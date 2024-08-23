Bitget 於 Solana 區塊鏈上增加對 PayPal（PYUSD）穩定幣的支援

塞舌爾維多利亞, Aug. 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget ，於 Solana 區塊鏈上增加對 PayPal PYUSD 穩定幣的交易支援，提高多鏈代幣的可用性。 此舉令 PYUSD 在 Solana 及以太坊（Ethereum）的網絡上可順利交易，簡化它於更廣泛 Bitget 生態系統中的用途。



Solana 的基礎設施旨在以最低成本迅速處理大量交易，令它對於像 PYUSD 等穩定幣而言，成為具有吸引力的平台。 隨著作為穩定幣交易活動首選網路的聲譽日隆，Solana 提供了一個符合數碼支付系統要求的高效率和可擴展的環境。 PYUSD 整合到 Solana 擴大了用戶的選擇，讓交易可在多個區塊鏈網絡上進行。 此舉可能會鞏固 Solana 在穩定幣市場的地位，進一步支持它在推動金融交易以及其他基於區塊鏈服務方面的作用。 透過擴大 PayPal USD 在 Solana 區塊鏈平台上的可用性，為消費者和企業帶來了新的機遇，特別是在交易速度和成本效益至為關鍵的範圍內。

與其他穩定幣相比，PYUSD 的其中一項主要優勢是它具有更高的易達性和用戶採用的潛力。 PayPal 在全球已確立的影響力及用戶基礎，為 PYUSD 帶來獨一無二的優勢。 PayPal 龐大的網路包括全球數以百萬計的商戶和消費者，令 PYUSD 具有迅速擴展的潛力，成為穩定幣領域的重要選擇。 此外，PYUSD 在 Bitget 等平台上的整合，讓它能善用零售和機構對波動不大的法幣穩定幣的興趣。

PayPal 的穩定幣 PYUSD 在 Bitget 上市交易，對該平台及其用戶而言都是重大進展。 PayPal 作為環球金融界最受認可的品牌之一，透過 PYUSD 進入穩定幣市場，為主流採用帶來了一定程度的信任。 Bitget 仍致力於不斷優化和創新，努力為用戶提供高效便利的交易服務。 為滿足對更靈活加密產品的需求，Bitget 讓其平台的 3,000 萬用戶可利用新興科技和嶄新的穩定幣來管理，並且令投資組合更加多元化。

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關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的 加密貨幣交易所 和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 100 多個國家和地區服務超過 2,500 萬名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。 Bitget 透過與可靠的夥伴通力合作，鼓勵個人擁有加密貨幣，當中包括阿根廷足球傳奇巨星 Lionel Messi、土耳其國家運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔角世界冠軍）、Samet Gümüş（拳擊金牌得主）和 Ilkin Aydın（國家排球隊成員）。

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