Colombia tiene Licencias Limitadas del World Trade Center: Acceso Estratégico al Crecimiento de IA y TI en el Caribe

Más de 20 países se reunieron en Cartagena y se centraron en el desarrollo del Caribe como un centro significativo para la IA y TI dentro de la región LATAM

The terms "Artificial Intelligence (AI)" and "Intelligent Acquisition (IA)" reflect different concepts, though both are critical in technology and business.” — Rogelio Mojica . Executive President

BOCA RATON, FLORIDA, UNITED STATES, August 26, 2024 / EINPresswire.com / -- La Licencia de la Asociación de World Trade Center Cede WTC BarranquillaCon la jubilación del actual CEO de WTC BARRANQUILLA y su plan de reubicación en Boca Ratón, Florida, Latam Projects Inc. ha decidido escindir la licencia de WTC BARRANQUILLA, la única y exclusiva licencia para Barranquilla, Colombia. Rogelio Mojica, el Presidente Ejecutivo de WTC BARRANQUILLA, ha declarado que adquirir esta licencia es una oportunidad única en la vida, con un potencial de éxito que podría definir un legado.Según fuentes, solo hay dos licencias de WTC disponibles en Colombia y no más de seis en toda América Latina. La exclusividad de esta oportunidad no puede ser subestimada. El potencial de crecimiento, desarrollo e influencia en la región del Caribe es vasto. Ya sea que estés buscando mejorar tu portafolio de negocios, crear un centro de comercio internacional o capitalizar el creciente paisaje económico del Caribe, esta licencia es tu puerta de entrada a posibilidades ilimitadas.El reciente foro de 20+ países celebrado en Cartagena, Colombia, se centró en el desarrollo del Caribe como un centro importante para la IA y TI en la región CALA (Caribe y América Latina). Esta reunión, que tuvo lugar el pasado domingo, destacó la posición estratégica del Caribe, reforzada por su crecimiento económico e industrial, lo que la convierte en un lugar atractivo para los sectores de tecnología e innovación.Las discusiones del foro enfatizaron el potencial de la región para convertirse en un punto central para los avances tecnológicos y el desarrollo de IA en la región. Los factores clave que contribuyen a este potencial incluyen su infraestructura establecida, la presencia de industrias clave y los esfuerzos en curso para atraer inversiones tecnológicas tanto nacionales como internacionales. El estatus del Caribe como región portuaria con una vibrante base industrial se suma a su atractivo como un centro tecnológico, posicionándola como líder en la región CALA para el desarrollo de IA y TI.El foro también subrayó la importancia de la colaboración entre los países participantes para crear un ecosistema robusto que apoye la innovación tecnológica, la investigación y la educación en el Caribe. Esta iniciativa se alinea con los objetivos más amplios de Colombia de fomentar el crecimiento tecnológico y hacer del país un líder en la transformación digital dentro de la región.World Trade Center Barranquilla ofrece la única y exclusiva licencia y membresía otorgada por WTCA.org para la venta o el branding, anunció el COO Barry Halprin. Más información en wtcbarranquilla.com.

