Axxes Capital asegura inversión estratégica del Grupo Mercantil Santa Cruz

CORAL GABLES, Florida, Aug. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axxes Capital , una firma de gestión de activos de mercados privados dedicada a ofrecer a los consultores de patrimonio y sus clientes acceso exclusivo a soluciones de inversión de capital y crédito privados, anunció hoy una inversión estratégica del Grupo Mercantil Santa Cruz ("MSC") como parte de su ronda de recaudación de fondos Serie A. Esta inversión impulsará el crecimiento de Axxes Capital y extenderá su alcance a toda América Latina.



"Estamos encantados de dar la bienvenida a MSC como socios en nuestra misión de expandir el acceso a las inversiones privadas", dijo el presidente y director ejecutivo de Axxes Capital, Joseph DaGrosa, Jr. "Trabajar con MSC nos brinda una oportunidad increíble para llevar nuestras soluciones de inversión a un público aún mayor de inversores acreditados. Esperamos abordar la creciente demanda de soluciones de mercado privado entre la red de socios de MSC en toda la región".

"Como líder en el espacio de inversiones privadas, Axxes está bien posicionada para ofrecer a los inversores de toda América Latina una oportunidad excepcional para beneficiarse de la exposición al mercado privado. Estamos muy contentos de invertir en la empresa y esperamos ofrecer a nuestros socios soluciones de una organización bien informada y comprobada", dijo Sergio Unzueta de MSC.

Acerca de Grupo Mercantil Santa Cruz

Grupo Mercantil Santa Cruz es propietario de una variedad de empresas en los sectores financiero y no financiero en Bolivia. También es propietario del mayor banco comercial, como administrador de activos, corredor de bolsa y también empresas en el sector de seguros. Además, en el espacio no financiero, el grupo posee y opera en el negocio de hospitalidad, comercio minorista, desarrollo inmobiliario, entre otros.

Acerca de Axxes Capital

Axxes Capital es una firma de gestión de activos de mercados privados dedicada a ofrecer a los consultores de patrimonio y sus clientes acceso a oportunidades de inversión privada. Axxes Capital busca ser el socio de referencia para los consultores de patrimonio que buscan expandir y mejorar los portafolios de sus clientes a través de inversiones privadas. Para más información acerca de Axxes Capital, visite, axxescapital.com.

