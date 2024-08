킹 파이살 전문 병원 겸 연구센터 (KFSHRC), AMEE 2024 (유럽 국제의학교육협회)에서 VR 기술 선보이며 새로운 글로벌 스탠다드 수립

RIYADH, Saudi Arabia, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터 (King Faisal Specialist Hospital & Research Centre, KFSHRC) 가 새로운 기술의 지속적인 도입을 통해 전공의들이 오늘날 의료 현장 문제에 보다 잘 대비하고 미래 의학 선도에 필요한 기술 및 지식을 보다 잘 갖출 수 있도록 지원하고 있다. 이 같은 기술을 통해 이론과 실무 사이의 간극을 메우는 것은 물론 의료 전문가들은 점점 더 복잡해지는 기술 중심의 의료 환경을 주도해 나가는 데 있어 준비할 수 있게 되는 것이다.

킹 파이살 전문 병원 겸 연구 센터(KFSHRC)는 의료교육 프로그램에 최첨단 가상현실 (VR) 기술을 접목시킴으로써 의료 교육을 지속적으로 선도해 나가고 있다.

KFSHRC는 VR 기술을 활용해 실제 의료 현장에서 맞닥뜨릴 수 있는 시나리오를 시뮬레이션하는 몰입형 인터랙티브 학습환경을 조성하고 있다. 전공의들은 가상 경험을 통해 통제된 환경에서 복잡한 절차를 연습할 수 있기에 실제 임상 상황과 관련한 역량과 준비성을 상당 수준 향상시킬 수 있다. VR 기술은 교육 외에도 환자 치료를 위한 강력할 툴로 작용해 치료 결과나 참여도, 이해도 및 의료 정보 보유율을 개선시키게 된다. 같은 해에 설립된 사우드 제다 시뮬레이션 센터 (The Saud Jeddah Simulation Centre)는 수많은 VR 기반의 교육 세션을 개최해 시뮬레이션 기반 교육 분야에서 KFSHRC의 리더십을 한층 강화시켰다. 이처럼 VR을 비롯해 다른 시뮬레이션 이니셔티브를 도입함으로써 교육 프로그램 참가자들의 참여도는 58%나 증가했으며 교육 성과 개선에 필요한 기관의 지속적인 노력을 잘 보여주었다.

2024 유럽 국제의학교육협회(AMEE, International Association for Medical Education in Europe) 콘퍼런스 참석자들은 KFSHRC의 VR 기술을 현장에서 직접 체험하게 됨으로써, 이 같은 첨단 기술이 의료 교육 현장을 어떤 방식으로 혁신하고 있는지, 나아가 전 세계에 걸쳐 교육 우수성을 실현하기 위한 새로운 표준을 어떻게 설정해 나가고 있는지 확인할 수 있었다.

KFSHRC는 2023년에 국제의학전문대학원 교육인증위원회(ACGME-I)로부터 첫 인증을 획득했다고 발표했는데, 의료교육의 글로벌 스탠다드 달성과 의학교육 발전을 위한 기관의 의지를 잘 보여주었다.

KFSHRC는 Brand Finance가 공개한 2024년도 순위 발표에서 중동 및 북아프리카 지역에선 1위, 전 세계 250대 학술 의료 센터 리스트에선 2년 연속 20위를 차지했고 사우디아라비아 및 중동 지역에서 가장 가치 있는 의료 브랜드로 인정받게 되었다. 같은 해 Newsweek 매거진이 선정한 2024년 세계 250대 병원에도 그 이름을 올리는 쾌거를 달성했다.





