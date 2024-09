CapaBus Lanza Campaña de Reclutamiento en España: Oportunidades para Aspirantes a Conductores de Autobús en Alemania

GEMANY, September 1, 2024 / EINPresswire.com / -- En respuesta a la creciente demanda de conductores de autobús profesionales en Alemania, CapaBus, un consorcio de 25 destacadas empresas de autobuses, está lanzando una amplia campaña de reclutamiento en toda España. Esta iniciativa tiene como objetivo atraer tanto a conductores de autobús experimentados como a personas que aspiran a comenzar una carrera en la industria del transporte. Con programas de formación completamente financiados y empleo garantizado, esta campaña representa una oportunidad significativa para los solicitantes de empleo españoles que buscan carreras estables y gratificantes en Alemania.Respondiendo a la Creciente Demanda de Conductores de Autobús en AlemaniaEl sector del transporte en Alemania está experimentando una escasez significativa de conductores de autobús cualificados, una situación que ha llevado a CapaBus a buscar personal capacitado en países vecinos de Europa. España ha sido identificada como un centro clave de reclutamiento debido a su abundancia de conductores cualificados y al interés de muchos españoles en trabajar en el extranjero. CapaBus está buscando personas que ya posean una licencia de conducir autobuses o que estén dispuestas a recibir formación para obtenerla.“La industria del transporte en Alemania necesita urgentemente conductores cualificados para garantizar el funcionamiento fluido de nuestras redes de transporte público”, dijo Bernd Albrecht, portavoz de CapaBus. “Estamos emocionados de extender esta oportunidad al pueblo español, ofreciéndoles la posibilidad de trabajar en una profesión estable y bien remunerada en Alemania. Para aquellos que no tienen una licencia de conducir autobuses, cubriremos el costo total de la formación, proporcionándoles las habilidades y calificaciones necesarias para comenzar su carrera”.Formación Completamente Financiada para Conductores AspirantesUno de los aspectos más atractivos de esta campaña de reclutamiento es la oferta de formación completamente financiada para personas interesadas en convertirse en conductores de autobús pero que aún no tienen la licencia necesaria. CapaBus se compromete a cubrir todo el costo de obtener una licencia de conducir autobuses, lo que incluye las clases necesarias, exámenes y procesos de certificación.Esta iniciativa no solo aborda la escasez de conductores en Alemania, sino que también ofrece a los ciudadanos españoles una oportunidad única para desarrollar nuevas habilidades y entrar en una industria en crecimiento. El programa está diseñado para ser accesible, con la formación a cargo de profesionales certificados que guiarán a los candidatos en cada paso del proceso.“Entendemos que no todos tienen los recursos para emprender un nuevo camino profesional”, añadió Albrecht. “Al cubrir el costo de la formación, estamos eliminando una barrera significativa para muchas personas que de otro modo no considerarían esta oportunidad. Nuestro objetivo es facilitar al máximo la incorporación de personas motivadas a nuestro equipo”.Eventos Informativos en Málaga y CádizPara garantizar que los posibles candidatos tengan toda la información que necesitan, CapaBus está organizando dos importantes eventos informativos en España este septiembre. Estos eventos se llevarán a cabo en Málaga el 27 de septiembre y en Cádiz el 24 de septiembre.Los eventos están diseñados para proporcionar información detallada sobre el proceso de reclutamiento, los beneficios de trabajar en Alemania y los detalles específicos del programa de formación para aquellos que no tienen una licencia de conducir autobuses. Los asistentes tendrán la oportunidad de conocer a los representantes de CapaBus, hacer preguntas y aprender más sobre la logística de vivir y trabajar en Alemania.Detalles del Evento:Cádiz: 24 de septiembre de 2024Málaga: 27 de septiembre de 2024Estos eventos están abiertos a cualquier persona interesada en seguir una carrera como conductor de autobús en Alemania, ya sea que tengan licencia o no. No se requiere inscripción previa y todos son bienvenidos.Paquetes de Empleo AtractivosCapaBus ofrece paquetes de empleo competitivos a los candidatos seleccionados, que incluyen salarios atractivos, beneficios y asistencia con la reubicación. Para los conductores con licencia, el proceso de reclutamiento se agilizará para garantizar una transición rápida a sus nuevos roles en Alemania.Para aquellos que se someten a la formación, CapaBus proporcionará apoyo continuo, incluido el acompañamiento y la orientación, para garantizar que los candidatos se sientan seguros y preparados para sus nuevas carreras. La organización se compromete a fomentar un entorno de trabajo positivo y de apoyo que priorice el bienestar y el crecimiento profesional de sus empleados.Cómo SolicitarLas personas interesadas en esta oportunidad pueden encontrar más información y postularse a través del sitio web oficial de CapaBus en www.capajobs.es/permisogratuito . El sitio web proporciona detalles completos sobre el proceso de solicitud, los programas de formación y los beneficios de trabajar con CapaBus.Los solicitantes también pueden contactar directamente con CapaBus por correo electrónico en prensa@capabus.eu para obtener información adicional o resolver cualquier duda.Acerca de CapaBusCapaBus es un consorcio de 25 empresas líderes de autobuses con sede en Alemania, dedicadas a proporcionar servicios de transporte seguros, confiables y eficientes en todo el país. Con un fuerte compromiso con la calidad del servicio y la satisfacción de los empleados, CapaBus está a la vanguardia de la respuesta a la actual escasez de conductores en Alemania. La organización es conocida por sus sólidos programas de formación, paquetes de empleo competitivos y un entorno de trabajo de apoyo.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.