whitestack. "לכל אפליקציה יש פרופיל עיבוד, זיכרון, כונן ותעבורה משלה. ב-hiteCloud, יש לנו שליטה פרטנית על היבטים אלה, מה שמאפשר לנו לספק לכל VNF או CNF את הגדרות החומרה המיטביות כדי להבטיח את מרב התפוקה, תוך ערבוב והתאמה בין שרתי דור חדש וישן".

"תצורות שרת המבוססות על מעבדי Xeon של Intel כוללות תכונות חדשות שנועדו להאיץ את התעבורה של המשתמשים. בשילוב עם תוכנת Intel Infrastructure Power Manager והבקר Ethernet E810 של Intel, תצורות אלו מאפשרות לספקיות שירותים להניע את מיטוב התשתית שלהן לטובת לביצועים, יעילות אנרגטית ומקום פנוי בדטה סנטר לשירותי הטלקום ", אמר אלכס קוואך (Alex Quach), סמנכ"ל קבוצת הרשת ומחשוב הקצה, Intel.

Whitestack התגלתה כשחקנית מפתח בתחום התשתיות הפתוחות באמריקה הדרומית כשסיפקה לעשרות דאטה סנטרים ברמת Tier 1 באזור פתרון Telco Cloud המבוסס על טכנולוגיית קוד פתוח. הפתרון שלה כולל רשתות קופסה לבנה, מערכות אופטיות בעלות קיבולת גבוהה ושרתי COTS המופעלים באמצעות מעבדי Xeon של Intel.

Mavenir, Whitestack ואינטל ישתתפו ב-Open Telco Cloud Summit 2024 במקסיקו סיטי ב-3 בספטמבר 2024 – הירשמו כדי להשתתף באופן אישי או וירטואלי.

Intel, הלוגו של Intel וסימנים אחרים של Intel הם סימנים מסחריים של Intel Corporation או של חברות הבת שלה.

אודות MAVENIR

Mavenir מייביניר בונה את עתיד הרשתות כיום פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com .

אודות WHITESTACK

פתרון הדגל Telco Cloud של Whitestack משלב רכיבי VNF (מבוססי מכונה וירטואלית) וגם CNF (מבוססי מכלים) תוך שימוש במודלי פריסה סטנדרטיים ומוכחים בתעשייה. עם פתרון Telco Cloud המציע את הפריסה הרחבה ביותר באמריקה הדרומית, היא מתגאה בהסמכה מצד ענקיות התעשייה HPE ו-Dell, מה שמבטיח ביצועים ואמינות ברמה הגבוהה ביותר.

פתרונות הרשת הפתוחה של Whitestack מחוללים מהפכה בתשתית הרשת. עם פריסה ב-DC Fabrics פתוחים עם תצורות מתקדמות של טופולגיית עלים ועמוד שדרה, ועם שיפור הגישה האופטית ורשתות צבירה עם המתגים הפתוחים (Whiteboxes) המתקדמים שלנו, הכל מנוהל בצורה חלקה בידי בקר ה-SDN הפתוח שלנו, Whitesdn, להקצאת רשת אוטומטית ללא תחרות.

למידע נוסף בקרו באתר www.whitestack.com .

