Ora Sleep Überzeugt mit Innovativer Matratze im Kassensturz-Selbsttest

Eine Matratze für deine Regeneration. Made in Switzerland.

Ora Sleep setzt neue Maßstäbe im Schlafkomfort: Die Ora Ultra Matratze meistert den Kassensturz-Selbsttest dank innovativer Ocean Cool Technologie.

ZüRICH, SCHWEIZ, August 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Ora Sleep, ein aufstrebendes Schweizer Startup, setzt neue Akzente im Bereich des Schlafkomforts mit der Einführung der Ora Ultra Matratze . Das Unternehmen, das eng mit Schlafexpert zusammenarbeitet, hat die Ocean Cool Technologie entwickelt, die auf besonders effiziente Weise regenerativen Schlaf fördert. Diese Bemühungen wurden kürzlich durch einen internen Test , der die Standards der renommierten Schweizer Prüfinstitution Kassensturz nutzte, eindrucksvoll bestätigt: Ora Sleep fand heraus, dass ihre Matratze zu den besten auf dem Markt gehört.OCEAN COOL: KÜHLE, DIE DEN SCHLAF UNTERSTÜTZTEin häufiges Hindernis für erholsamen Schlaf ist das Regulieren der Körpertemperatur. Überhitzung kann das Einschlafen erschweren und die Qualität von Tief- und REM-Schlaf beeinträchtigen. Genau hier kommt Ora Sleeps innovative Ocean Cool Technologie ins Spiel.Die Ocean Cool Schicht, die in die Ora Ultra Matratze integriert ist, wurde speziell entwickelt, um Deine Körpertemperatur während der Nacht zu regulieren. Diese Kühltechnologie fördert ein schnelles Einschlafen, indem sie den Körper um bis zu zwei bis drei Grad Celsius abkühlt – genau das, was der Körper benötigt, um in den Schlafmodus zu wechseln. Darüber hinaus zeigen Labortests, dass die Ora Ultra Matratze es ermöglicht, durchschnittlich 23 Minuten mehr Tiefschlaf und REM-Schlaf pro Nacht zu erzielen. Diese zusätzlichen Minuten sind entscheidend für die körperliche und geistige Erholung, die das Fundament für Energie und Leistungsfähigkeit am nächsten Tag bilden.DRUCKENTLASTENDE SCHAUMSCHICHTEN: UNTERSTÜTZUNG, WO SIE GEBRAUCHT WIRDNeben der Kühlung ist die richtige Unterstützung des Körpers ein weiterer Schlüssel für eine erholsame Nacht. Die Ora Ultra Matratze setzt auf eine mehrschichtige Konstruktion, die gezielt Druckpunkte entlastet und somit Muskelverspannungen am Morgen verhindert. Die druckentlastenden Schaumschichten der Matratze passen sich individuell an die Körperform an und bieten eine ausgezeichnete Wirbelsäulenausrichtung. Diese Technologie fördert die Blutzirkulation, reduziert nächtliche Bewegungen und sorgt dafür, dass Du am Morgen erfrischt und ohne Schmerzen aufwachst.Diese Kombination von Technologien macht die Ora Ultra Matratze zur idealen Wahl für Menschen, die ein aktives Leben führen und nach einer Schlaflösung suchen, die ihre Erholung maximiert.ÜBERZEUGENDE TESTERGEBNISSE IM KASSENSTURZ-SELBSTTESTUm sicherzustellen, dass die Ora Ultra Matratze den höchsten Qualitätsstandards entspricht, führte Ora Sleep einen internen Test nach den Maßstäben der renommierten Schweizer Prüfinstitution Kassensturz durch. Kassensturz ist bekannt für seine strengen und unabhängigen Tests, die auf dem Schweizer Markt hohe Anerkennung genießen.Im Rahmen dieses Selbsttests untersuchte Ora Sleep die Qualität, Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Matratze und verglich sie mit anderen führenden Produkten auf dem Markt. Die Ergebnisse waren beeindruckend: Die Ora Ultra Matratze erzielte herausragende Ergebnisse in allen getesteten Kategorien und konnte sich als eine der besten Matratze auf dem Markt behaupten. Diese herausragenden Testergebnisse sind ein weiterer Beweis für das Engagement von Ora Sleep, ihren Kunden nur das Beste zu bieten.SCHWEIZER QUALITÄTBei Ora Sleep steht Qualität im Mittelpunkt. Die Produktion der Ora Ultra Matratze erfolgt in der Schweiz, unter strengen Qualitätskontrollen und mit ausgewählten Materialien. Trotz der hohen Standards bleibt Ora Sleep ein Unternehmen, das auf Erschwinglichkeit setzt. Durch ein Direct-to-Consumer-Modell, bei dem Zwischenhändler vermieden werden, kann Ora Sleep seine Produkte direkt an die Kunden liefern. Dies ermöglicht es dem Unternehmen, innovative und wirksame Schlaflösungen zu einem Preis anzubieten, der für die meisten Menschen zugänglich ist.FAZITMit der Einführung der Ora Ultra Matratze und den hervorragenden Ergebnissen im Kassensturz-Selbsttest setzt Ora Sleep neue Maßstäbe im Schlafkomfort. Die innovative Kombination aus Ocean Cool Kühltechnologie und druckentlastenden Schaumschichten macht diese Matratze zur idealen Wahl für alle, die tieferen, erholsameren Schlaf suchen. Darüber hinaus wurde die Ora Ultra Matratze auch auf Bewertungsportalen wie BesteMatratze CH zur besten Matratze gekürt. Dank der hohen Schweizer Qualität und einem fairen Preis bietet Ora Sleep eine Lösung für jeden, der sein Schlaferlebnis verbessern möchte.Für weitere Informationen besuchen Sie orasleep.ch oder kontaktieren Sie ihr Presseteam unter info@orasleep.ch

