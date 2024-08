マネーヒーロー・グループ (MoneyHero Group)、マネースマート (MoneySmart) 買収の拘束力なしの提案を発表

東南アジア最大かつ唯一の米国上場個人金融プラットフォームであるマネーヒーローが、競合企業マネースマートの株式100%を買収する800万米ドル (約11億6,466万円) の提案を提出

シンガポール発, Aug. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 東南アジア全域で市場をリードする個人金融およびデジタル保険の集約・比較プラットフォームであるマネーヒーロー・リミテッド (MoneyHero Limited) (NASDAQ: MNY) (「マネーヒーロー」または「同社」) は本日、市場第2位のマネースマートの株式100%を買収する、拘束力のない提案を行ったことを発表した。 この戦略的な動きは、マネーヒーローの主導的地位を強化し、急速に進化するアジアの個人金融および保険業界において大きな相乗効果を生み出すことを目的としている。



この買収提案では、マネーヒーローはマネースマートを800万米ドル (約11億6,466万円) と評価しており、潜在的な評価額上昇の可能性も見込まれる。 800万米ドル (約11億6,466万円) の支払いはマネーヒーローの新株で行われるが、追加評価額の上昇余地は、徹底したデューデリジェンス・プロセスの結果に応じて現金で支払われる。 マネーヒーローはマネースマートの100%を買収する意向であるが、個人株主から任意の数の株式を購入することも検討している。

MNY株式800万米ドル (約11億6,466万円) と追加現金 (デューデリジェンスの結果に基づいて決定される) の額は、マネースマートがシンガポール会計企業規制庁に最近提出した報告書に記載された減資を反映したものである。 マネーヒーローの提案は、マネースマートの事業に対するプレミアムと、マネーヒーローが統合後の企業にもたらす価値に対する信頼を反映している。

マネーヒーローの最高経営責任者 (CEO) であるロヒト・ムルシー (Rohith Murthy) は以下のように述べている。「マネースマートへの当社の提案は、両社を統合することの戦略的価値を反映しています。 この買収により、東南アジア全域における当社のリーダーシップがさらに強化され、製品、サービス、技術革新のさらなる充実が実現します。 マネースマートの最近の自社株買いを考慮すると、当社は双方に利益をもたらす公正で魅力的な提案を行ったと考えています。 何より重要なのは、この合併によるシナジー効果が、株主と顧客に大きな価値をもたらすということです」。

投資家向け情報やキャリア チャンスに関する情報など、マネーヒーローの詳細はこちらを参照:www.MoneyHeroGroup.com。

マネーヒーロー・グループについて

マネーヒーロー・リミテッド (NASDAQ: MNY) は、東南アジア全域のオンライン個人金融およびデジタル保険の集約および比較部門のマーケットリーダーである。 同社は、シンガポール、香港、台湾、フィリピンの新興市場で事業を展開している。 同社のブランドポートフォリオには、B2Cプラットフォームのマネーヒーロー、シングシルバー (SingSaver)、マネー101 (Money101)、マネーマックス (Moneymax)、シードリー (Seedly)、およびB2Bプラットフォームのクリエートリー (Creatory) が含まれている。 同社はまた、マレーシア最大のB2Cプラットフォームである リンギットプラス (RinggitPlus) を運営するジルネクス (Jirnexu Sdn. Bhd.) の親会社である、 マレーシアのフィンテック企業ジルネクス・プライベート・リミテッド (Jirnexu Pte. Ltd.) の株式を保有している。 マネーヒーローは現在、企業全体で279の商業パートナー関係を管理しており、2023年12月31日までの12ヵ月間で、プラットフォーム全体で870万人の月間ユニークユーザーにサービスを提供している。 同社の支援者には、PayPal、パランティアテクノロジーズ (Palantir Technologies)、ファウンダーズファンド (Founders Fund) の共同創設者であるピーター・ティール (Peter Thiel) や、パシフィック・センチュリー・グループ (Pacific Century Group) の創設者兼会長である香港の実業家リチャード・リー (Richard Li) が含まれている。 マネーヒーローの詳細と、この革新的なフィンテック企業がアジア太平洋地域のデジタル経済をどのように推進しているかについてはこちらを参照:www.MoneyHeroGroup.com。

問い合わせ先:

投資家向け問い合わせ先:

マネーヒーローIRチーム (MoneyHero IR Team)

IR@MoneyHeroGroup.com

報道担当者向け問い合わせ先:

ガフニー・ベネットPR (Gaffney Bennett PR)

MoneyHero@gbpr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.