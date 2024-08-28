EBC金融集團執行長David Barrett深入分析2024年全球市場波動、高利率壓力及避險投資策略

EBC Financial Group UK (Ltd) 執行長 David Barrett 分析了 2024 年持續經濟轉型中的全球市場波動、利率政策變化的影響以及避險投資策略。

英國EBC金融集團執行長David Barrett分析了2024年全球市場波動，強調投資者在經濟不確定性下的適應能力。

在通膨壓力、利率政策變化及地緣政治緊張局勢的共同影響下，全球市場正經歷劇烈變化，金融業面臨前所未有的不確定性。EBC金融集團(UK) (Cayman) 執行長 David Barrett 對驅動當前金融市場的力量以及投資者保持競爭優勢所需的策略進行了深入分析。

股市波動和利率預期變引發經濟格局不穩定

David強調了 2024 年上半年投資者對現金股票交易信心的回升。積極的盈利報告和不斷改善的經濟指標支撐了這一勢頭，顯示出投資環境的健康狀態回暖。

近期，全球市場因多重因素而出現大幅波動，包括日本意外升息、通膨憂慮及聯準會在經濟增長放緩跡象下選擇維持高利率。在 2024 年 7 月的會議上，聯準會決定將利率維持在 23 年來的高點 5.25%-5.50%，後續利率路徑存在相當的不確定性。

David特此前曾質疑低利率是否成為新常態，指出這些低利率是特殊情況，如 COVID-19 大流行所致。他警告，儘管低利率提供了短期緩解，但並非長期解決方案。央行近期的高利率政策反映出，面對持續的通膨壓力，廉價貨幣時代正發生廣泛轉變。儘管聯準會的高利率政策符合其控制通膨的目標，但也引發了對經濟可能衰退的擔憂。這凸顯了央行在管理通膨與支持經濟增長之間的微妙平衡。

David 建議投資者應為持續波動做好準備，因為央行可能需要根據變化中的經濟狀況調整貨幣政策。戰略靈活性至關重要，尤其是在中期內利率可能持續上升的情況下。儘管面臨挑戰， David指出，現金股票交易依然存在機會，但在這種環境中，謹慎的策略和對穩定性的長期關注是必須的。

企業實力和政府支持推動美國經濟穩定

David強調，美國企業和政府的干預在維持經濟穩定方面依然至關重要，尤其是在政治和經濟不斷變化的背景下。2024 年 8 月初的市場波動是一項壓力測試，但新的事態發展，尤其是政治格局，正進一步塑造市場前景。

賀錦利麗參選 2024 年總統，引發了對新政策的關注，包括企業稅收打擊和住房稅收優惠。她提議的措施，如為首次購房者提供 25,000 美元補助和提高兒童福利，吸引了搖擺州的中產階級選民。然而， David 指出，這些政策雖具政治吸引力，但可能帶來經濟上的權衡，例如增加的住房支出和可支配收入可能在短期內刺激經濟增長，但也可能加劇通膨壓力。

David 提到，市場正密切關注聯準會的政策訊號，因為通膨憂慮持續存在，而經濟增長放緩的跡象也不容忽視。儘管一些數據超出預期，但央行如何平衡通膨控制與經濟放緩風險仍是主要關切。隨著選舉言論的升溫，旨在吸引選民的短期承諾可能需經過更嚴格的長期影響評估，特別對大公司而言。

David 建議，儘管企業實力和政府支持目前有助於穩定經濟，投資者應關注即將出現的更廣泛政治和經濟變化，包括通膨風險、財政政策變化以及聯準會的貨幣政策調整。了解政治承諾與經濟現實的交會將是未來幾個月的關鍵。

黃金在不可預測市場中作為關鍵投資保持穩定

David強調，儘管全球面臨持續的不確定性，黃金仍是一個可靠的投資選擇。隨著地緣政治緊張局勢和經濟挑戰在 2024 年持續存在——例如通膨憂慮、利率波動以及美國降息的前景——黃金作為避險資產的作用依然穩固。

2024 年初，由於持續的通膨壓力和聯準會大幅升息，美元維持強勢。然而，隨著降息預期的增強，美元因對美國經濟增長的擔憂而走軟。美元的疲軟支撐了金價，使黃金對國際投資者更具吸引力。結果，金價已攀升至接近歷史高位，在 2024 年 8 月突破每盎司 2,500 美元，較過去一年上漲近 20%。

David 強調，在經濟不可預測的環境中，黃金能夠提供對抗通膨風險和潛在政策變動的緩衝。隨著美國大選臨近，全球市場狀況仍然不明朗，黃金的持久穩定性使其成為多元化投資組合中的關鍵要素，尤其是對於尋求對沖持續波動的投資者而言。

外匯市場再度波動，美元兌日圓匯率持續震盪

David強調，美元兌日圓的貨幣對一直受到持續波動的影響，尤其是自 2024 年 6 月以來，全球市場經歷了一波新動盪，原本平靜的市場在 8 月遭遇劇烈波動。美國和日本之間的貨幣政策分歧依然是核心因素：日本央行今年第二次升息，造成套利交易急劇減少。

2024 年 8 月初的市場動盪擴大了這些波動，高利率和全球經濟不確定性的擔憂引發了金融市場的連鎖反應。VIX恐慌指數飆升，反映出日益不穩定的經濟環境。

David 指出，美元兌日圓的持續波動提供了了解更廣泛宏觀經濟變化的寶貴見解，特別是央行在通膨管理和經濟增長之間的微妙平衡。隨著市場努力應對這些複雜動態，美元兌日圓的走勢仍是國際金融穩定的重要指標。

零售交易活動下降導致利差交易放緩，抑制外匯市場

David指出，自 2024 年中期以來，外匯市場，尤其是零售交易領域的活動發生了顯著變化。今年早些時候，市場波動加劇、監管壓力上升以及貨幣政策收緊，共同導致了零售外匯參與度的下降。2024 年 8 月的市場大幅波動進一步削弱了對套利交易的興趣。

零售交易放緩對外匯市場產生了連鎖反應。套利交易通常受益於穩定且可預測的利率環境，但由於各國央行政策分歧加大，套利交易的吸引力已顯著減弱。聯準會接下來的降息預計會加速，這種差異帶來了更多的不確定性，增加了散戶投資者的風險。

David強調，零售交易者參與度的減少正在重塑外匯市場的動態。雖然機構參與者依然主導市場，但零售活動的減少使交易環境變得不那麼活躍，尤其是在依賴套利交易策略的貨幣對上。投資者需要適應這些變化，並意識到隨著全球利率政策的持續分化，散戶驅動的市場趨勢可能仍會受到壓制。

EBC金融集團的策略方針

在持續的市場波動和不斷變化的全球經濟環境中，EBC 金融集團持續專注於提供客製化的金融服務，以幫助投資者應對這一不確定的局面。通過優先考慮專業市場准入和運營靈活性，EBC 金融集團致力於適應市場動態和監管變化。

David 建議投資者在面對持續的經濟不可預測性時保持警惕。他強調，選擇信譽良好的經紀商、及時了解監管變化，以及保持適應性，是在當前快速變化的市場中取得成功的關鍵策略。

###

關於 EBC 金融集團

EBC 金融集團 (EBC) 成立於著名的倫敦金融區，以其全面的服務而聞名，其中包括金融經紀、資產管理和綜合投資解決方案。 EBC 的辦事處策略性地位於倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等著名金融中心，為全球零售、專業和機構投資者等多元化客戶提供服務。

EBC 榮獲多項獎項，並以堅持領先水平的道德標準和國際監管而自豪。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融市場行為監管局(FCA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受澳洲證券和投資委員會(ASIC) 監管。

EBC 集團的核心是經驗豐富的專業人士，他們在主要金融機構擁有 30 多年的豐富經驗，熟練地度過了從廣場協議到 2015 年瑞士法郎危機的重大經濟週期。 EBC 倡導誠信、尊重和客戶資產安全至上的文化，確保每一次投資者參與都得到應有的最嚴肅對待。

EBC是巴塞隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴，在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專業服務。 EBC 也是聯合國基金會聯合打敗瘧疾運動的合作夥伴，該運動旨在改善全球健康。從2024 年2 月開始，EBC支持牛津大學經濟系開展的「經濟學家做了什麼」系列研討會，揭開經濟學的神秘面紗，並將其應用於重大社會挑戰，以增強公眾的理解和對話。

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.