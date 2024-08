Les solutions inédites du KFSHRC pour relever les enjeux de l’enseignement médical

RIYAD, Arabie saoudite, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion des exigences rigoureuses inhérentes à la formation, accès aux ressources de pointe pertinentes et adaptation à l’environnement sous pression de l’enseignement médical, voilà autant de défis auxquels sont confrontés les stagiaires en médecine. Conscient de ces écueils, le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (ou KFSHRC) a mis en place des mesures stratégiques telles que le programme King Faisal Aspiring Research Program, ou KARP, qui propose à la fois un mentorat de niveau supérieur et des plans de formation personnalisés pour permettre aux stagiaires de recevoir des conseils et des ressources sur mesure pour répondre à leurs besoins. Cette approche les aide à concilier leurs responsabilités cliniques et leurs engagements universitaires, à optimiser leur temps et à maintenir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée.

Initiative remarquable du KFSHRC, le programme KARP allie l’apprentissage en personne, des ateliers intensifs et des conférences interactives pour aider les stagiaires à acquérir des compétences essentielles en matière de recherche et privilégier une culture de la recherche scientifique et de l’innovation. Les candidats au KARP ont publié avec succès des travaux de recherche dans des revues réputées et les ont présentés lors de conférences internationales, valorisant ainsi leur profil académique et leurs perspectives de carrière.

De même, le Genomic Track Program, un programme d’une durée de trois mois qui débutera en septembre 2024, dispense une formation approfondie en médecine de précision, et prépare les internes et les chercheurs à l’excellence dans le domaine des sciences génomiques en plein essor

Ces programmes assurent une formation spécialisée dans de nouvelles disciplines médicales, et veillent à ce que les stagiaires soient bien préparés pour l’avenir des soins de santé.

L’établissement d’un environnement inclusif et coopératif est au cœur de la philosophie éducative du KFSHRC. Des programmes d’orientation complets et des activités de bien-être jouent en faveur d’un accueil chaleureux et garantissent un soutien aux stagiaires dès leur arrivée. Les programmes d’intégration favorisent le bien-être physique, aident à lutter contre le stress et renforcent le sentiment d’appartenance à la communauté.

Le KFSHRC forme la prochaine génération de leaders dans le domaine de la santé en relevant de manière proactive les enjeux auxquels les stagiaires en médecine font face. Grâce à ses dispositifs de soutien complets, ses programmes innovants et sa culture inclusive, le KFSHRC continue d’affirmer sa position de chef de file mondial dans le domaine de l’enseignement médical.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre s’est classé en tête des établissements de santé au Moyen-Orient et en Afrique, et s’est distingué au 20e rang mondial du classement dédié aux 250 meilleurs centres médicaux universitaires du monde pour la deuxième année consécutive. Son empreinte est également reconnue au titre de la plus importante marque de santé du royaume saoudien et du Moyen-Orient en 2024, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, le magazine Newsweek l’a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde la même année.

Contact presse :

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Une photo annexée à ce communiqué est disponible à l’adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5fd836ac-6d23-4a55-ba7c-fb343242f896



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.